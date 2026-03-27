قم بإضاءة المناظر الطبيعية في الفناء الخلفي لمنزلك من خلال اكتشاف كوستكو غريب الأطوار

بما أن الشتاء يفسح المجال للربيع، فهذا هو الوقت المثالي للتفكير في شراء بعض السلع الجديدة لجعل الفناء الخاص بك الوجهة الترفيهية المثالية في الهواء الطلق. بالنسبة للبعض، هذا يعني العثور على مجموعة من أثاث الفناء، بينما سيبحث آخرون عن شواية لتعزيز مهاراتهم في حفلات الشواء في الفناء الخلفي. ومع ذلك، أحد جوانب الاستضافة الخارجية التي يجب على الجميع مراعاتها هو الإضاءة المناسبة.
يمكن لأضواء المناظر الطبيعية ذات المصدر الطازج للطاقة الشمسية من كوستكو أن تساعد في تفتيح مساحتك، من خلال جمالية غريبة الأطوار تتناسب تمامًا مع مجموعة من الأضواء الخيالية التي تعمل بالبطارية. يتم تقديم هذا الملحق المقاوم للماء كجزء من العلامة التجارية Sol-R-Brite لمتاجر التجزئة الكبيرة، وهو مبرمج ليضيء بشكل مستقل في الليل ثم ينطفئ عند الفجر مع أكثر من 10 ساعات من الشحن. يمكنك الحصول على مجموعة من أربع مجموعات إضاءة مقابل 24.99 دولارًا عبر الإنترنت.
تأتي الأضواء متصلة بلوحة شمسية مزودة ببطارية بقوة 2000 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أنه يمكنك تثبيتها على طول حافة المسار أو بين الشجيرات الطويلة الكثيفة لإنشاء خط ثابت من الضوء. تأتي كل مجموعة مكونة من أربعة مصابيح يراعة مع ثمانية مصابيح مثبتة على “سيقان سلكية” مرنة وقابلة للتعديل مما يسمح لها بالتحرك لأعلى ولأسفل بحرية لتتناسب مع الزهور القريبة. سواء كنت تريد أن تكون الأضواء الخاصة بك صلبة من أجل الرؤية أو أن تومض مثل الحشرات التي تحمل الاسم نفسه، فإن موقع كوستكو يقدم حزمًا تصل إلى أربع عبوات مقابل 69.99 دولارًا، مما يجعل من السهل تحديد أي منطقة بشكل متماثل في المناظر الطبيعية في الفناء الخلفي الخاص بك.
أين تضع أضواء المناظر الطبيعية الشمسية من كوستكو؟
كما ذكرنا سابقًا، أحد الخيارات الواضحة لاستخدام حزمة جديدة من مصابيح Fresh Source Solar Firefly Landscape Lights هو تحديد مسار حديقتك أو ممرك – في أي مكان قد تحتاج إلى المشي فيه في الظلام. يمكن أن تكون هذه الأضواء الناعمة بديلاً جيدًا للخيارات الأكثر قسوة مثل منتج Fresh Source الآخر من Costco، وهو مصباح شمسي بقوة 5000 لومن مزود بمستشعر للحركة.
ومع ذلك، فإن طبيعة هذه الأضواء التي تشبه اليراع تجعلها أيضًا خيارًا جيدًا لتنفيذ مشاريع تنسيق الحدائق الفردية. إذا كنت تتطلع إلى جعل الفناء الخلفي لمنزلك يبدو أكثر حداثة من خلال تثبيت ميزة مائية مذهلة، فحاول إحاطته بمجموعة من مصابيح المناظر الطبيعية الشمسية اليراع لإعطاء الانطباع بأنها نافورة خرافية. يمكن استخدامها أيضًا لإضاءة حوض الطيور أو بيت الطيور حتى يتمكن زوار الطيور من تحديد أماكن الجلوس بشكل أفضل مع غروب الشمس.
هل تتطلع إلى الحصول على نوع مختلف من الجمالية من مصابيح اليراع الشمسية؟ نظرًا لأن كل لمبة صغيرة نسبيًا، يمكنك تعتيم أضواء حديقتك الخارجية باستخدام غلاف مرشح هلامي بألوان مختلفة. حاول استخدام أضواء اليراع الشمسية للمناظر الطبيعية لتزيينها في أيام العطلات أو حفلات الزفاف، ثم قم بتغيير نظام الألوان ليتناسب مع العطلة أو الحدث. إذا كنت تخطط بالفعل للتوقف عند المتجر لشراء الهوت دوج سيئ السمعة بقيمة 1.50 دولار، ففكر في مراقبة خيار الإضاءة في الفناء الخلفي هذا.