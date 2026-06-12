قم بإعادة تدوير الزجاجة البلاستيكية إلى حل موفر للمساحة لزراعة الطماطم

يعرف أي شخص استمتع بزراعتها في المنزل أن الطماطم لديها عادة الاستيلاء على الفناء أو الشرفة أو رقعة الخضروات بسرعة كبيرة. إذا كانت لديك مساحة أصغر، فقد يكون ذلك كافيًا لإبعادك عن زراعتها تمامًا. ما يحتاجون إليه هو مكان للنمو دون الاستحواذ على عقارات قيمة، وهو بالضبط المكان الذي يأتي فيه إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية على الحائط. من الشائع بالفعل استخدام زجاجات مياه سعة 2 لتر لبدء الشتلات، ولكن يمكن تحويل الزجاجات الأكبر سعة 1 جالون (أقل بقليل من أربعة لترات) إلى مزارعات فعالة جدًا مثبتة على الحائط أو معلقة. ينطبق هذا بشكل خاص على أصناف الطماطم القزمة أو الطماطم الفناءية، حيث أن معظم هذه النباتات الصغيرة تتطلب فقط 2 إلى 5 لترات من خليط الأصيص.
الخطوة الأولى هي العثور على زجاجة مياه بلاستيكية كبيرة لإعادة استخدامها. بعد ذلك، استخدم مثقابًا أو مفكًا أو سكينًا لعمل حوالي 10 فتحات تصريف يبلغ قطرها ¼ بوصة على طول الجوانب السفلية والسفلى من الحاوية. بعد ذلك، قم بقطع القاعدة السفلية للزجاجة. قم بتوصيل الزجاجة رأسًا على عقب مع الجانب المقطوع لأعلى باستخدام أربطة مضغوطة أو سلك حديقة عالي التحمل أو أقواس تثبيت معدنية على سطح قوي مثل الجدار أو الدرابزين أو السياج. املأ كل شيء بمزيج تأصيص عالي الجودة، ثم ضع نبات الطماطم داخل الفتحة المقطوعة، وسوف ينمو النبات من هناك.
اختر مجموعة الطماطم المدمجة للحصول على أفضل النتائج
تعتبر أصناف الطماطم مهمة جدًا لكي تنجح مثل هذه الحيل بالفعل. تنمو الطماطم بسرعة، خاصة الأنواع الأكبر حجمًا مثل طماطم شرائح اللحم البقري أو الأصناف المترامية الأطراف غير المحددة – فهي تتفوق على الحاويات الصغيرة بسرعة. بدلًا من ذلك، اختر الأصناف المدمجة مثل الطماطم القزمة أو الطماطم الكرزية أو أي أنواع شجيرات أصغر حجمًا، حيث إنها أكثر ملاءمة لمساحة أقل ولكنها ستظل تنتج كميات كبيرة من الفاكهة.
ميزة هذا النوع من التركيب هو أنه يبقي النباتات بعيدة عن الأرض، مما يعني تقليل الاتصال بالتربة الرطبة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الفروع بسهولة أكبر عندما يحين وقت الحصاد. تنطبق هنا بقية النصائح القياسية المتعلقة بزراعة الطماطم. لا يهم إذا كانت تنمو في حاوية أو طبقة من التربة أو زجاجة ماء – فستظل بحاجة إلى ما يكفي من ضوء الشمس والماء والأسمدة، وستظل بحاجة إلى تقليم أوراق الشجر التالفة. تحتاج الأصناف القزمة عادةً إلى دعم أقل، ولكن إذا أصبح الفرع ثقيلًا جدًا بالفاكهة، فقد تحتاج إلى التفكير في تثبيت نبات الطماطم الخاص بك عن طريق ربط هذا الفرع الفردي بشكل غير محكم بشماعة الزجاجة أو درابزين قريب للحصول على دعم إضافي. بخلاف ذلك، فهذه حيلة عملية في البستنة ومناسبة حتى للمزارعين عديمي الخبرة، حيث إنها تستفيد من المساحة العمودية بينما تعطي البلاستيك المهمل غرضًا ثانيًا.