قل وداعًا لمشكلة ماسورة التصريف باستخدام حل واحد أنيق يمكنك صنعه بنفسك

غالبًا ما تكون ماسورة التصريف ميزة منزلية ضرورية لمنع الفيضانات وأضرار المياه. في حين أن هناك طرقًا أخرى لتحويل المياه بعيدًا عن منزلك بدون مزاريب، إلا أن العديد من أصحاب المنازل يجدون أن ماسورة التصريف هي الأكثر فعالية. ومع ذلك، على الرغم من شيوعها، إلا أن ماسورة التصريف ليست هي الأكثر جاذبية تمامًا. في حين أن الناس قد يستخدمون تمديدات ماسورة التصريف لتوجيه المياه بعيدًا عن المنزل وخارجًا إلى أجزاء أخرى من العشب، إلا أن هذه الأنابيب الطويلة يمكن أن تصبح قبيحة للعين، مما يضر بجاذبية الرصيف وتصبح مصدر إزعاج عند القص. ومع ذلك، يمكن أن يساعدك حل DIY الذكي في إخفاء امتداد ماسورة التصريف مع الاحتفاظ بجميع المزايا التي يوفرها. من خلال دفن امتداد ماسورة التصريف تحت الأرض، يمكنك تحويل المياه بعيدًا عن المنزل دون إعاقة جاذبية الرصيف.
على الرغم من أنه يمكنك تحويل ماسورة التصريف القبيحة في حديقتك إلى شاشة عرض مذهلة بدلاً من ذلك، إلا أن إخفائها يكون في بعض الأحيان أكثر عملية وبسيطة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المنحدر للأسفل مثالي لتحويل المياه بشكل أفضل، حيث أن المنحدر المسطح أو العلوي قد يسبب فيضانًا خلفيًا في الأنبوب. أيضًا، قد يؤدي دفن امتداد ماسورة التصريف إلى زيادة صعوبة تنظيف الخط في حالة وجود انسداد. ومع ذلك، فإن تثبيت نظام التصفية أو تنظيف المزاريب بانتظام لمنع تساقط الأوراق والحطام عبر ماسورة التصريف يمكن أن يساعد في منع هذه المشكلة. وهناك اعتبار آخر وهو أن الفجوات الموجودة في الأنابيب حيث تربط الموصلات بين قسمين مختلفين يمكن أن تسبب تسربًا، وهو ما سيكون من الصعب إصلاحه إذا كان تحت الأرض. كما أن درجات الحرارة الباردة تحت الأرض يمكن أن تتسبب في تجميد بعض الأنابيب أو تشققها، مما يؤثر على فعاليتها.
قم بإخفاء امتداد ماسورة التصريف تحت الأرض للحصول على مظهر غير مزعج
في مشروع DIY هذا، ستحتاج إلى مرشح ماسورة التصريف أو محول ماسورة التصريف، ومجرفة ضيقة، ومنشار، وأنبوب مرن أو PVC لتمديدك. وفقًا لـ French Drain Man على موقع YouTube، ستحتاج أيضًا إلى الحصول على حوض التقاط في الخط، وباعث منبثق، وما يقرب من خمسة وعشرين قدمًا من الأنابيب المموجة مقاس 3 بوصات لإنشاء امتدادك. ابدأ بقياس ماسورة التصريف الخاصة بك لمعرفة حجم مجموعة التمديد التي ستحتاج إليها. تتضمن الأحجام الأمريكية الشائعة قياسات ثلاث بوصات وأربع بوصات. بعد ذلك، خطط للمكان الذي ستضع فيه أنبوب التمديد واستخدم مجرفة ضيقة للحفر من ثلاث إلى أربع بوصات. اعمل ببطء حتى لا تتلامس عن طريق الخطأ مع أي خطوط تحت الأرض. على الرغم من أنه لا ينبغي عليك مقاطعة أي مرافق إذا قمت بحفر مسار ضحل، فمن الجيد الاتصال بشركة المرافق قبل الحفر.
يُنصح عمومًا بالعمل على ميل نحو الأسفل بنسبة واحد بالمائة، إن أمكن. على الرغم من أن الأنبوب المرن يمكن أن يظل مسطحًا لمسافة تصل إلى عشرة أقدام تقريبًا، إلا أن وجود منحدر للأسفل سيكون أفضل لتوجيه المياه. تجنب وجود منحدر صاعد في أي نقطة أسفل الخط. عند توصيل محول ماسورة التصريف، تأكد من وجود مساحة كافية لأنبوبك المموج لتحقيق مرفق سلس بزاوية 90 درجة. حافظ على منحدر هبوطي هنا لمنع التدفق العكسي. بعد ذلك، قم بإضافة أي أحواض التقاط، وباعث منبثق في النهاية، وابدأ في ملء خندقك بالأوساخ المعبأة لتغطية الأنبوب.
ما يجب مراعاته قبل تثبيت ملحق ماسورة التصريف
قد تستخدم طرق الدفن البديلة لتثبيت امتداد ماسورة التصريف أنابيب PVC أو قطع مرفقات مختلفة تحتاج إلى براغي أو غراء أو أنابيب متعددة مع موصلات. يقترح بعض الخبراء حفر خندق أكبر بعرض ست بوصات وعمق عشر بوصات. ومع ذلك، بالنسبة لـ DIY الموصوفة أعلاه، يرى French Drain Man أن هذا ليس ضروريًا نظرًا لأن الأنبوب المموج يبلغ طوله ثلاث بوصات فقط وهو مرن بما يكفي للمناورة حول خطوط المرافق.
هناك العديد من امتدادات ماسورة التصريف المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار لحماية أساس منزلك من أضرار المياه، ولكن عند استخدام نظام تحت الأرض، يعد وجود حوض تجميع مدمج إضافة جيدة للمساعدة في إدارة الحطام عبر الأنابيب. يقترح French Drain Man تركيب حوض الالتقاط الموجود في الخط بحوالي سبعة أقدام أسفل الخط من المحول. تعتبر أحواض التجميع رائعة لجمع الحطام الأصغر، مثل القوباء المنطقية أو البذور البالية التي قد لا يقوم المحول بتصفيتها.
اعتمادًا على تفضيلاتك، يمكنك أيضًا اختيار تقنيات صرف مختلفة عند نقطة خروج المياه. يستخدم French Drain Man باعثًا منبثقًا به ثقوب محفورة في مرفق PVC للتصريف. يتم تثبيت الباعث أسفل العشب بحيث يمكن لجزازة العشب تجاوزه دون التسبب في أي ضرر. ومع ذلك، يقوم خبراء آخرون بحفر خندق مقاس 16 × 36 بوصة في النهاية، وملؤه في منتصف الطريق بالحصى، ووضع نهاية الأنبوب، وإضافة المزيد من الحصى في الأعلى للتصريف.