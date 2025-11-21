قم بإخفاء سلة المهملات وأضف لمسة ريفية إلى مطبخك بخدعة ذكية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كان هناك عنصر واحد في المطبخ لا يبدو لطيفًا أبدًا، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك، فهو سلة المهملات. حتى عند شراء أحد الإصدارات الأنيقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإنه لا يزال يبدو وكأنه تذكير كبير بالقمامة. هناك طريقة لإخفائها وجعلها تتناسب بشكل أفضل مع الديكور الداخلي الخاص بك. هل نجرؤ على القول أنها قد تصبح أنيقة بعض الشيء؟ كل ما يتطلبه الأمر هو عنصر ريفي بسيط قد يكون لديك بالفعل أو يمكنك العثور عليه بسهولة أثناء التوفير: برميل نبيذ خشبي أو برميل ويسكي. إن إخفاء سلة المهملات داخل البرميل يمنح مطبخك على الفور إحساسًا بالدفء وكأنك في بيت المزرعة. بدلاً من وضع العلبة في الزاوية، أو تحت الحوض، أو خلف باب المخزن، يمكنك تحويلها إلى ديكور عملي يضيف سحرًا بدلاً من الانتقاص منه.

ستواجه صعوبة في العثور على طريقة أسهل وأكثر إبداعًا لإعادة استخدام براميل النبيذ أو الويسكي القديمة في منزلك. لا يتطلب الأمر ورشة عمل كاملة من الأدوات. يتراوح متوسط ​​برميل النبيذ أو الويسكي من 50 إلى 65 جالونًا. كل ما تحتاجه حقًا هو كيس قمامة سعة 32 جالونًا وسلة قمامة قياسية سعة 32 جالونًا – يمكنك الحصول على علبتي قمامة مستديرة متينة من Amazon Basics مقابل 70 دولارًا تقريبًا. قم بقص البرميل حتى الشريط المعدني الثاني إذا لزم الأمر، حتى تتمكن من وضع العلبة في الداخل. سوف ينجز المنشار اليدوي الأساسي أو المنشار الدائري وبعض معدات الحماية المهمة.