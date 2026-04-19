قل وداعًا للخرسانة مع مسار حديقة صديق للبيئة يمكنك تنفيذه بنفسك

تربط مسارات الحديقة بين المناطق المختلفة لعقارك، وتوفر مكانًا آمنًا لحركة السير، وتضفي سحرًا وجاذبية جمالية على المساحة. على الرغم من أن الخرسانة توفر العديد من خيارات التخصيص، إلا أن هناك جوانب سلبية لاستخدامها في مسارات الحدائق. الخرسانة عرضة للتشقق مع دورات التجميد والذوبان، ويصعب إصلاحها، كما أن تركيبها مكلف. قل وداعًا للخرسانة من خلال مسار حديقة صديق للبيئة يمكنك صنعه بنفسك باستخدام نشارة اللحاء. يعد إنشاء مسارات محددة بوضوح إحدى طرق استخدام النشارة في حديقتك وحديقتك.
يعد استخدام المهاد لمسارات حديقتك بديلاً طبيعيًا وصديقًا للبيئة للمسارات الخرسانية أو الحجرية أو الحصوية. يوفر Mulch شعورًا مبطنًا أكثر راحة عند المشي من الخرسانة أو الحصى. عند اختيار المهاد لممرات حديقتك، هناك العديد من الخيارات لرقائق الخشب أو اللحاء الممزق بألوان مختلفة، مثل البني الفاتح والبني الداكن والأسود والأحمر. يتيح لك هذا التنوع تخصيص مساراتك حسب تفضيلاتك.
Mulch عبارة عن فكرة لمسار حديقة DIY صديقة للميزانية وهي أسهل في التثبيت من الخرسانة أو الحصى أو الرصف. تعد الممرات أفضل من ترك العشب ينمو بين أسِرَّة الحديقة نظرًا لقلة القص. يوفر المهاد سطحًا غير قابل للانزلاق، ويمنع الأعشاب الضارة، ويساعد التربة على الاحتفاظ بالرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المهاد الفطريات المفيدة، التي تحلل المهاد القديم إلى تربة صحية وتوزع العناصر الغذائية والمياه في جميع أنحاء الحديقة.
تركيب مسار حديقة نشارة اللحاء
يعد تثبيت مسارات حديقة المهاد مهمة DIY أسهل من وضع الخرسانة أو الطوب أو الحصى. سوف تحتاج إلى عمق حوالي 3 أو 4 بوصات من المهاد لإبعاد الأعشاب الضارة. ضع حاجزًا من الحشائش قبل تركيب النشارة لزيادة مكافحة الحشائش (على سبيل المثال، قماش أو ورق مقوى للمناظر الطبيعية لحاجز حشائش صديق للبيئة). يمكنك أن تتوقع أن يستمر مسار المهاد الجديد الخاص بك لمدة عام أو عامين تقريبًا قبل أن تحتاج إلى إضافة المزيد من المهاد.
لتحديد كمية النشارة التي ستحتاجها لمسار حديقتك، ابدأ بتحديد المساحة أو القدم المربعة للمساحة التي تخطط لتغطيتها. بمجرد معرفة المساحة بالقدم المربع، سوف تقوم بضرب هذا الرقم في عمق النشارة التي تريدها، مثل 3 أو 4 بوصات. نظرًا لأن النشارة تُباع بالأقدام المكعبة، فسوف تقوم بعد ذلك بتقسيم هذا الرقم على 12 للحصول على كمية الأقدام المكعبة المطلوبة. عند طلب المهاد، قد يكون من المفيد أن تضع في اعتبارك أن ساحة المهاد تبلغ 27 قدمًا مكعبًا.
يمكن أن ينتقل المهاد والمواد السائبة الأخرى المستخدمة في مسار الحديقة إلى خارج المسار بمرور الوقت. الحواف تساعد على منع ذلك. تتوفر خيارات مختلفة لحواف مسار حديقتك، مثل الألومنيوم والفولاذ والبلاستيك والحجر والخشب لتناسب ميزانيتك وجماليتك. بالإضافة إلى الحفاظ على النشارة في مكانها، يمكن أن تساعد حواف المناظر الطبيعية أيضًا في إنشاء حديقة أمامية متماسكة.