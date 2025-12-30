قم بإزالة جميع قبعات البيسبول الموجودة في خزانتك باستخدام خدعة تخزين ذكية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
ربما بدأت قبعات البيسبول كإكسسوارات رياضية تهدف إلى إظهار الولاء لفرق مثل يانكيز أو دودجرز. ولكن الآن بعد أن أصبحت القبعات قطعًا عصرية خارج الملعب، فمن السهل أن ينتهي بك الأمر بأكثر من المساحة المتوفرة لديك للتخزين. من قبعات الأب المتعددة لارتدائك اليومي، إلى مجموعة من القبعات العصرية لتزيين الملابس المختلفة، يمكن أن تضيف الأرقام بسرعة. قم بإقران ذلك بمساحة تخزين محدودة أو نظام خزانة غير فعال، ويمكن أن تتولى الفوضى بسرعة. إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فقد حان الوقت لتجربة خدعة تخزين خطاف الأوامر.
يتضمن هذا الاختراق الذكي تثبيت خطافات الأوامر على سطح عمودي مسطح، مثل الحائط، وتعليق كل قبعة على خطافها الخاص. إنه يخلق نظام تخزين أكثر تنظيمًا بدلاً من تكديس القبعات بشكل عشوائي على الرفوف أو الأدراج. كما أنه حل سهل وصديق للميزانية نظرًا لعدم الحاجة إلى أدوات، وتتكلف مجموعة مكونة من 16 خطافًا صغيرًا لتبديل الأسلاك أقل من 12 دولارًا على أمازون. نظرًا لأنك تقوم فقط بتعليق القبعات الكروية، وهي خفيفة الوزن جدًا، فليست هناك حاجة حقًا لشراء النسخة الثقيلة الأكثر تكلفة.
كيفية تثبيت خطافات الأوامر لتخزين قبعة البيسبول الخاصة بك
للبدء في التثبيت، قم بتجميع خطاف قيادة واحد لكل قبعة تخطط لتخزينها. استخدم الكحول المحمر لمسح البقعة على الحائط حيث ستضع الخطافات. بعد ذلك، قم بإزالة البطانة الحمراء من شريط الأوامر وقم بإرفاق هذا الجانب اللاصق بالخطاف نفسه، ثم قم بإزالة البطانة السوداء ووضع الجانب اللاصق الثاني على الحائط واضغط عليه لبضع ثوان. اترك الخطاف لمدة ساعة تقريبًا قبل تعليق أي شيء عليه.
كرر هذه الخطوات مع جميع الخطافات، وبمجرد الانتهاء من ذلك، قم ببساطة بتعليق قبعات البيسبول الخاصة بك واحدة على كل خطاف قيادة بواسطة الحزام أو الجانب الخلفي. إذا كنت تريد لاحقًا إزالة خطافات الأوامر، إما لأنك لم تعد ترغب في نمط التخزين هذا أو أنك تريد فقط تحريك بعض القطع لتغيير الترتيب، فقم أولاً بإزالة القبعة من الخطاف. أمسك قاعدة الخطاف على الحائط، ثم اسحب اللسان ببطء إلى الأسفل حتى يتحرر الشريط. يعد سحب الشريط بعيدًا عن الحائط أحد الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الحوائط الجافة أو الطلاء.
كن مبدعًا مع تخزين قبعة البيسبول الخاصة بك
يمكنك جعل خدعة التخزين هذه خاصة بك عن طريق إنشاء إعداد فريد وشخصي وحتى أنيق. يتعلق الأمر باختيار الموقع المناسب وترتيب الخطافات بطريقة تضيف اهتمامًا بصريًا. على سبيل المثال، يمكن أن تكون غرفة النوم موقعًا جيدًا حيث توجد أجهزتك الأخرى القابلة للارتداء بالفعل. يمكنك تثبيت الخطافات عالياً على الحائط بالقرب من السقف وترتيبها في خط أفقي في جميع أنحاء الغرفة. بدلًا من ذلك، قم بتثبيت الخطافات على باب خزانتك، سواء على الجانب الداخلي أو الخارجي، اعتمادًا على مدى وضوح الترتيب الذي تريده.
لكن غرفة النوم ليست خيارك الوحيد. يمكن لمجموعة من القبعات الكروية المعلقة أن تكون فكرة فريدة من نوعها لجدار المدخل لتغيير مظهر مساحتك الخاصة. سيكون موقع المدخل هذا أيضًا مكانًا مناسبًا عندما تريد التقاط القبعة بسرعة عند الخروج أو تعليق القبعة التي كنت ترتديها عند دخولك. يمكن أن يؤدي هذا دورًا مشابهًا لحامل قبعة المدخل التقليدي. بمجرد تحديد موقعك وترتيب قبعتك، تابع تثبيت خطافات الأوامر الخاصة بك، وسيكون مخزن قبعتك جاهزًا للاستخدام.