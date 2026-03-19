قم بإعادة تدوير وعاء سلطة ايكيا وتحويله إلى طاولة حجرية جميلة

هل سبق لك أن نظرت إلى قطعة أثاث رائعة وفكرت: “يمكنني صنع ذلك؟” إذن فأنت بصحبة جيدة هنا. من خلال مشاريع DIY، يمكنك رفع مستوى منزلك بأثاث مثير للإعجاب دون التسوق في المتاجر الراقية. على سبيل المثال، هناك عدة طرق لصنع طاولة القهوة المثالية التي يمكنك صنعها بنفسك. تمت مشاركة أحد هواجسنا الأخيرة بواسطة منشئ TikTok @realluciaparis، الذي يوضح كيفية صنع طاولة حجرية أنيقة باستخدام أوعية سلطة بسيطة من ايكيا.
فكيف يصبح وعاء السلطة طاولة؟ تشبه هذه العملية إلى حد كبير عملية اختراق الوعاء الخشبي التي انتشرت في ايكيا والتي صنعت طاولة القهوة الكروية. يتم لصق طبقين سلطة خشبيين معًا عند الحافة لتشكيل أرجل كروية. ثم يتم وضع الكرات أسفل سطح زجاجي لتشكيل قاعدة الطاولة. أوعية BLANDA MATT من ايكيا مصنوعة من الخيزران. وبينما يمنح الخيزران الأوعية مظهرًا خشبيًا ريفيًا جذابًا، في مشروع الطاولة الحجرية هذا، يتم طلاء سطح الوعاء لخلق تأثير الحجر المزخرف.
قم أولاً بتحويل أوعية ايكيا إلى أرجل طاولة من الحجر الصناعي
ابدأ بتغطية منطقة عملك بالصحف القديمة لأن الأمور قد تصبح فوضوية. بعد ذلك، قم بإنشاء كرتين عن طريق لصق أزواج من أوعية السلطة معًا لتشكيل أرجل الطاولة. للقيام بذلك، قم بتطبيق غراء لاصق قوي مثل JB Weld ClearWeld Epoxy على جميع أنحاء حافة كل وعاء سلطة، ثم قم بتوصيل كل زوج من الأوعية معًا، مع التأكد من محاذاة الأوعية العلوية والسفلية جيدًا لتشكيل مجالات ذات شكل مثالي. يترك ليجف.
لإنشاء تأثير الحجر الاصطناعي، هناك طريقتان يمكنك اتباعهما لتحقيق ذلك. الطريقة الأولى هي تجصيص كرات الوعاء بالخالي من الدسم. يمكنك استخدام الجص الجاهز للقيام بذلك. ضع الجص في جميع أنحاء كل كرة باستخدام سكين المعجون. لا تقلق بشأن القيام بعمل أنيق في هذه المرحلة لأنك ستقوم بتنعيم المجالات بعد ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن هذا الملمس الخشن سيساعد أيضًا في الحصول على مظهر الحجر الصناعي. بعد ذلك، استخدم ورق الصنفرة لتنعيم سطح المجالات. مرة أخرى، نحن لا نسعى للحصول على لمسة نهائية ناعمة تمامًا، لذلك لا تقلق. أخيرًا، يمكنك استخدام طلاء محكم لتعزيز مظهر الحجر، أو رش طلاء الكرات باستخدام طلاء رش Rust-Oleum Stone Creations، للحصول على لون حجري جميل على الفور. بمجرد أن يجف الطلاء تمامًا، قم بإغلاقه باستخدام مادة مانعة للتسرب شفافة.
الطريقة الأخرى لإنشاء تأثير الحجر الصناعي على الكرات هي تجربة تقنية طلاء صودا الخبز للحصول على مظهر غير لامع. هذا هو الخيار الأسهل، حيث يتطلب فقط مزيجًا من صودا الخبز وطلاء الأكريليك لإضفاء لمسة نهائية مزخرفة. تعمل صودا الخبز على زيادة سماكة الطلاء لتكوين مظهر خشن جميل يشبه الحجر.
تجميع الطاولة واللمسات النهائية
الخطوة الأخيرة هي إرفاق سطح طاولة زجاجي أعلى القدمين الكرويتين – شيء مثل سطح الطاولة الزجاجي المستطيل من Btikita. أولاً، ضع الزجاج فوق المجالين لتحديد الموضع والتوازن المناسبين. بعد ذلك، قم بإزالة الجزء العلوي الزجاجي وقم بتطبيق الغراء اللاصق شديد التحمل على السطح العلوي المسطح لكل كرة. ضع الزجاج أعلى الأرجل واتركه حتى يستقر. امنحها وقتًا حتى تجف ثم ضع وزنًا فوقها لضمان الالتزام المناسب. والنتيجة هي طاولة أنيقة يمكن أن تنافس شيئًا من متجر المصممين المتميزين.
عندما يتعلق الأمر بتخصيص طاولتك المصنوعة من الحجر الصناعي، فإن أحد الخيارات السهلة هو اختيار لون نابض بالحياة للأقدام الكروية حتى تبرز. ربما الصدأ أو الذهب أو حتى الأسود. يمكنك أيضًا أن تقرر إعطاء الأرجل مظهرًا عتيقًا ومظهرًا عتيقًا من خلال وضع طلاء زجاجي عتيق في النهاية.
الآن، في حين أن هذه الطاولة الزجاجية التي تصنعها بنفسك تعمل بشكل رائع كطاولة قهوة، يمكنك أيضًا تحويلها إلى طاولة مدخل حديثة مذهلة باستخدام نفس أوعية السلطة من ايكيا. في هذه الحالة، سيكون من الأفضل أن يكون لديك أرجل أطول من خلال ربط كرة أخرى أعلى كل ساق كروية ثم استخدام سطح طاولة ضيق. يمكن لهذا المشروع أيضًا أن يلهم استخدامات إبداعية أخرى لأطباق السلطة من ايكيا، مثل طاولة جانبية حديثة للسرير.