قم بإزالة جميع قبعات البيسبول الموجودة في خزانتك باستخدام خدعة تخزين ذكية

ربما بدأت قبعات البيسبول كإكسسوارات رياضية تهدف إلى إظهار الولاء لفرق مثل يانكيز أو دودجرز. ولكن الآن بعد أن أصبحت القبعات قطعًا عصرية خارج الملعب، فمن السهل أن ينتهي بك الأمر بأكثر من المساحة المتوفرة لديك للتخزين. من قبعات الأب المتعددة لارتدائك اليومي، إلى مجموعة من القبعات العصرية لتزيين الملابس المختلفة، يمكن أن تضيف الأرقام بسرعة. قم بإقران ذلك بمساحة تخزين محدودة أو نظام خزانة غير فعال، ويمكن أن تتولى الفوضى بسرعة. إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فقد حان الوقت لتجربة خدعة تخزين خطاف الأوامر.

يتضمن هذا الاختراق الذكي تثبيت خطافات الأوامر على سطح عمودي مسطح، مثل الحائط، وتعليق كل قبعة على خطافها الخاص. إنه يخلق نظام تخزين أكثر تنظيمًا بدلاً من تكديس القبعات بشكل عشوائي على الرفوف أو الأدراج. كما أنه حل سهل وصديق للميزانية نظرًا لعدم الحاجة إلى أدوات، وتتكلف مجموعة مكونة من 16 خطافًا صغيرًا لتبديل الأسلاك أقل من 12 دولارًا على أمازون. نظرًا لأنك تقوم فقط بتعليق القبعات الكروية، وهي خفيفة الوزن جدًا، فليست هناك حاجة حقًا لشراء النسخة الثقيلة الأكثر تكلفة.