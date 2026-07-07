قمصان كأس العالم الموقعة الأكثر مبيعًا والصور من أكبر بائع تذكارات FIFA في العالم

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مع اقترابنا من الأسبوع الرابع من كأس العالم، تزداد الأمور سخونة، وعلى الرغم من خسارة UMSNT المدمرة في دور الـ16، لا تزال هناك مواهب من الأجيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة تلعب الآن للحصول على فرصة في الدور ربع النهائي وما بعده.

هل تبحث عن شيء لإحياء ذكرى هذه المرة، عندما أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة؟ يجب أن يكون موقع Icons.com هو المكان الذي تقصده.

“موقعة من الأفضل في العالم”، يحتوي موقع Icons.com حاليًا على قطع أصلية موقعة من أيقونات اللعبة، يعود تاريخها إلى الثمانينيات وحتى الآن. يتضمن مخزونهم الحالي قمصانًا موقعة من ديفيد بيكهام وجميع الهدافين الثلاثة لكأس العالم 2026: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي المتألق إيرلينج هالاند.

هذا ليس كل شيء، لأنه متاح حصريًا من خلال شراكة Icon.com مع New York Post، حيث يمكنك الحصول على تذكارات موقعة من أيقونات USMNT الماضية، بما في ذلك حارس المرمى النجم تيم هوارد.

Icons.com الأسئلة المتداولة

هل القمصان الموقعة على موقع Icons.com أصلية؟

نعم. كل قميص هو منتج مرخص رسميًا. لا يستخدم موقع Icons.com أبدًا قمصانًا مزيفة أو مزيفة أو غير رسمية. يأتي كل عنصر موقّع مزودًا بشهادة المصادقة وإثبات التوقيع والصور المجسمة الأمنية المقاومة للتلاعب.

ما هو قميص “Fan Style”؟

عندما لا يتمكن موقع Icons.com من الحصول على القميص الدقيق قبل جلسة التوقيع، فإنه يطلب من اللاعبين التوقيع على الأرقام والحروف بشكل منفصل، ثم الضغط عليها بالحرارة على القميص الرسمي الصحيح بعد ذلك. وهذا لا يؤثر على التوقيع. تحمل هذه المنتجات علامة “Fan Style” بوضوح على الموقع.

ما هي ماركات القمصان القديمة التي يستخدمها موقع Icons.com؟

يتعاون موقع Icons.com مع TOFFS وScore Draw وCOPA، وجميعها علامات تجارية قديمة ومعاد تصنيعها مرخصة رسميًا. إنهم يحملون تراخيص رسمية مع الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية وينتجون نسخًا جديدة عالية الجودة ومعتمدة قانونًا.

كيف يمكنك التحقق من صحة؟

يأتي كل منتج موقع مع شهادة مصادقة رسمية. يدفع موقع Icons.com للاعبين عن طريق الفاتورة وBACS (لا نقدًا أبدًا)، ويوثق التوقيعات بالصور والفيديو، ويدير كل جلسة من خلال فريق الخبراء الداخلي الخاص به.

لماذا يهم إذا كان القميص أصليًا؟

القمصان المزيفة تضر بالجودة وتدمر القيمة طويلة المدى لتذكاراتك. لا تسمح اتفاقيات الترخيص الخاصة بموقع Icons.com مع الأندية واللاعبين وFIFA وUEFA باستخدام المنتجات المزيفة أو غير الرسمية.

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كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.