قم بإجراء هذا الاختبار في متجر التوفير قبل إحضار الأثاث إلى المنزل

يمكن أن تكون متاجر التوفير مصدرًا رائعًا للأثاث العتيق المصنوع جيدًا والذي ستستمتع به في منزلك لسنوات قادمة – وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل شراء العناصر المُدخرة خيارًا ذكيًا. بالنسبة للمبتدئين، وبنفس سعر طاولة الحبيبي ذات الإنتاج الضخم، قد تتمكن من الحصول على قطعة فريدة من الخشب الصلب بدلاً من ذلك. إذا قمت بالبحث عن العناصر الأكثر قيمة للبحث عنها في متجر التوفير، فسوف تكتشف غالبًا صفقات استثنائية من العلامات التجارية المرموقة. من خلال النظرة الثاقبة والفحص الشامل وبعض التحري، ستلاحظ التفاصيل الهامة، مثل المفاصل المتشابكة والأجهزة العتيقة، والكنوز المكتشفة لإعادة صقلها والتي ستضيف لمسة فريدة من التاريخ إلى منزلك. والأهم من ذلك، أن جوانب الاختبار مثل ثبات الأثاث يمكن أن تقودك إلى عيوب خطيرة، مثل الألواح المكسورة أو المفاصل المنفصلة، ​​والتي قد يكون من السهل تفويتها.

للأسف، ليس كل الأثاث الذي تجده في متاجر السلع المستعملة عبارة عن ماس خام، وهناك بالتأكيد أشياء لا يجب عليك شراؤها أبدًا من متجر التوفير بغض النظر عن مدى جاذبيتها في البداية. قبل إحضار أي شيء إلى المنزل، تحقق بعناية من أي مشكلات لا يمكن إصلاحها بسهولة. اختبر الأثاث كما ستستخدمه في المنزل، وراقب المشاكل الهيكلية. على الرغم من أن الطاولة أو الكرسي المتحرك قد يبدو رائعًا، إلا أنه إذا كان به أجزاء مكسورة أو مفككة أو متعفنة، فلن يتمتع باستقرار طويل الأمد ولن يستحق وقتك وأموالك. قد يتطلب العثور على جواهر حقيقية من متجر التوفير جهدًا كبيرًا، ولكن إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه للتأكد من أن اكتشافك سليم من الناحية الهيكلية، فقد تكتشف شيئًا رائعًا، وستشعر بالرضا عندما تعرف أنك قمت بدورك لمساعدة الكوكب من خلال منع قطعة قيمة من أن ينتهي بها الأمر في مكب النفايات.