قل وداعًا لنباتات الكروم المرنة مع حل قفص الطماطم الذي يستغرق دقائق فقط

إذا اخترت نباتات متسلقة في حديقتك النباتية، مثل البازلاء أو الطماطم أو الفاصوليا، فقد تجد صعوبة في العثور على الدعم المناسب لها. على الرغم من أنه يمكنك استخدام تعريشة أو أي هيكل آخر لمنح نباتاتك مكانًا تتسلقه، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن ويمكن أن تبدو ضخمة في النهاية، خاصة في الساحات الصغيرة.

لماذا لا تحاول تكديس أقفاص الطماطم بدلاً من ذلك؟ يتضمن حل البستنة السريع والسهل هذا وضع قفص طماطم على الجانب الأيمن للأعلى حول نباتك، ثم قلب قفص آخر رأسًا على عقب ووضعه فوق الأول. وبعد ذلك، ما عليك سوى ربط القفصين باستخدام أربطة مضغوطة أو سلك الحديقة، وفويلا! لديك هيكل لكروم الطماطم الخاصة بك. هذا الحل ليس فقط أطول من قفص طماطم واحد، ولكن أولئك الذين استخدموا هذا الاختراق يزعمون أيضًا أنه يصبح أكثر ثباتًا. لذا، إذا كنت تزرع طماطم كبيرة تميل إلى ثقل أقفاص أرق أو أقصر، أو إذا تجاوزت نباتات الكروم المتسلقة قفصًا واحدًا بسرعة، فقد يكون هذا هو الحل الأمثل لك، مما يتيح لك التركيز على النصائح والحيل البسيطة لمساعدة الطماطم على النمو بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يكون تكديس أقفاص الطماطم جيدًا عند زراعة الخضروات في الدلاء. بعد كل شيء، بعض الخضروات تكون أفضل عندما تزرع في دلو.