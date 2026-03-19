قم بإعادة تدوير وعاء سلطة ايكيا وتحويله إلى طاولة حجرية جميلة

ابدأ بتغطية منطقة عملك بالصحف القديمة لأن الأمور قد تصبح فوضوية. بعد ذلك، قم بإنشاء كرتين عن طريق لصق أزواج من أوعية السلطة معًا لتشكيل أرجل الطاولة. للقيام بذلك، قم بتطبيق غراء لاصق قوي مثل JB Weld ClearWeld Epoxy على جميع أنحاء حافة كل وعاء سلطة، ثم قم بتوصيل كل زوج من الأوعية معًا، مع التأكد من محاذاة الأوعية العلوية والسفلية جيدًا لتشكيل مجالات ذات شكل مثالي. يترك ليجف.

لإنشاء تأثير الحجر الاصطناعي، هناك طريقتان يمكنك اتباعهما لتحقيق ذلك. الطريقة الأولى هي تجصيص كرات الوعاء بالخالي من الدسم. يمكنك استخدام الجص الجاهز للقيام بذلك. ضع الجص في جميع أنحاء كل كرة باستخدام سكين المعجون. لا تقلق بشأن القيام بعمل أنيق في هذه المرحلة لأنك ستقوم بتنعيم المجالات بعد ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن هذا الملمس الخشن سيساعد أيضًا في الحصول على مظهر الحجر الصناعي. بعد ذلك، استخدم ورق الصنفرة لتنعيم سطح المجالات. مرة أخرى، نحن لا نسعى للحصول على لمسة نهائية ناعمة تمامًا، لذلك لا تقلق. أخيرًا، يمكنك استخدام طلاء محكم لتعزيز مظهر الحجر، أو رش طلاء الكرات باستخدام طلاء رش Rust-Oleum Stone Creations، للحصول على لون حجري جميل على الفور. بمجرد أن يجف الطلاء تمامًا، قم بإغلاقه باستخدام مادة مانعة للتسرب شفافة.

الطريقة الأخرى لإنشاء تأثير الحجر الصناعي على الكرات هي تجربة تقنية طلاء صودا الخبز للحصول على مظهر غير لامع. هذا هو الخيار الأسهل، حيث يتطلب فقط مزيجًا من صودا الخبز وطلاء الأكريليك لإضفاء لمسة نهائية مزخرفة. تعمل صودا الخبز على زيادة سماكة الطلاء لتكوين مظهر خشن جميل يشبه الحجر.