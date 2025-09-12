قم بإلغاء مرآبك في فترة ما بعد الظهر مع هذه الطريقة الفوضوية قليلاً

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

هناك مجرد شيء عن المرآب الذي يجذب الفوضى. ربما تكون المساحة المفتوحة أو mishmash العناصر المخزنة هناك ، ولكن في أكثر الأحيان ، يشعر المرآب غالبًا بالدرج غير المرغوب فيه في المنزل. وفقًا لمسح من الحرفي ، يتفق 62 ٪ من البالغين منا ، معترفًا بأن مرآبهم هو الغرفة الأكثر تشوشًا في المنزل. لكن بالنسبة للعديد من مالكي المنازل ، فإن فكرة تراجع المرآب مرهق بنفس القدر. لحسن الحظ ، هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك في فرز المرآب الخاص بك في غضون ساعات قليلة: طريقة مفتوحة.

هذه الأسلوب المذهل هي بالضبط ما يبدو عليه: أخرج كل شيء من الخزائن ، والأرفف ، والخروج من الصناديق والسلال ، ووضعها على الأرض. والفكرة هي أن وجود كل ممتلكاتك في العراء (وبالتالي الاسم) سيساعدك بسهولة على تحديد ما هو مهم بالنسبة لك (ويعرف أيضًا باسم ما تريد الاحتفاظ به) وما هو غير ذلك. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في المرآب ، حيث تقوم بتخزين العناصر الصغيرة ، مثل مفك البراغي الرئيسي فيليبس ، إلى جانب تلك الكبرى ، مثل دراجات أطفالك أو منفاخ الأوراق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نقل كل شيء خارج المرآب وإلى الممر أو الفناء يحفزك على التراجع والتنظيم ووضعه بعيدًا عن طريق الليل.

لا تخطئنا. من المحتمل أن تشعر هذه الطريقة بأنها فوضى كاملة قبل أن تتقارب مع المرآب المنظم لأحلامك. تذكر أن تأخذ فترات راحة قصيرة والثقة في العملية. احصل على بعض الأكياس والصناديق للعناصر المحدودة ودعنا نبدأ.