قم بإحياء الطلاء القديم في المرآب مجانًا حتى لا يضيع مع هذه النصيحة

يحتفظ معظمنا بعلب الطلاء في مكان ما في المرآب. إنها إما بقايا طعام من مشروع تجديد أو مجرد مخزون فائض تحسبًا لعمليات اللمس المستقبلية. ومع ذلك، عند تركه دون مساس أو فتحه لفترة طويلة، يميل الطلاء إلى الانفصال، حيث تجد الأصباغ الصلبة الأثقل طريقها إلى الأسفل. بمرور الوقت، يمكن أن تتبخر المكونات السائلة، مما يترك الأصباغ والمواد الرابطة تتصلب. في حين أن هناك طرقًا ذكية لاستخدام بقايا الطلاء بدلًا من تركها تتعفن في المرآب، إلا أنها جيدة وممكنة فقط إذا لم ينفصل الطلاء أو يجف. هناك أيضًا حيلة للأغلفة البلاستيكية يمكنها حفظ الطلاء لاستخدامه في المستقبل، لكن هذا يمنعه من الجفاف. إذن ما الذي يجب عليك فعله لإحياء الطلاء القديم؟ يمكنك إعادته إلى المتجر.

تقدم العديد من متاجر تحسين المنازل، مثل Lowe’s وHome Depot وAce وTrue Value، اهتزازًا مجانيًا للطلاء دون علم العديد من الأشخاص. تتيح هذه الخدمة غير المعروفة للعملاء إحضار علب الطلاء القديمة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تمريرها عبر الخلاط الصناعي واستعادة قوامها الكريمي. يوجد أيضًا خيار لضبط أو إعادة تلوين الطلاء، بحيث يتناسب مع الظل الذي تحتاجه لإجراء اللمسات النهائية. وهذا أيضاً لن يكلفك شيئاً. بالنظر إلى كيفية ارتفاع سعر الطلاء بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، فإن التخلص من علبة قديمة قبل تجربة خيار التجديد المجاني هذا يعني أنك ستهدر المواد والمال.