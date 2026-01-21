قل وداعًا لورق الحائط اللامع: اتجاه النسيج الذي يهيمن عليه

منذ أنماط الأزهار المزدحمة في الثمانينيات والتسعينيات، أصبح ورق الحائط موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد ما في عالم التصميم الداخلي. سواء أحببته أو كرهته، فمن المرجح أن يبقى ورق الحائط موجودًا. لكن ما يتطور باستمرار هو ورق الحائط الذي يتجه. في عام 2025، على سبيل المثال، أصبحت جداريات ورق الحائط وسيلة شائعة لإنشاء جدران مميزة، بينما كان العام السابق يميل بشدة إلى الأنماط النباتية الناعمة والمستوحاة من الطبيعة، والتشطيبات المعدنية اللامعة. من ناحية أخرى، هذا العام، فإن نسيج ورق الحائط هو الذي يسيطر على الاتجاهات، بدلاً من النمط نفسه أو التشطيبات اللامعة.
خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع Better Homes & Gardens، أوضحت إليزابيث ريس، المؤسس المشارك للعلامة التجارية لورق الحائط Chasing Paper، “توقعي هو أننا سنشهد استخدام المزيد من ورق الجدران المصنوع من القماش الصناعي نظرًا لأنه يتميز بمظهر منسوج ومحكم يضيف بعدًا بسهولة إلى المساحة مع ميزة إضافية تتمثل في المتانة في المناطق ذات حركة المرور العالية.” وأضافت أن الخلفيات الشبيهة بالجبس سيتم تفضيلها بشكل كبير أيضًا، لتحل محل التشطيبات شديدة اللمعان واللمعان التي كانت شائعة في السنوات الأخيرة. مع انجذاب المزيد من أصحاب المنازل هذه الأيام نحو التصميمات الداخلية الطبيعية والبسيطة واتجاهات الديكور المستوحاة من الطبيعة، فليس من المستغرب أن تكون الخلفيات ذات المظهر العضوي آخذة في الارتفاع. سواء كانت مصنوعة من ألياف منسوجة طبيعية مثل قماش الحشائش أو الكتان، والتي تم تسمية هذا الأخير مؤخرًا بأول نسيج لهذا العام من Etsy، أو تم تصميمه لتقليدها، يمكن للخلفيات المزخرفة أن تجلب إحساسًا بالأناقة السهلة إلى أي منزل. كما أنها تتوافق تمامًا مع التصميمات الداخلية التي تعطي الأولوية للمواد الطبيعية والألوان الترابية والتصميمات التي تركز على جلب الهواء الطلق إلى الداخل لخلق جو دافئ وجذاب وهادئ.
كيفية ربط ورق الحائط المزخرف بتصميم منزلك
إذا كنت تحب فكرة إضافة ورق حائط مزخرف إلى منزلك ولكنك غير متأكد من الخيار الذي ستختاره، فابدأ بالنظر إلى المظهر الجمالي الحالي لمنزلك، بالإضافة إلى المزاج العام الذي تريد أن يجلبه ورق الحائط إلى مساحتك الخاصة. للحصول على شعور دافئ ومريح، يعد ورق الحائط المصنوع من الألياف المنسوجة خيارًا رائعًا ويعمل بشكل جيد بشكل خاص في المنازل ذات المنازل الريفية أو ذات الطراز المستوحى من المنازل الريفية. في حين أن هذه الخلفيات تأتي في مجموعة من الألوان، فإن اختيار اللون الطبيعي أو اللون البيج، مثل Lenify Beige Grasscloth Peel and Stick Wallpaper، سيساعد في الحفاظ على المظهر العضوي.
التنسيب مهم أيضًا. لا ينبغي تركيب ورق الحائط المصنوع من قماش الحشائش أو غيرها من الألياف الطبيعية المنسوجة في المناطق ذات الرطوبة العالية، لأن الرطوبة يمكن أن تلحق الضرر بالمادة. وهذا يعني أنها أكثر ملاءمة لغرف المعيشة أو غرف النوم بدلاً من المطابخ أو الحمامات أو غرف الغسيل، حيث يمكنها إضافة الدفء ولمسة من الرقي. إذا كانت الرطوبة مصدر قلق، فإن خلفيات القماش العشبي الصناعي توفر نفس التأثير المزخرف مع متانة إضافية.
بالنسبة للمنازل التي تعتمد على ورق جدران أكثر حداثة أو بسيطة أو صناعية، فإن ورق الحائط الشبيه بالجص – خاصة بألوان الأرض الدافئة – يمكن أن يضفي أيضًا ملمسًا رقيقًا ولمسة نهائية غير مثالية على مساحتك. على الجانب الآخر، يعمل هذا النمط أيضًا بشكل جميل في التصميمات الداخلية الخالدة المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر التشطيبات المزخرفة والألوان الدافئة التي تغسلها الشمس هي المفتاح. إذا كنت قد فكرت يومًا في استخدام لون الجدار الجيري لإضافة أناقة العالم القديم إلى مساحتك الخاصة، فإن ورق الحائط الذي يشبه الجص، مثل Advantage Ichika Beige Plaster Wallpaper من Walmart، يوفر مظهرًا مشابهًا دون التزام.