قم بإعادة تدوير سروال قصير قديم وتحويله إلى سلة تخزين معلقة للمساعدة في البقاء منظمًا

يعتبر النضال حقيقيًا بالنسبة لأصحاب المنازل عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساحة تخزين والحفاظ على أسطح العمل خالية من الفوضى. قد لا تكون نفايات المنسوجات ضمن قائمة الاهتمامات الخمسة الأولى للكثيرين منا، لكن توفير المال هو بالتأكيد ذلك. تعامل مع هذه المشكلات الأربعة باستخدام وحدة سلة معلقة مصنوعة من ملابس سروال قصير قديمة. ثلاث حاويات قماشية متصلة رائعة تتدلى من وتد، مما يوفر مساحة تخزين ذات مظهر مريح لأي مساحة في المنزل تقريبًا.

يجب أن توفر لك السراويل القصيرة ذات الحجم المناسب للبالغين قماشًا كافيًا لصنع ثلاث سلال بقطر 6 إلى 8 بوصات. قم بقص أجزاء من الأرجل لاستخدامها كأجسام السلال، ويمكن أن تصبح القصاصات المتبقية قواعد السلال والأشرطة التي تحمل السلال فوق بعضها البعض. إذا لم يكن السروال القصير جزءًا من خزانة ملابسك، فيمكنك استخدام الجينز دون الحاجة إلى تعديل الخطوات على الإطلاق. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن نسيج سروال قصير قصير يمنحك المظهر الذي تريده تمامًا، فاذهب إلى متاجر التوفير لترى ما يمكنك العثور عليه.

بمجرد اختيار الملابس القديمة لإعادة تدويرها، ستحتاج إلى وتد بسمك 1 بوصة يتراوح طوله بين 10 و12 بوصة، ومقص، وحبل قطني أو خيوط الجوت، ودبابيس مستقيمة، ودبوس أمان كبير، وشريط قياس، وقلم تحديد أو طباشير، وإما ماكينة خياطة أو غراء قماش قوي وموثوق مثل أعواد الغراء الساخن من Surebonder Fabric ذات التصنيف العالي.