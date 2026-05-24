قم بإعادة تدوير منفضة سجائر قديمة لتصبح الإضافة المثالية لعربة البار الخاصة بك

تفيد تقارير جمعية الرئة الأمريكية أنه بين عامي 1965 و2022، انخفضت معدلات التدخين بين المدخنين البالغين بأكثر من 73%. بالنظر إلى أن نسبة مستخدمي السجائر ارتفعت من 42.6% إلى 11.6% في تلك العقود الخمسة فما فوق، فمن الآمن أن نفترض أن هناك الآن الكثير من منافض السجائر القديمة الرائعة الموجودة على موقع eBay، في انتظار إعادة استخدامها. والسؤال هو، إذا كنت لن تستخدمها في جمر السجائر المحتضر، فماذا يمكنك أن تفعل بها؟ إليك فكرة: ماذا عن تحويلها إلى علبة مقبلات لشرائح الليمون والليمون؟ تبدو قطعة كهذه أنيقة على عربة بار قديمة وستكون بالتأكيد طريقة ذكية لإعادة استخدام منفضة سجائر قديمة.

بمجرد تجاوز عامل عرض شرائح الفاكهة على منفضة السجائر، سترى ميزة استخدامه في إعداد البار الخاص بك. بادئ ذي بدء، العديد من منافض السجائر العتيقة مصنوعة من قطع الكريستال وهي أنيقة جدًا في حد ذاتها. يتميز تصميم هذا العنصر الذي يتم توفيره بشكل شائع بسلسلة من المقابض الصغيرة في دائرة لا تنتهي أبدًا حول مركز القطعة. كانت تلك النتوءات تحمل عدة سجائر في مكانها بقوة. يمكنهم فعل الشيء نفسه بالنسبة لشرائح الحمضيات، مما يمنح كل شريحة فاكهة مكانًا خاصًا بها بين المقابض. على الرغم من التغيير في نمط علبة البار، لا يزال بإمكان النادل الإمساك بالزينة بسهولة عندما يحين وقت تزيين مظهر المشروب.