قم بإعادة تدوير الزجاجة البلاستيكية إلى حل موفر للمساحة لزراعة الطماطم

يعرف أي شخص استمتع بزراعتها في المنزل أن الطماطم لديها عادة الاستيلاء على الفناء أو الشرفة أو رقعة الخضروات بسرعة كبيرة. إذا كانت لديك مساحة أصغر، فقد يكون ذلك كافيًا لإبعادك عن زراعتها تمامًا. ما يحتاجون إليه هو مكان للنمو دون الاستحواذ على عقارات قيمة، وهو بالضبط المكان الذي يأتي فيه إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية على الحائط. من الشائع بالفعل استخدام زجاجات مياه سعة 2 لتر لبدء الشتلات، ولكن يمكن تحويل الزجاجات الأكبر سعة 1 جالون (أقل بقليل من أربعة لترات) إلى مزارعات فعالة جدًا مثبتة على الحائط أو معلقة. ينطبق هذا بشكل خاص على أصناف الطماطم القزمة أو الطماطم الفناءية، حيث أن معظم هذه النباتات الصغيرة تتطلب فقط 2 إلى 5 لترات من خليط الأصيص.

الخطوة الأولى هي العثور على زجاجة مياه بلاستيكية كبيرة لإعادة استخدامها. بعد ذلك، استخدم مثقابًا أو مفكًا أو سكينًا لعمل حوالي 10 فتحات تصريف يبلغ قطرها ¼ بوصة على طول الجوانب السفلية والسفلى من الحاوية. بعد ذلك، قم بقطع القاعدة السفلية للزجاجة. قم بتوصيل الزجاجة رأسًا على عقب مع الجانب المقطوع لأعلى باستخدام أربطة مضغوطة أو سلك حديقة عالي التحمل أو أقواس تثبيت معدنية على سطح قوي مثل الجدار أو الدرابزين أو السياج. املأ كل شيء بمزيج تأصيص عالي الجودة، ثم ضع نبات الطماطم داخل الفتحة المقطوعة، وسوف ينمو النبات من هناك.