قل وداعًا للمداخل المملة: التصميم الذي قد يكرهه منشئك (لكنك ستحبه)

عند إنشاء التصميم المثالي للمدخل، قد يبتعد أصحاب المنازل عن التقاليد لزيادة الوظيفة الخاصة بمساحتهم. ولكن لماذا لا نقوم بإجراء تعديلات على المدخل القياسي بناءً على تفضيلات التصميم أيضًا؟ قد يتردد البناؤون في التوصية بعناصر التصميم التي لا تتجه حاليًا أو لا تعتبر “القاعدة” في التصميمات الداخلية الحديثة. ولكن بدلاً من القبول بمدخل عادي يفتقر إلى الشخصية، فكر في ممر – ربما ممرًا زخرفيًا يتضمن زخرفة إضافية لإضفاء انطباع حقيقي. يمكنك تحقيق ذلك من خلال إثراء الأقواس بميزات مزخرفة مثل تركيبات الطنف والقوالب التجميلية المعالجة بالجبس.

تعتبر الممرات خيار التصميم الرائج الذي تعشقه جوانا جاينز من “Fixer Upper” تمامًا بسبب شخصيتها. يمكن أن تتناسب مع العديد من جماليات التصميم، بما في ذلك الطرازات المتوسطية والإسكندنافية. إنها تبدو فاخرة وحصرية، مما سيجعل مدخلك يشعر بالأهمية والترحيب.

عندما يتم تصميم الأقواس الداخلية بشكل صحيح كعنصر عملي ومتماسك في المساحة، فإنها يمكن أن تزيد من قيمة منزلك. لا شيء يضفي الحيوية على الممر الجميل مثل التحسينات المرئية التي تضيف بُعدًا وفنًا. تعود الحواف الزخرفية (التي تدعم الأقواس بشكل أساسي) إلى سحر العالم القديم وتعزز الأجواء العامة للممر من خلال المنحوتات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضمين قوالب الجبس يوفر لمسة نهائية جذابة تدوم طويلاً.