قل وداعًا لنباتات الكروم المرنة مع حل قفص الطماطم الذي يستغرق دقائق فقط

إذا اخترت نباتات متسلقة في حديقتك النباتية، مثل البازلاء أو الطماطم أو الفاصوليا، فقد تجد صعوبة في العثور على الدعم المناسب لها. على الرغم من أنه يمكنك استخدام تعريشة أو أي هيكل آخر لمنح نباتاتك مكانًا تتسلقه، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن ويمكن أن تبدو ضخمة في النهاية، خاصة في الساحات الصغيرة.
لماذا لا تحاول تكديس أقفاص الطماطم بدلاً من ذلك؟ يتضمن حل البستنة السريع والسهل هذا وضع قفص طماطم على الجانب الأيمن للأعلى حول نباتك، ثم قلب قفص آخر رأسًا على عقب ووضعه فوق الأول. وبعد ذلك، ما عليك سوى ربط القفصين باستخدام أربطة مضغوطة أو سلك الحديقة، وفويلا! لديك هيكل لكروم الطماطم الخاصة بك. هذا الحل ليس فقط أطول من قفص طماطم واحد، ولكن أولئك الذين استخدموا هذا الاختراق يزعمون أيضًا أنه يصبح أكثر ثباتًا. لذا، إذا كنت تزرع طماطم كبيرة تميل إلى ثقل أقفاص أرق أو أقصر، أو إذا تجاوزت نباتات الكروم المتسلقة قفصًا واحدًا بسرعة، فقد يكون هذا هو الحل الأمثل لك، مما يتيح لك التركيز على النصائح والحيل البسيطة لمساعدة الطماطم على النمو بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يكون تكديس أقفاص الطماطم جيدًا عند زراعة الخضروات في الدلاء. بعد كل شيء، بعض الخضروات تكون أفضل عندما تزرع في دلو.
تكديس أقفاص الطماطم لدعم الكرمة
أحد العناصر الحاسمة في هذا الاختراق هو ربط قفصي الطماطم معًا بقوة. يمكن القيام بذلك باستخدام عدة تقنيات مختلفة. أحد الخيارات هو العلاقات المضغوطة. يفضل بعض البستانيين هذا لأنه سريع وسهل التشديد. فقط تأكد من قص الأطراف لإعطاء الأقفاص مظهرًا أكثر أناقة. خيار آخر هو سلك الحديقة. قم ببساطة بلف السلك حول القفصين في نقاط قليلة، مع ثني أي أطراف حادة لتجنب الإصابة. سواء اخترت أربطة أو أسلاك مضغوطة، فإن اختيار بعضها بنفس لون أقفاص الطماطم يمكن أن يساعد في جعل دعامة الكرمة تبدو أكثر تماسكًا.
قد تجد أقفاصك متكئة قليلًا تحت نباتات أثقل، حتى مع وجود قفصين. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك استخدام أربطة مضغوطة أو أسلاك لربط الأقفاص المتجاورة، مما يسمح لها بالاعتماد على بعضها البعض لمزيد من الثبات. أو يمكنك إضافة المزيد من الهيكل، مثل وتد طويل، وتثبيت أقفاص الطماطم به لمزيد من الثبات.
إنها لفكرة جيدة أن تغطي أطراف القفص المقلوب. نظرًا لأن هذه الأطراف مصممة بحيث تلتصق بالأرض، فهي غالبًا ما تكون مدببة وحادة، مما قد يشكل خطرًا على السلامة. للتخفيف من ذلك، حاول وضع شريط لاصق على الأطراف لحماية نفسك أثناء أعمال البستنة.
هل تبحث عن أفكار إضافية لنباتات التسلق الخاصة بك؟ يمكن لهياكل تعريشة الحديقة التي تصنعها بنفسك أن تقوم بترقية لعبة البستنة الخاصة بك وإضافة الاستقرار والاهتمام على نطاق أوسع.