قم بإعادة تدوير صينية تلفزيون قديمة وتحويلها إلى حامل نباتات بسيط لفنائك

إذا أصبحت حديقة الفناء الخاصة بك مزدحمة بعض الشيء، فإن استخدام حامل النباتات يمكن أن يوفر مساحة رأسية إضافية حتى تتمكن نباتاتك الصغيرة من الانتشار. ويمكنه أيضًا إضافة لمسة من السحر البصري عن طريق وضع الزهور والنباتات على ارتفاعات مختلفة بدلاً من نشر كل شيء على مستوى الأرض. يمكن أن تكون حوامل النباتات عنصرًا مفيدًا لرفع مستوى أجواء حديقة الفناء الخاصة بك. ولكن إذا قمت باستكشاف منصات النباتات في مركز حديقتك المحلي مؤخرًا، فأنت تعلم أنها يمكن أن تصبح باهظة الثمن. بدلًا من الإسراف في شراء شيء جديد، يمكنك توفير المال عن طريق إعادة تدوير صينية تلفزيون قديمة وتحويلها إلى حامل نباتات فريد من نوعه في الفناء الخاص بك.

قد تستحضر صواني التلفزيون ذكريات تناول العشاء في الميكروويف أثناء الجلوس على الأريكة ومشاهدة فيلمي “Jeopardy” و”Wheel of Fortune”. لكننا لم نعد نستخدمها للترفيه الليلي بعد الآن. نحن نحولها إلى إضافات فناء صغيرة لتجميل الفناء الخلفي لمنزلك. إذا لم يكن لديك بالفعل مخزون من أدراج التلفاز مخبأة في الطابق السفلي أو المرآب الخاص بك، يمكنك العثور عليها بشكل عام في متاجر السلع المستعملة، لأنها عنصر قيم من متجر التوفير لا يجب أن تتجاهله لحديقتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن مبيعات الفناء أو البائعين عبر الإنترنت للحصول على سعر منافس. بالإضافة إلى صينية التلفزيون، ستحتاج أيضًا إلى أداة صنفرة مدارية أو مجرد قطعة من ورق الصنفرة لاستخدامها يدويًا، ومفك براغي أو مثقاب، وطلاء خشبي خارجي ومانع تسرب. تشتمل الإمدادات الاختيارية على روابط مضغوطة واستنسل وفرش طلاء.