قم بإعادة تدوير علب البيرة وتحويلها إلى مزارع معلقة فريدة من نوعها للنباتات الزائدة

لقد قيل لنا ألا نحكم على كتاب من غلافه، ولكن كم مرة لفتت انتباهك علبة بيرة تحمل ملصقًا جميلاً؟ حتى الذين لا يشربون الخمر قد يواجهون نفس التأثير مع علب الصودا أو الماء الفوار. لا ترمي علب الألمنيوم (البيرة أم لا) عندما يمكنك صنع علب جميلة من الناحية الجمالية في المزارع المعلقة. هذه طريقة سهلة لإنشاء مساحة متنامية أثناء إعادة استخدام الحاويات الملونة أو حتى الجميلة والمتينة أيضًا. معلقة من سلاسل أو أسلاك، ربما أسلاك محملة بخرزات تحجب أشعة الشمس؟ – فكرة الغراس المعلقة التي تصنعها بنفسك والصديقة للبيئة تخلق أوعية احتفالية للنباتات الزائدة. ما هو أفضل من الاستمتاع بالبيرة الباردة، ثم تحويل الحاوية إلى زارع؟ مجموعة من مزارعي العلب، هذا ما. قم بحافة متدلية أو عريشة مع علب المشروبات الخاصة بالحفلة والتي تمتلئ بالخضرة.

اختر أجمل علبة (أو علب) لإعادة استخدامها في حديقتك وحديقتك. بعد ذلك، قم بتجميع فتاحة علب، وسكينة و/أو مسمار، وكماشة، وورق صنفرة، وقسم واحد من سلسلة أو سلك لكل علبة يبلغ طولها 12 بوصة على الأقل. (يمكنك ضبط طول السلسلة أو السلك ليناسب النباتات التي ستحملها الحاوية بالإضافة إلى المكان الذي ستعلقها فيه.) نظرًا لأنك ستعمل بحواف معدنية حادة محتملة، فمن الجيد أيضًا أن يكون لديك زوج من القفازات الواقية في متناول اليد. إذا كنت تستخدم سلكًا لتعليق العلبة (العلب)، فاستخدم أيضًا قاطعة سلك وزخرفة اختيارية للسلك، مثل خرزات Laopottbeads الزجاجية المتنوعة.