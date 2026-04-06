قم بإعادة تدوير سروال قصير قديم وتحويله إلى سلة تخزين معلقة للمساعدة في البقاء منظمًا

يعتبر النضال حقيقيًا بالنسبة لأصحاب المنازل عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساحة تخزين والحفاظ على أسطح العمل خالية من الفوضى. قد لا تكون نفايات المنسوجات ضمن قائمة الاهتمامات الخمسة الأولى للكثيرين منا، لكن توفير المال هو بالتأكيد ذلك. تعامل مع هذه المشكلات الأربعة باستخدام وحدة سلة معلقة مصنوعة من ملابس سروال قصير قديمة. ثلاث حاويات قماشية متصلة رائعة تتدلى من وتد، مما يوفر مساحة تخزين ذات مظهر مريح لأي مساحة في المنزل تقريبًا.
يجب أن توفر لك السراويل القصيرة ذات الحجم المناسب للبالغين قماشًا كافيًا لصنع ثلاث سلال بقطر 6 إلى 8 بوصات. قم بقص أجزاء من الأرجل لاستخدامها كأجسام السلال، ويمكن أن تصبح القصاصات المتبقية قواعد السلال والأشرطة التي تحمل السلال فوق بعضها البعض. إذا لم يكن السروال القصير جزءًا من خزانة ملابسك، فيمكنك استخدام الجينز دون الحاجة إلى تعديل الخطوات على الإطلاق. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن نسيج سروال قصير قصير يمنحك المظهر الذي تريده تمامًا، فاذهب إلى متاجر التوفير لترى ما يمكنك العثور عليه.
بمجرد اختيار الملابس القديمة لإعادة تدويرها، ستحتاج إلى وتد بسمك 1 بوصة يتراوح طوله بين 10 و12 بوصة، ومقص، وحبل قطني أو خيوط الجوت، ودبابيس مستقيمة، ودبوس أمان كبير، وشريط قياس، وقلم تحديد أو طباشير، وإما ماكينة خياطة أو غراء قماش قوي وموثوق مثل أعواد الغراء الساخن من Surebonder Fabric ذات التصنيف العالي.
قطع وإنشاء سلال سروال قصير
استخدام قصاصات من أرجل البنطال سيوفر عليك القليل من الخياطة. إذا كانت الحواشي لا تزال في حالة جيدة، استفد من حالتها بجعلها الأطراف المفتوحة لاثنتين من السلال. قطع الجزء السفلي من 5 إلى 6 بوصات من كل ساق البنطال. بالنسبة للسلة الثالثة، قم بقطع قطعة الساق أطول بحوالي 1 بوصة من القطع المكبلة. قبل المضي قدمًا، ربما ستحتاج إلى ضبط عرض هذا القطع، لأنه سيأتي من أعلى إلى أعلى ساق البنطال. اقلب القطعة الأوسع من الداخل للخارج. قم بقياس عرض القطع الأضيق، وحدد هذا العرض على القطع الأوسع، ثم قم بتشغيل خط خياطة موازٍ لخط التماس الأصلي.
ما لم تكن حريصًا على التخلص من معرفتك الهندسية، احسب حجم الدائرة لقاعدة كل سلة بمساعدة آلة حاسبة للدوائر عبر الإنترنت مثل هذه الآلة الحاسبة. استخدم محيط الأنابيب لإيجاد الأقطار اللازمة للدوائر. إذا كنت تستخدم قطعًا لا يزال به الكفة سليمة، فقم بالقياس على طول حواف القطع، لأنه قد يكون هناك اختلاف في العرض بين الكفة والقطع.
قد يكون ربط قاعدة مستديرة بأنبوب من القماش أمرًا صعبًا، لكن قص ألسنة متباعدة بمقدار ½ بوصة وطول ½ بوصة في الطرف المقطوع للأنبوب يمكن أن يجعل تركيب القطع معًا أسهل. اقلب الأنبوب من الداخل للخارج والدائرة على الجانب الخطأ للخارج، ثم ثبت الأنبوب على حواف الدائرة على طول الحواف المبوبة. قم بخياطة التماس أو لصقه، وكرر هذه الخطوات مع السلال المتبقية.
تعليق سلال تخزين سروال قصير
سيتم تعليق كل سلة من شريطين من سروال قصير مقاس 4 بوصات مخيطين من أنابيب مصنوعة من القماش الخردة. قم بقياس وقطع أربعة شرائط قماش مقاس 2 × 6 وشريطين مقاس 2 × 10 بوصة. قم بطي كل شريط من المنتصف بالعرض والجانب الخاطئ للخارج. دبوس حوافهم الخام. قم بخياطة التماس أو لصقه، مع ترك أطراف الأنبوب مفتوحة. لقلب الأنابيب على الجانب الأيمن للخارج، قم بتوصيل دبوس الأمان بأحد الأطراف المفتوحة، ثم أدخله داخل الأنبوب، وقم بتمرير الدبوس والقماش عبر الأنبوب وخارج الطرف الآخر. استمر في توجيه المادة إلى الجانب الأيمن للخارج. كرر هذا للشرائط المتبقية.
احصل على الأنبوبين اللذين يبلغ طولهما 10 بوصات وما ستكون السلة العلوية. قم بطي الشرائط على شكل حلقات، ثم ثبت أطرافها الخام على مسافة 4 بوصات في الجزء الخلفي من فتحة السلة. قم أيضًا بتثبيتها باستخدام 1½ بوصة من مادة الحلقة المتداخلة مع السلة. قم بتثبيت وخياطة أو لصق الشريحتين المتبقيتين على ظهر السلال الأخرى. قم بتثبيت وخياطة أو لصق الأطراف الخام لشرائط سلة واحدة، على مسافة 4 بوصات، في منطقة أسفل الظهر من السلة باستخدام الحلقات. وبالمثل قم بتثبيت وغرزة أو لصق السلة الأخيرة على قاعدة السلة الثانية.
قطع قطعة من الحبل بطول حوالي 12 بوصة. حرك حلقات السلة العلوية فوق الوتد. اربط طرفي السلك حول كل طرف من أطراف الوتد، وهو جاهز للتعليق في المطبخ أو الحمام للحفاظ على أسطح العمل نظيفة.