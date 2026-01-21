قل وداعًا لورق الحائط اللامع: اتجاه النسيج الذي يهيمن عليه

منذ أنماط الأزهار المزدحمة في الثمانينيات والتسعينيات، أصبح ورق الحائط موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد ما في عالم التصميم الداخلي. سواء أحببته أو كرهته، فمن المرجح أن يبقى ورق الحائط موجودًا. لكن ما يتطور باستمرار هو ورق الحائط الذي يتجه. في عام 2025، على سبيل المثال، أصبحت جداريات ورق الحائط وسيلة شائعة لإنشاء جدران مميزة، بينما كان العام السابق يميل بشدة إلى الأنماط النباتية الناعمة والمستوحاة من الطبيعة، والتشطيبات المعدنية اللامعة. من ناحية أخرى، هذا العام، فإن نسيج ورق الحائط هو الذي يسيطر على الاتجاهات، بدلاً من النمط نفسه أو التشطيبات اللامعة.

خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع Better Homes & Gardens، أوضحت إليزابيث ريس، المؤسس المشارك للعلامة التجارية لورق الحائط Chasing Paper، “توقعي هو أننا سنشهد استخدام المزيد من ورق الجدران المصنوع من القماش الصناعي نظرًا لأنه يتميز بمظهر منسوج ومحكم يضيف بعدًا بسهولة إلى المساحة مع ميزة إضافية تتمثل في المتانة في المناطق ذات حركة المرور العالية.” وأضافت أن الخلفيات الشبيهة بالجبس سيتم تفضيلها بشكل كبير أيضًا، لتحل محل التشطيبات شديدة اللمعان واللمعان التي كانت شائعة في السنوات الأخيرة. مع انجذاب المزيد من أصحاب المنازل هذه الأيام نحو التصميمات الداخلية الطبيعية والبسيطة واتجاهات الديكور المستوحاة من الطبيعة، فليس من المستغرب أن تكون الخلفيات ذات المظهر العضوي آخذة في الارتفاع. سواء كانت مصنوعة من ألياف منسوجة طبيعية مثل قماش الحشائش أو الكتان، والتي تم تسمية هذا الأخير مؤخرًا بأول نسيج لهذا العام من Etsy، أو تم تصميمه لتقليدها، يمكن للخلفيات المزخرفة أن تجلب إحساسًا بالأناقة السهلة إلى أي منزل. كما أنها تتوافق تمامًا مع التصميمات الداخلية التي تعطي الأولوية للمواد الطبيعية والألوان الترابية والتصميمات التي تركز على جلب الهواء الطلق إلى الداخل لخلق جو دافئ وجذاب وهادئ.