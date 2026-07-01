قم بإعادة تدوير زجاجة بلاستيكية إلى ديكور فريد وملون لسطح العمل

إذا كنت تمر بجانب منضدة الحمام أو جزيرة المطبخ لعدة أشهر وتشعر أنها تستجدي القليل من الشخصية، فقد حان الوقت للاستثمار في بعض الديكورات المميزة. لكن أفكار كونترتوب الحمام الأنيقة التي لن تكسر البنك – أو أي كونترتوب في منزلك، في ذلك – لا يجب أن تأتي من بوتري بارن أو ويست إلم. في بعض الأحيان، يمكنك استخدام شيء موجود بالفعل في منزلك. على سبيل المثال، قد تكون زجاجة الشامبو الفارغة تقريبًا والموجودة في مكان الاستحمام متجهة إلى سلة إعادة التدوير. التقطه قبل أن يصل إلى هناك وامنحه حياة ثانية. أعد تصميمها وتحويلها إلى مزهرية ملفتة للنظر تشبه شيئًا اشتريته من متجر ديكور منزلي.

توضح الفنانة المحترفة على Instagram غاياتري ميشرا (gayatri.mishra.526) كيف أن عملية تغيير زجاجة الشامبو السهلة هذه تمثل لمسة من السحر الذي يحتاجه منزلك. للوهلة الأولى، لن تتمكن أبدًا من معرفة أن المزهرية المغطاة بالطلاء واللمعان التي تصنعها مصنوعة من زجاجة شامبو بلاستيكية. يخلق النمط الماسي الملون واللمسات العاكسة مظهرًا مذهلاً من المؤكد أنه سينشط جمالك الداخلي. يستخدم ميشرا فرشاة طلاء وطلاء منتفخ – مثل هذه المجموعة المكونة من 10 ألوان من طلاء Tulip Essential Rainbow Colors Multi-Surface Puff Paint مقابل حوالي 10 دولارات – وطلاء حرفي بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك اللون الأبيض. مجموعة Apple Barrel Vibrant Spectrum Acrylic Craft Paint Collection مقابل 16 دولارًا تقريبًا ستفي بالغرض. ستحتاج أيضًا إلى قلم رصاص وغراء مجوهرات ومسطرة و10 عبوات من Xri Xuruoyi الراتنج Glitter Sun Flatbacks مقابل 10 دولارات تقريبًا.