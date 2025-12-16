قم بإزالة جميع مستلزمات التنظيف الموجودة في خزانتك باستخدام حل شجرة الدولار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

الخزانات المزدحمة حاليًا بزجاجات الرش متعددة الأغراض وفرش التنظيف والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة؟ هناك عنصر كامن على رف Dollar Tree يوفر طريقة ذكية لتخزين وتنظيم مستلزمات التنظيف بعيدًا عن الأنظار. سواء كنت تحتفظ بهذه المنتجات والأدوات تحت الحمام أو حوض المطبخ – أو كليهما، اعتمادًا على مقدار المساحة المتوفرة لديك – فإن Dollar Tree لديه حل بقيمة 6 دولارات. لا يستغل هذا الاختراق العبقري كل بوصة من مساحة تخزين الخزانة. يمكنك ببساطة استخدام المنتج بالطريقة المقصودة. في الواقع، من الطبيعي جدًا أن تكون قد مررت بالقرب منه دون أن تدرك إمكاناته. نحن نتحدث عن حامل COS البلاستيكي المكون من قطعتين من Dollar Tree، وقدرته على محاصرة فوضى مستلزمات التنظيف التي تحدث تحت حوضك.

مع منظم Dollar Tree هذا، الذي يبلغ ارتفاعه أقل من 15 بوصة، وطوله 16 بوصة، وعرضه ما يزيد قليلاً عن 7 بوصات، يمكنك أخيرًا التوقف عن العودة إلى الخزانة لحاوية Comet تلك. بدلاً من ذلك، يمكنك تخزين كل شيء معًا بشكل أنيق. يبدو رائعًا جدًا، أليس كذلك؟ إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على الرف في المتجر، فراجع قسم Dollar Tree Plus، حيث توجد عادةً العناصر ذات الأسعار المرتفعة قليلاً. هذا كل ما تحتاجه حقًا، ولكن إذا كنت تريد الارتقاء بمهاراتك التنظيمية إلى مستوى أعلى، فيمكنك أيضًا الحصول على مجموعة من عجلات Pikabeast الصغيرة ذاتية اللصق. سوف تجعل مناورة الرف أسهل بمجرد وضعه تحت الحوض. قد يكون بعض الطلاء بالرش فكرة جيدة أيضًا إذا كنت تريد إضفاء لمسة من اللون على الحامل أو تنسيقه مع ديكورك الحالي.