قل وداعًا للتشققات في ممر سيارتك بحل واحد بسيط

هناك الكثير من منتجات إصلاح الخرسانة والعديد منها يقدم خدمات “سد” أو “إصلاح” أو “ترقيع” الشقوق في الخرسانة. ولجعل الأمر أكثر تعقيدًا، فإن العديد من أنابيب السد الموجودة على الرفوف تحمل علامة “مانعة للتسرب”. كيف تعرف أيهما مناسب لمشروع إصلاح الممر الخاص بك؟

أولاً، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أسمائهم غالبًا ما تكون مختلطة، إلا أن مانع التسرب الخرساني والسد الخرساني منتجان مختلفان. مانع التسرب هو سائل تصبه فوق الخرسانة للحماية والمتانة، على غرار الطبقة النهائية. يمكن للسد الخرساني، المعبأ في أنابيب مستطيلة تقليدية بأداة مدببة، أن يغلق أو “يغلق” الشقوق. للقيام بذلك بنفسك، تحتاج إلى مادة سد خرسانية، وخاصة مادة سد الخرسانة المصنوعة من مادة البولي يوريثين. ترتبط هذه التركيبة بالخرسانة دون أي مادة تمهيدية، وتقاوم تقلبات درجات الحرارة، وتخلق مظهرًا نظيفًا واحترافيًا.

عند التقاط مادة السد الخرسانية المصنوعة من مادة البولي يوريثين، قد تلاحظ أن هناك خيارين: التسوية الذاتية وعدم الترهل. ينقسم الخبراء حول الخيار الأفضل. يذكر البعض أن التسوية الذاتية أسهل في التطبيق وتبدو أكثر نظافة بينما يعد البعض الآخر بأن عدم الترهل مثالي للمبتدئين. أحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن السد ذاتي التسوية لا يحتاج إلى تنعيمه بعد التطبيق للحصول على مظهر نهائي بينما لا يحتاج إلى الترهل. إذا كنت تفضل التقديم والذهاب، فقد يكون التسوية الذاتية مناسبة لك.