قم بإجراء هذا الاختبار في متجر التوفير قبل إحضار الأثاث إلى المنزل

يمكن أن تكون متاجر التوفير مصدرًا رائعًا للأثاث العتيق المصنوع جيدًا والذي ستستمتع به في منزلك لسنوات قادمة – وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل شراء العناصر المُدخرة خيارًا ذكيًا. بالنسبة للمبتدئين، وبنفس سعر طاولة الحبيبي ذات الإنتاج الضخم، قد تتمكن من الحصول على قطعة فريدة من الخشب الصلب بدلاً من ذلك. إذا قمت بالبحث عن العناصر الأكثر قيمة للبحث عنها في متجر التوفير، فسوف تكتشف غالبًا صفقات استثنائية من العلامات التجارية المرموقة. من خلال النظرة الثاقبة والفحص الشامل وبعض التحري، ستلاحظ التفاصيل الهامة، مثل المفاصل المتشابكة والأجهزة العتيقة، والكنوز المكتشفة لإعادة صقلها والتي ستضيف لمسة فريدة من التاريخ إلى منزلك. والأهم من ذلك، أن جوانب الاختبار مثل ثبات الأثاث يمكن أن تقودك إلى عيوب خطيرة، مثل الألواح المكسورة أو المفاصل المنفصلة، والتي قد يكون من السهل تفويتها.
للأسف، ليس كل الأثاث الذي تجده في متاجر السلع المستعملة عبارة عن ماس خام، وهناك بالتأكيد أشياء لا يجب عليك شراؤها أبدًا من متجر التوفير بغض النظر عن مدى جاذبيتها في البداية. قبل إحضار أي شيء إلى المنزل، تحقق بعناية من أي مشكلات لا يمكن إصلاحها بسهولة. اختبر الأثاث كما ستستخدمه في المنزل، وراقب المشاكل الهيكلية. على الرغم من أن الطاولة أو الكرسي المتحرك قد يبدو رائعًا، إلا أنه إذا كان به أجزاء مكسورة أو مفككة أو متعفنة، فلن يتمتع باستقرار طويل الأمد ولن يستحق وقتك وأموالك. قد يتطلب العثور على جواهر حقيقية من متجر التوفير جهدًا كبيرًا، ولكن إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه للتأكد من أن اكتشافك سليم من الناحية الهيكلية، فقد تكتشف شيئًا رائعًا، وستشعر بالرضا عندما تعرف أنك قمت بدورك لمساعدة الكوكب من خلال منع قطعة قيمة من أن ينتهي بها الأمر في مكب النفايات.
كيفية العثور على أثاث قوي وجدير بالاهتمام في متاجر التوفير
لاختبار أثاث متجر التوفير، اقترب منه وجربه، ولا تنظر إليه فقط. هل يتأرجح هذا الكرسي العتيق عندما تجلس؟ هل تنزلق أدراج خزانة الملابس دون أن تلتصق، وهل تتأرجح الأبواب بسلاسة على مفصلات آمنة؟ هل يجلس بشكل مباشر على الأرض؟ في حين أن المشكلات البسيطة مثل المقبض السائب أو الخدوش السطحية الضحلة تعتبر حلولاً سهلة، فإن العنصر الجميل ولكن غير المتين يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا للإصلاح، لذلك غالبًا ما يكون من الأفضل تجاهله.
بصرف النظر عن اختبارها، انظر إلى بنية القطعة العتيقة لتحديد مدى ثباتها. من الناحية المثالية، يجب أن تعرف كيفية التمييز بين الخشب الصلب المزيف والخشب الصلب الحقيقي في الأثاث العتيق والتعرف على المؤشرات مثل القوام الحبيبي الملحوظ والوزن الأثقل. يعد الأثاث الخشبي العتيق المبني بمفاصل وكراسي أو أرائك ضيقة ومتينة ذات إطارات داعمة جيدة التصميم استثمارات أفضل من تلك المصنوعة من الخشب الهندسي الملصوق أو المثبت. الأثاث المصنوع من الخشب الصلب جميل ومتين، ولكن حتى الأخشاب اللينة مثل الصنوبر عادة ما تكون أكثر ثباتًا من قطع MDF أو الألواح الحبيبية.
بمجرد التأكد من أن القطعة صلبة ومتينة، قم بتقييم تشطيبها ونظافتها وتنجيدها. سيكون تحديث أي شيء ذو سطح نظيف وجميل أسهل بكثير من تجديده أو تغطيته بالقماش البالي. عادةً ما تكون القطع المنجدة أحد أنواع الأثاث الذي يجب عليك تجنب شرائه من متجر التوفير لأنها قد تحتفظ بالروائح أو الآفات. إذا التقطت شيئًا مبطنًا أو قماشيًا، فافحص بعناية بحثًا عن البقع أو الروائح الكريهة، وابحث عن بقع داكنة أو ثقوب صغيرة تشير إلى تلف الآفات. لا بأس بالعيوب التجميلية، لكن العناصر التي بها مشكلات خطيرة مثل عدم الاستقرار والمشكلات التجميلية التي يصعب إصلاحها قد يكون من المستحيل تحديثها إلى حالة يمكنك من خلالها الاستمتاع بها.