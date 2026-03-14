قم بإعداد زهور Coreopsis الخاصة بك لتحقيق النجاح من خلال التغذية المبكرة في الربيع

بغض النظر عن النوع أو الصنف الذي لديك، تعتبر بذور القراد (Coreopsis spp.) إضافات مشمسة لأي حديقة صيفية. تعتبر الزهرة البرية من النباتات المعمرة سهلة الانتشار للبستانيين المبتدئين أيضًا. ومع ذلك، فإن الحيلة للحصول على حقول لا نهاية لها من الزهور الذهبية والأصفر والبرتقالي والأحمر تبدأ قبل وقت طويل من وصول الطقس الدافئ. إذا كنت تريد أن تزدهر هذه النباتات المعمرة في حديقتك، فأنت بحاجة إلى القيام ببعض الصيانة في تلك اللحظة العابرة بين سكون الشتاء واستيقاظ الربيع. عندما تذوب الأرض، تستعد رقعة بذور القراد الخاصة بك لطفرة نمو هائلة. إن إضافة بعض الأسمدة المتوازنة وبطيئة الإطلاق إلى التربة خلال هذه الفترة الانتقالية يمنح الجذور الكثير من العناصر الغذائية عندما تستيقظ بعد الشتاء.

انتظر حتى ترى بعض البراعم الخضراء تنبثق عبر النشارة للبدء. هذا النمو هو طريقة منطقة الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 المزهرة المعمرة للإشارة إلى أن معدل الأيض الخاص بها يتزايد لموسم النمو القادم. قبل أن تتخلص من بعض الأسمدة، خذ دقيقة من وقتك لإزالة السيقان القديمة وغيرها من الحطام العضوي من الحديقة. وهذا يفسح المجال لنمو جديد ويجعل الأسمدة على اتصال أفضل بالتربة؛ لن تلتصق بالأوراق البنية وتضيع. ثم رش السماد بالقرب من النبات مع التركيز على المنطقة التي تنتشر فيها الجذور. لا تدعها تلمس تاج نباتك، وإلا فإنك تخاطر بحرق الأسمدة. في الأساس، أنت تمنح هذه النباتات المعمرة الملونة منخفضة الصيانة، والتي تزدهر في التربة الصخرية الفقيرة، بداية قوية. توقع سيقانًا أكثر ثباتًا وأزهارًا أكثر.