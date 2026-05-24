قم بإعادة تدوير منفضة سجائر قديمة لتصبح الإضافة المثالية لعربة البار الخاصة بك

تفيد تقارير جمعية الرئة الأمريكية أنه بين عامي 1965 و2022، انخفضت معدلات التدخين بين المدخنين البالغين بأكثر من 73%. بالنظر إلى أن نسبة مستخدمي السجائر ارتفعت من 42.6% إلى 11.6% في تلك العقود الخمسة فما فوق، فمن الآمن أن نفترض أن هناك الآن الكثير من منافض السجائر القديمة الرائعة الموجودة على موقع eBay، في انتظار إعادة استخدامها. والسؤال هو، إذا كنت لن تستخدمها في جمر السجائر المحتضر، فماذا يمكنك أن تفعل بها؟ إليك فكرة: ماذا عن تحويلها إلى علبة مقبلات لشرائح الليمون والليمون؟ تبدو قطعة كهذه أنيقة على عربة بار قديمة وستكون بالتأكيد طريقة ذكية لإعادة استخدام منفضة سجائر قديمة.
بمجرد تجاوز عامل عرض شرائح الفاكهة على منفضة السجائر، سترى ميزة استخدامه في إعداد البار الخاص بك. بادئ ذي بدء، العديد من منافض السجائر العتيقة مصنوعة من قطع الكريستال وهي أنيقة جدًا في حد ذاتها. يتميز تصميم هذا العنصر الذي يتم توفيره بشكل شائع بسلسلة من المقابض الصغيرة في دائرة لا تنتهي أبدًا حول مركز القطعة. كانت تلك النتوءات تحمل عدة سجائر في مكانها بقوة. يمكنهم فعل الشيء نفسه بالنسبة لشرائح الحمضيات، مما يمنح كل شريحة فاكهة مكانًا خاصًا بها بين المقابض. على الرغم من التغيير في نمط علبة البار، لا يزال بإمكان النادل الإمساك بالزينة بسهولة عندما يحين وقت تزيين مظهر المشروب.
الأشياء العملية التي يجب مراعاتها عند استخدام هذا الاختراق لعربة البار
ربما يكون من نافلة القول: ستحتاج إلى تنظيف منافض السجائر جيدًا قبل تزيين عربة البار بها. العديد منها آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. إن تشغيلها في غسالة الأطباق لا يؤدي إلى تنظيف منافض السجائر فحسب، بل يعقمها أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أنه ليس كل تصميمات أشبان ستعمل على تحقيق ذلك. يحتوي بعضها على ثلاثة أو أربعة مقابض فقط حول منتصف القطعة لحمل السجائر الفردية. البعض ليس لديهم أصحاب فرديين على الإطلاق. ستحتاج إلى واحدة بها أكثر من عشرة نتوءات لأن كل قطعة من الفاكهة المقطوعة يتم وضعها بين اثنين من المقابض المستقيمة. يمكنك العثور على مثال على ذلك على TikTok، بفضل المستخدم redux_style.
إذا كنت ستقوم بإعداد بار، فيجب أن يكون لديك الأواني الزجاجية العتيقة للكوكتيلات، ومنفضة سجائر عتيقة لحمل كل تلك الليمون والملح! كل شيء له استخدامات متعددة!
بالإضافة إلى ذلك، عليك تجنب وضع منفضة سجائر زجاجية على طبقة من الثلج كما تفعل مع الحاويات البلاستيكية الموجودة في العلبة. هناك طرق أفضل لتبريد منفضة السجائر، وإذا انكسرت القطعة، فستكون لديك شظايا زجاجية في مكعبات الثلج. بدلًا من ذلك، ضع في اعتبارك وضع منفضة السجائر في المُجمد كما تفعل عندما تقوم بتبريد كوب زجاجي. اتركه هناك ليبرد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. إذا كنت تعتقد أن الحفلة ستستمر عدة ساعات، فاحتفظ بمطفأتين إلى أربع منافض سجائر في مكان بارد طوال الوقت. عندما تنفد شرائح الليمون والليمون، فقط استبدل كل شيء ومنفضة السجائر وقطع الفاكهة وكل شيء.