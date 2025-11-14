قل وداعًا للتشققات في ممر سيارتك بحل واحد بسيط

قد لا يبدو الأمر كذلك، لكن الممر الخاص بك في حركة مستمرة. سواء كانت جذور الأشجار، أو السيارات ذات الوزن الزائد، أو التحولات الأرضية، فإن خرسانة الممر الخاص بك تتغير وتتحرك دائمًا، مما يؤدي غالبًا إلى حدوث شقوق مزعجة (وخطيرة في بعض الأحيان). يعد إصلاح هذه الشقوق في أسرع وقت ممكن أمرًا بالغ الأهمية لطول عمر الممر الخاص بك (ومفتاح لتجنب الإصلاحات باهظة الثمن). أسهل طريقة لتوديع الشقوق في الممر الخاص بك؟ باستخدام السد ملموسة.
في حين أن الممرات الخرسانية مصنوعة لتدوم طويلاً، إلا أن هذه المتانة تأتي مع عيب رئيسي واحد: عدم المرونة. تعد عدم المرونة هذه أمرًا رائعًا لإنشاء سطح متساوٍ للقيادة، ولكنها أيضًا عرضة للتشقق عندما يتغير محيطها (ويعرف أيضًا باسم الأرض الموجودة تحتها). لتصحيح هذه الشقوق بنجاح، تحتاج إلى شيء مرن مثل الخرسانة غير المرنة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه السد الخرساني. هذه الأداة ذات الأسعار المعقولة والتي يمكنها ملء شقوق الممرات هي الحل الأمثل لأنها لا تلتصق بالخرسانة فحسب، ولكنها مرنة بما يكفي للتحول مع الممر الخاص بك حيث قد تتشقق خيارات الترقيع الأخرى الأكثر صلابة. دعنا نستكشف ما هو السد الخرساني المناسب لممرك، وكيفية استخدامه لإصلاح الكسور الصغيرة، وماذا تفعل إذا كان الممر الخاص بك به شقوق كبيرة.
ابحث عن تركيبة السد الخرسانية المناسبة لسد شقوق الممرات
هناك الكثير من منتجات إصلاح الخرسانة والعديد منها يقدم خدمات “سد” أو “إصلاح” أو “ترقيع” الشقوق في الخرسانة. ولجعل الأمر أكثر تعقيدًا، فإن العديد من أنابيب السد الموجودة على الرفوف تحمل علامة “مانعة للتسرب”. كيف تعرف أيهما مناسب لمشروع إصلاح الممر الخاص بك؟
أولاً، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أسمائهم غالبًا ما تكون مختلطة، إلا أن مانع التسرب الخرساني والسد الخرساني منتجان مختلفان. مانع التسرب هو سائل تصبه فوق الخرسانة للحماية والمتانة، على غرار الطبقة النهائية. يمكن للسد الخرساني، المعبأ في أنابيب مستطيلة تقليدية بأداة مدببة، أن يغلق أو “يغلق” الشقوق. للقيام بذلك بنفسك، تحتاج إلى مادة سد خرسانية، وخاصة مادة سد الخرسانة المصنوعة من مادة البولي يوريثين. ترتبط هذه التركيبة بالخرسانة دون أي مادة تمهيدية، وتقاوم تقلبات درجات الحرارة، وتخلق مظهرًا نظيفًا واحترافيًا.
عند التقاط مادة السد الخرسانية المصنوعة من مادة البولي يوريثين، قد تلاحظ أن هناك خيارين: التسوية الذاتية وعدم الترهل. ينقسم الخبراء حول الخيار الأفضل. يذكر البعض أن التسوية الذاتية أسهل في التطبيق وتبدو أكثر نظافة بينما يعد البعض الآخر بأن عدم الترهل مثالي للمبتدئين. أحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن السد ذاتي التسوية لا يحتاج إلى تنعيمه بعد التطبيق للحصول على مظهر نهائي بينما لا يحتاج إلى الترهل. إذا كنت تفضل التقديم والذهاب، فقد يكون التسوية الذاتية مناسبة لك.
دليل خطوة بخطوة لملء الشقوق في الممر الخاص بك
من المغري أن تمسك بمسدس السد الخاص بك وتنفد لملء الشقوق، لكن ثق بنا: إن إعداد الشقوق سيضمن استمرار إصلاحاتك. أولا، تنظيف الشقوق. استخدم مفكًا قديمًا مسطح الرأس أو سكين معجون لكشط الأوساخ السائبة أو الخرسانة، ثم قم بتشغيل فرشاة سلكية أو مثقاب كهربائي مع فرشاة ملحقة على الحواف لتنظيف شامل. ثم استخدم غسالة الضغط لتنظيف الشقوق وكذلك الممر بأكمله. دعها تجف طوال الليل.
في اليوم التالي، تحقق لمعرفة ما إذا كانت الخرسانة قد جفت. إذا كان الأمر كذلك، قم بقياس عرض الشق وعمقه. إذا كان عرضه أكبر من نصف سنتيمتر أو أعمق من نصف بوصة، فاستخدم قضيبًا داعمًا من رغوة البولي إيثيلين مغلق الخلية أكبر بحوالي 25% من الشق لتوفير الدعم للسد. استخدم مفك البراغي أو سكين المعجون لإدخاله في الكراك. إذا امتدت الشقوق إلى حواف الممر، فقم بربط الحواف لمنع تسرب السد. قطع فوهة السد بزاوية 45 درجة وتطبيقها. اعمل بسرعة باستخدام الضغط المتساوي مع إبقاء طرف السد في الشق لملئه بالكامل. إذا كنت تستخدم مادة سد غير متدلية، مرر إصبعًا رطبًا على خط السد لتنعيمه. دعها تعالج وفقا للتعليمات. للحصول على مظهر متماسك، انثر الرمل على السد بعد 10 دقائق من الاستخدام.
إذا كان لديك شقوق كبيرة في الممرات، يمكنك استخدام هذه الطريقة. استخدم قضيبًا داعمًا أكبر واستخدم العديد من تطبيقات السد حسب الحاجة. ومع ذلك، فكر في التحدث إلى أحد المتخصصين حول رصف طريق جديد.