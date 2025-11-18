قم بإحياء الطلاء القديم في المرآب مجانًا حتى لا يضيع مع هذه النصيحة

يحتفظ معظمنا بعلب الطلاء في مكان ما في المرآب. إنها إما بقايا طعام من مشروع تجديد أو مجرد مخزون فائض تحسبًا لعمليات اللمس المستقبلية. ومع ذلك، عند تركه دون مساس أو فتحه لفترة طويلة، يميل الطلاء إلى الانفصال، حيث تجد الأصباغ الصلبة الأثقل طريقها إلى الأسفل. بمرور الوقت، يمكن أن تتبخر المكونات السائلة، مما يترك الأصباغ والمواد الرابطة تتصلب. في حين أن هناك طرقًا ذكية لاستخدام بقايا الطلاء بدلًا من تركها تتعفن في المرآب، إلا أنها جيدة وممكنة فقط إذا لم ينفصل الطلاء أو يجف. هناك أيضًا حيلة للأغلفة البلاستيكية يمكنها حفظ الطلاء لاستخدامه في المستقبل، لكن هذا يمنعه من الجفاف. إذن ما الذي يجب عليك فعله لإحياء الطلاء القديم؟ يمكنك إعادته إلى المتجر.
تقدم العديد من متاجر تحسين المنازل، مثل Lowe’s وHome Depot وAce وTrue Value، اهتزازًا مجانيًا للطلاء دون علم العديد من الأشخاص. تتيح هذه الخدمة غير المعروفة للعملاء إحضار علب الطلاء القديمة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تمريرها عبر الخلاط الصناعي واستعادة قوامها الكريمي. يوجد أيضًا خيار لضبط أو إعادة تلوين الطلاء، بحيث يتناسب مع الظل الذي تحتاجه لإجراء اللمسات النهائية. وهذا أيضاً لن يكلفك شيئاً. بالنظر إلى كيفية ارتفاع سعر الطلاء بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، فإن التخلص من علبة قديمة قبل تجربة خيار التجديد المجاني هذا يعني أنك ستهدر المواد والمال.
عندما تكون هذه الخدمة في متناول اليدين
ربما تكون هزة الطلاء المجانية واحدة من أكثر الخدمات التي يتم إغفالها في متاجر الأجهزة وتحسين المنزل. من الشائع أن ينسى أصحاب المنازل الطلاء القديم الموجود في مكان ما حتى يدركوا الحاجة إلى استخدامه مرة أخرى. على هذا النحو، تكون الخدمة مفيدة عند التخطيط لإعادة التصميم أو التجديد، أو إعادة النظر في مشروع طلاء قديم، أو إجراء إعادة طلاء جزئي على الجدران المتضررة، أو القيام بأعمال اللمس على الأثاث والخزائن داخل المنزل. تعد إعادة الصبغ مفيدة أيضًا عندما يصبح من الصعب العثور على ظل معين استخدمته من قبل أو لم يعد متاحًا. تقدم المتاجر هذه الخدمات لأنها تعرف حقيقة أن الطلاء أمر صعب. ومع ذلك، لاحظ أنه ليس كل المتاجر تقدم هذه المنتجات مجانًا. من الأفضل أن تسأل صفحة متجرك المحلي قبل إحضار علب الطلاء الخاصة بك.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية بحالة الطلاء المتبقي لديك قبل الاستفادة من هذه الخدمة. مثل البقع والطلاءات الأخرى، تنتهي صلاحية الدهانات. يدوم اللاتكس غير المفتوح عادةً لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما يمكن أن تظل الدهانات الزيتية غير المفتوحة قابلة للاستخدام لمدة تصل إلى 15 عامًا، بشرط تخزينها بشكل صحيح. ونعني بهذا في مكان بارد وجاف وليس في مكان به تغيرات غير متوقعة في درجات الحرارة وظروف قاسية. إذا كان الطلاء القديم الخاص بك قد تجاوز فترة صلاحيته ولم يعد يظهر عليه علامات التجديد المحتمل، فمن الأفضل تخطي هذه الخدمة والتخلص من الطلاء القديم بشكل صحيح.