قل وداعًا للقرح الذي يسببه قفص الكلاب مع حل أنيق متعدد الأغراض

تعد المقاعد إحدى قطع الأثاث الأكثر تنوعًا في منزلك وهي طريقة رائعة لجعل غرفة الطين الخاصة بك أكثر عملية. يمكنك العثور عليها في أي غرفة، وهي تخدم أغراضًا متعددة بغض النظر عن المكان الذي تضعها فيه. في المدخل، تصبح المقاعد بمثابة مخزن للأحذية، وكمقعد بجوار النافذة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فإنها تخزن بطانيات إضافية.
واحدة من أكثر الأفكار العملية لأصحاب الحيوانات الأليفة هي الجمع بين مقعد وقفص للكلاب، مما يحول قبيح العين إلى حل عملي مزدوج الغرض يمكن استخدامه في الغرف التي تستمتع بها مع حيوانك الأليف. نظرًا لأن مقاعد البدلاء يبلغ طولها عادةً حوالي 16 إلى 18 بوصة، فهذا مشروع رائع لأصحاب الكلاب الصغيرة.
يستخدم العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة بيوت الكلاب في أجزاء مختلفة من المنزل، وبما أن الكلاب تريد أن تكون بالقرب منك، فإن وجود مقعد في غرفة المعيشة أو عند سفح سريرك أمر منطقي. بيوت الكلاب هي المكان الذي تشعر فيه العديد من الحيوانات الأليفة بالراحة والاستقرار، ولكن نظرًا لأنها قبيحة للعين، فغالبًا ما يقوم الناس بتغطيتها بالبطانيات، وهو ما لا يساعد حقًا. حتى إذا كنت تستخدم غطاء بيت الكلب، وهو حل ذكي آخر لإخفاء قبح صندوق الكلب، فإنه سيظل يشغل مساحة الأرضية. باستخدام المقعد متعدد الأغراض وحل القفص، يمكنك إنشاء مقاعد إضافية ومنح كلبك مكانًا مدمجًا للإقامة فيه.
قم ببناء مجموعة من مقاعد قفص الكلاب بنفسك
هناك عدة طرق لبناء قفص للكلاب ومزيج من المقاعد، اعتمادًا على مستوى مهاراتك في الأعمال الخشبية. يبدأ البعض بصندوق موجود ويبنيون حوله، ولكن يمكنك أيضًا بناء واحد من الصفر، مما يجعله يبدو كقطعة أثاث ذات تصميم مقصود. الخطوة الأولى هي قياس حجم كلبك للتأكد من حجم القفص المناسب، وتحديد ارتفاعه وطوله من الأنف إلى الذيل. أضف 3 إلى 4 بوصات إلى تلك الأبعاد للحصول على الحد الأدنى لحجم قفص الكلاب لكلبك.
أنشأت ممرضة YouTuber Fix-It أو Build-it صندوقًا للكلاب بالكامل من الصفر. لبناء مقعد واسع لقفص الكلاب لكلب صغير يبدو وكأنه يحتوي على خزائن تخزين على جانبي القفص، ابدأ بإطار مستطيل للقاعدة. يمكنك البناء باستخدام 2x4s، أو تقليصها إلى 2x2s أو 2x3s لتوفير الدعم الذي تحتاجه دون حجم كبير. ستحتاج إلى 8 أعمدة رأسية، وسيؤدي وضعها إلى إنشاء مدخل في المركز. يمكن تصنيع الجوانب والظهر والأسفل باستخدام الخشب الرقائقي مقاس ¼ بوصة أو MDF. بمجرد تشغيل الدعامات الرأسية، يمكنك تثبيت الجزء السفلي.
بعد إدخال الجزء السفلي، أضف إطارًا مستطيلًا للسكة العلوية، ثم قم بتغطية الجزء الخلفي والجوانب. بالنسبة للجوانب، قم بتغطيتها جزئيًا بالخشب الرقائقي، واترك مساحة في الأعلى للتهوية، مثل حفر ثقوب في الأقواس الأفقية للجوانب وإدخال قطع رأسية من حديد التسليح لضمان تدفق الكثير من الهواء.
اللمسات النهائية لمقعد قفص الكلاب
يحتاج صندوق الكلاب أيضًا إلى باب، ولقول وداعًا لبيت تربية الكلاب القبيح للعين، من الأفضل أن تجعله يبدو مصقولًا قدر الإمكان. اختر نمط الباب بناءً على مستوى مهاراتك في الأعمال الخشبية. تعتبر أنماط شاكر من بين الأسهل في البناء. أو، إذا لم تكن مرتاحًا للقيام بهذا الجزء بنفسك، فيمكنك إعادة تدوير باب خزانة قديم عن طريق إخراج اللوحة وتركيب شبكة سلكية. بالنسبة للسلك الموجود على الباب، يمكنك اختيار أي شيء بدءًا من قطعة القماش الصلبة وحتى الصفائح المعدنية، مثل صفائح الألومنيوم Cloverleaf المصنوعة من الألومنيوم الأنيقة من Home Depot. فقط تأكد من أنه قابل للتنفس ويوفر تهوية جيدة لكلبك.
بالنسبة للجزء العلوي، يمكنك استخدام قطعة أثقل من الخشب الرقائقي ووضعها على مفصلات، مما يتيح لك الوصول الكامل إلى الصندوق. سواء قمت بتبطينه أو إخفاء المفصلات وصبغه، فهذا يعتمد على الجمالية التي تحاول تحقيقها وكيفية استخدام المقعد.
هناك العديد من اللمسات النهائية المختلفة التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمجموعة مقاعد صناديق الكلاب. يمكنك العمل على تخزين المقاود والحلويات وأغذية الحيوانات الأليفة في التصميم. أو قم بطلاء الجزء الداخلي وأضف القليل من بلاط الفينيل إلى الأرضية لتسهيل تنظيفها. يمكن طلاء الخزانة بأكملها أو صبغها، لكن إذا كنت تخطط لاستخدام الصبغة، فكر في تصنيعها باستخدام درجة أعلى من الخشب الرقائقي، مثل خشب البتولا أو خشب القيقب، وتأكد من أن الصبغة آمنة للحيوانات الأليفة وتجفيفها بالكامل قبل الاستخدام. مع تفاصيل الزخرفة والقولبة المتوافقة، تعطي الدرجة الأعلى من الخشب مظهرًا أكثر احترافية.