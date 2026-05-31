قم بإعادة تدوير صينية تلفزيون قديمة وتحويلها إلى حامل نباتات بسيط لفنائك

إذا أصبحت حديقة الفناء الخاصة بك مزدحمة بعض الشيء، فإن استخدام حامل النباتات يمكن أن يوفر مساحة رأسية إضافية حتى تتمكن نباتاتك الصغيرة من الانتشار. ويمكنه أيضًا إضافة لمسة من السحر البصري عن طريق وضع الزهور والنباتات على ارتفاعات مختلفة بدلاً من نشر كل شيء على مستوى الأرض. يمكن أن تكون حوامل النباتات عنصرًا مفيدًا لرفع مستوى أجواء حديقة الفناء الخاصة بك. ولكن إذا قمت باستكشاف منصات النباتات في مركز حديقتك المحلي مؤخرًا، فأنت تعلم أنها يمكن أن تصبح باهظة الثمن. بدلًا من الإسراف في شراء شيء جديد، يمكنك توفير المال عن طريق إعادة تدوير صينية تلفزيون قديمة وتحويلها إلى حامل نباتات فريد من نوعه في الفناء الخاص بك.
قد تستحضر صواني التلفزيون ذكريات تناول العشاء في الميكروويف أثناء الجلوس على الأريكة ومشاهدة فيلمي “Jeopardy” و”Wheel of Fortune”. لكننا لم نعد نستخدمها للترفيه الليلي بعد الآن. نحن نحولها إلى إضافات فناء صغيرة لتجميل الفناء الخلفي لمنزلك. إذا لم يكن لديك بالفعل مخزون من أدراج التلفاز مخبأة في الطابق السفلي أو المرآب الخاص بك، يمكنك العثور عليها بشكل عام في متاجر السلع المستعملة، لأنها عنصر قيم من متجر التوفير لا يجب أن تتجاهله لحديقتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن مبيعات الفناء أو البائعين عبر الإنترنت للحصول على سعر منافس. بالإضافة إلى صينية التلفزيون، ستحتاج أيضًا إلى أداة صنفرة مدارية أو مجرد قطعة من ورق الصنفرة لاستخدامها يدويًا، ومفك براغي أو مثقاب، وطلاء خشبي خارجي ومانع تسرب. تشتمل الإمدادات الاختيارية على روابط مضغوطة واستنسل وفرش طلاء.
كيفية صنع حامل نباتات في الفناء من صينية تلفزيون مُعاد تدويرها
ابدأ بتنظيف علبة التلفزيون. باستخدام قطعة قماش مبللة، امسحها لإزالة أي أوساخ أو خيوط عنكبوت تراكمت أثناء التخزين. بعد ذلك، تحقق للتأكد من تثبيت الأرجل وسطح الطاولة بشكل آمن في مكانهما. أحكم ربط أي براغي قد تكون مفكوكة، أو استبدلها بأخرى جديدة إذا لزم الأمر، باستخدام مفك براغي أو مثقاب. قم بصنفرة الوحدة بأكملها باستخدام أداة الصنفرة المدارية أو ببساطة قم بصنفرتها يدويًا بقطعة من ورق الصنفرة.
لطلاء الصينية، ابدأ بطبقة أولية لأن الصنفرة قد تزيل أي طبقة حماية موجودة على الخشب. بعد ذلك، قم بوضع طبقة من طلاء الأكريليك اللاتكس وانتهي بطبقة من مادة مانعة للتسرب شفافة لمساعدته على الوقوف في وجه العناصر الخارجية. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام صبغة خشب إذا كنت تفضل مظهر الخشب الطبيعي، والذي يمكن العثور عليه كصبغة ومانع تسرب في آن واحد لحفظ الخطوة. للحصول على مظهر فريد، لا تخف من إعادة تزيين صينية التلفزيون القديمة بعناصر تصميم إضافية. يمكنك استخدام قوالب الاستنسل الموجودة أعلى الدرج لإنشاء تصميم مخصص أو اختيار لون ممتع لإضفاء لمسة شخصية.
بمجرد أن تجف الصينية تمامًا، تصبح جاهزة لوضعها في الفناء. إذا كان لديك جدار محيطي شرائحي وتحتاج إلى إضافة المزيد من الثبات، فيمكنك استخدام أربطة مضغوطة لتثبيت أرجل الصينية على الحائط، كما فعلت Arica من The Simple Home Place. يمكنك وضع نبات واحد أكبر على الحامل أو ترتيب عدة نباتات أصغر. يمكن أن تبدو النباتات الزائدة مثل Hedera ivy ملفتة للنظر بشكل خاص على الدرج، مع وجود كروم طويلة متتالية على الجوانب.