قم بإعادة تدوير زجاجة بلاستيكية إلى ديكور فريد وملون لسطح العمل

إذا كنت تمر بجانب منضدة الحمام أو جزيرة المطبخ لعدة أشهر وتشعر أنها تستجدي القليل من الشخصية، فقد حان الوقت للاستثمار في بعض الديكورات المميزة. لكن أفكار كونترتوب الحمام الأنيقة التي لن تكسر البنك – أو أي كونترتوب في منزلك، في ذلك – لا يجب أن تأتي من بوتري بارن أو ويست إلم. في بعض الأحيان، يمكنك استخدام شيء موجود بالفعل في منزلك. على سبيل المثال، قد تكون زجاجة الشامبو الفارغة تقريبًا والموجودة في مكان الاستحمام متجهة إلى سلة إعادة التدوير. التقطه قبل أن يصل إلى هناك وامنحه حياة ثانية. أعد تصميمها وتحويلها إلى مزهرية ملفتة للنظر تشبه شيئًا اشتريته من متجر ديكور منزلي.
توضح الفنانة المحترفة على Instagram غاياتري ميشرا (gayatri.mishra.526) كيف أن عملية تغيير زجاجة الشامبو السهلة هذه تمثل لمسة من السحر الذي يحتاجه منزلك. للوهلة الأولى، لن تتمكن أبدًا من معرفة أن المزهرية المغطاة بالطلاء واللمعان التي تصنعها مصنوعة من زجاجة شامبو بلاستيكية. يخلق النمط الماسي الملون واللمسات العاكسة مظهرًا مذهلاً من المؤكد أنه سينشط جمالك الداخلي. يستخدم ميشرا فرشاة طلاء وطلاء منتفخ – مثل هذه المجموعة المكونة من 10 ألوان من طلاء Tulip Essential Rainbow Colors Multi-Surface Puff Paint مقابل حوالي 10 دولارات – وطلاء حرفي بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك اللون الأبيض. مجموعة Apple Barrel Vibrant Spectrum Acrylic Craft Paint Collection مقابل 16 دولارًا تقريبًا ستفي بالغرض. ستحتاج أيضًا إلى قلم رصاص وغراء مجوهرات ومسطرة و10 عبوات من Xri Xuruoyi الراتنج Glitter Sun Flatbacks مقابل 10 دولارات تقريبًا.
خطوات صنع مزهرية من زجاجة الشامبو الفارغة
تعتبر المزهريات الصغيرة التي تصنعها بنفسك رائعة لتزيين طاولات القهوة المملة في غرفة المعيشة أو وحدات التحكم في المدخل، مما يوفر لك طريقة فريدة لتزيين منزلك بالنباتات. لإضفاء الحيوية على زجاجة شامبو قديمة فارغة، قم بقطع الجزء العلوي من الزجاجة بالقرب من الرقبة. قم بتغطية الزجاجة ببضع طبقات من الطلاء الأبيض، وقم بعمل ضربات عمودية متساوية باستخدام فرشاة الرسم. بمجرد أن يجف الطلاء الأبيض، ضع قلمًا خفيفًا على بعض الخطوط القطرية المتوازية بمسافة تتراوح بين 2 إلى 3½ بوصة (حسب حجم الزجاجة). استخدم المسطرة للحفاظ على الخطوط مستقيمة. ارسم مجموعة ثانية من الخطوط القطرية، متقاطعة مع المجموعة الأولى من الخطوط، لإنشاء نمط ماسي على الزجاجة بأكملها. كلما صغرت المسافة بين الخطوط، كلما كان حجم الماس أصغر.
حان الوقت الآن لتلوين الماس باستخدام ألوان الطلاء المختلفة، مما يضفي على المزهرية مظهرًا فسيفسائيًا. استخدمت Instagrammer Gayatri Mishra اللون الأصفر الفاتح والأرجواني والأخضر والبرتقالي والأحمر. للتأكد من أن الأشكال لها حواف واضحة، قم بطلاء الخطوط المحيطية أولاً ثم املأ المنتصف. بعد أن يجف الطلاء، أضف بعض البعد إلى الزخرفة من خلال تحديد كل شكل ماسي بخط رفيع من الطلاء المنتفخ باللون الذي تختاره – استخدم ميشرا لون الخردل. الخطوة الأخيرة للمزهرية هي لصق لمسات أشعة الشمس اللامعة في وسط كل ماسة. للقيام بذلك، ضع حبة صغيرة من غراء المجوهرات على الجزء الخلفي من أحد أحجار الشمس المسطحة اللامعة وألصقها في مركز أقرب ماسة. كرر العملية حتى يتم تزيين جميع الماسات.
كيفية تخصيص مزهرية كونترتوب الجديدة الخاصة بك
بمجرد أن يجف الغراء ويصبح التعامل مع القطعة آمنًا – حوالي 24 ساعة – يمكنك ترتيبها على أي سطح عمل وملئها بما تريد. يمكنك بالطبع أن تأخذ تلميحًا زخرفيًا من Instagrammer Gayatri Mishra، وتملأه بالزهور وأوراق الشجر الزاهية. يمكن القول إن هذه هي الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للميزانية لتحديث مزهريتك بناءً على موضوع ما – على سبيل المثال، سيقان فورسيثيا الاصطناعية الطويلة من جينغهونغ لفصل الربيع أو أوراق سرو الصنوبر نورفولك المزيفة مع سيقان التوت الأحمر من واتايو لعيد الميلاد. أو للحصول على شيء أكثر حداثة يناسب أي وقت من السنة، املأ المزهرية بعصي الخيزران أو سيقان القمح المجففة أو فروع الصفصاف المجففة من DongArts.
لجعل ديكور كونترتوب اللطيف هذا خاصًا بك، استبدل الماس بأشكال هندسية أخرى – تخيلها بمثلثات أو مستطيلات أو مجموعة متنوعة من الأشكال. قم بتبديل الألوان الزاهية للحصول على لوحة تكمل الألوان الموجودة في منزلك. هذا سيجعل المزهرية تبدو أقل كمشروع حرفي وأكثر ككائن تصميم متعمد. بدلًا من ذلك، تخلص من الطلاء تمامًا ولف المزهرية بنوتة موسيقية عتيقة مربوطة بشريط جميل. قم بمقاومته بمحلول الماء ونشا الذرة والخل وزيت جوز الهند. إذا كان لديك نباتات منزلية صغيرة تحتاج إلى منزل، قم بعمل بضعة ثقوب في قاعدة المزهرية لمنع تشبعها بالمياه ولتحويلها إلى أصيص زرع. إن نبات الثعبان الذي تمت إزالته مؤخرًا أو نبات Dracaena ‘Kanzi’ الصغير سيعمل بشكل جيد.