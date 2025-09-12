قم بإلغاء مرآبك في فترة ما بعد الظهر مع هذه الطريقة الفوضوية قليلاً

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
هناك مجرد شيء عن المرآب الذي يجذب الفوضى. ربما تكون المساحة المفتوحة أو mishmash العناصر المخزنة هناك ، ولكن في أكثر الأحيان ، يشعر المرآب غالبًا بالدرج غير المرغوب فيه في المنزل. وفقًا لمسح من الحرفي ، يتفق 62 ٪ من البالغين منا ، معترفًا بأن مرآبهم هو الغرفة الأكثر تشوشًا في المنزل. لكن بالنسبة للعديد من مالكي المنازل ، فإن فكرة تراجع المرآب مرهق بنفس القدر. لحسن الحظ ، هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك في فرز المرآب الخاص بك في غضون ساعات قليلة: طريقة مفتوحة.
هذه الأسلوب المذهل هي بالضبط ما يبدو عليه: أخرج كل شيء من الخزائن ، والأرفف ، والخروج من الصناديق والسلال ، ووضعها على الأرض. والفكرة هي أن وجود كل ممتلكاتك في العراء (وبالتالي الاسم) سيساعدك بسهولة على تحديد ما هو مهم بالنسبة لك (ويعرف أيضًا باسم ما تريد الاحتفاظ به) وما هو غير ذلك. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في المرآب ، حيث تقوم بتخزين العناصر الصغيرة ، مثل مفك البراغي الرئيسي فيليبس ، إلى جانب تلك الكبرى ، مثل دراجات أطفالك أو منفاخ الأوراق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نقل كل شيء خارج المرآب وإلى الممر أو الفناء يحفزك على التراجع والتنظيم ووضعه بعيدًا عن طريق الليل.
لا تخطئنا. من المحتمل أن تشعر هذه الطريقة بأنها فوضى كاملة قبل أن تتقارب مع المرآب المنظم لأحلامك. تذكر أن تأخذ فترات راحة قصيرة والثقة في العملية. احصل على بعض الأكياس والصناديق للعناصر المحدودة ودعنا نبدأ.
كيفية استخدام طريقة Out-In-Open لترتيب المرآب الخاص بك
ابدأ بإخراج كل شيء من المرآب ووضعه في الممر أو الفناء. وعندما نقول “كل شيء” ، نعني ذلك. قم بإزالة الأشياء من صناديقهم وصناديقها حتى تتمكن من رؤية ما لديك. نعم ، إنها خطوة إضافية ، لكنها الطريقة الوحيدة لملاحظة هؤلاء المطارق الأربعة المتطابقة يختبئون في صندوق الأدوات الخاص بك. خذ دقيقة سريعة لتنظيف – اكتساح الأرضيات ، امسح الرفوف ، وضرب خيوط العنكبوت – وبالتالي فإن المساحة جاهزة للعناصر الخاصة بك.
بعد ذلك ، اختر مناطقك. المناطق هي المناطق التي ستعيش فيها الفئات الرئيسية في المرآب – فكر في Car Care ، ومنتجات التنظيف ، وإصلاح المنزل ، وأدوات الفناء ، و Care Care. المناطق نفسها فريدة من نوعها لعائلتك ، لذلك لا تقلق بشأن الحصول عليها “مثالية”. من المهم أن يعملوا من أجلك. تأكد من أن المناطق التي تستخدمها في كثير من الأحيان أسهل في الوصول إليها من تلك التي نادراً ما تحتاجها. على سبيل المثال ، يمكن أن تذهب زينة العطلات الخاصة بك إلى منطقة أكثر صعوبة ، ولكن يجب أن يكون من السهل الحصول على معدات ساحة عطلة نهاية الأسبوع.
الآن حان الوقت للتراجع. هناك بعض الإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً ، تخطي مربع “Keep” وبدلاً من ذلك ، قم بعمل كومة من الأشياء التي تريدها أو تحتاجها. بعد ذلك ، إذا انتهت صلاحيتها ، فلا تتخلص منها بشكل صحيح. (Earth911 هو مورد رائع لهذا). إذا تم كسره ، فحدد ما إذا كنت تريد وضع الطاقة في إصلاحها أو ما إذا كانت سلة المهملات. أخيرًا ، هناك عدد قليل من العناصر المخزنة التي يمكنك تخزينها بأمان ، مثل المعدات الرياضية البالية ، والقمامة ، ومواد البناء الإضافية ، وتلك الأشياء التي تتسكع فيها من أجل “يومًا ما”.
الصناديق والأرفف هي أفضل أصدقاء المرآب
بمجرد فرز كل شيء ، حان الوقت لتنظيمه في مناطق المرآب الخاص بك. هناك الكثير من الأساليب التنظيمية الموجودة هناك ، ولكن الصناديق والأرفف هي أسهل طريقة للحفاظ على تخزين المرآب الخاص بك منظمًا ، خاصة إذا كان لديك وحدة رفوف قابلة للتعديل. وبهذه الطريقة ، يمكنك بسهولة توفير مساحة لجميع العناصر الضخمة والحفاظ على مرتبة المرآب. تعد صناديق بلاستيكية قوية ، مثل صناديق التخزين البلاستيكية Amyup ، مفيدة بنفس القدر لاحتواء عناصر أصغر ، مثل قفازات العمل ، المصباح ، الخرق ، حبال التمديد. قم بتسمية كل صندوق لتسهيل العثور على ما تبحث عنه والتأكد من أنه من الواضح أين يجب أن تعود الأشياء. تنظيم صناديقك على الرفوف حسب المنطقة. على سبيل المثال ، ضع صندوق منتج تنظيف السيارات بجوار الخرق أو قم بتعيين مجموعة تنظيف منزلك بجوار الباب إلى المنزل بحيث يكون من السهل الاستيلاء عليها.
ماذا عن منفاخ الأوراق الخاص بك ، وتجمع الأعشاب ، وغيرها من العناصر الطويلة؟ استخدم جدرانك. أنت لا تحتاج إلى أي شيء يتوهم. ستعمل بعض السنانير أو بعض الأظافر في الحائط. فقط تأكد من المطرقة الأظافر للحصول على عناصر أثقل في الأزرار. تعتبر Pegboards خيارًا رائعًا لتنظيم أدوات صغيرة يصعب الوصول إليها بانتظام ، مثل الزردية أو المطارق أو sheers الصغيرة.
بمجرد إرجاع كل ما تريد الاحتفاظ به إلى منزله الجديد في المرآب الذي تم ترسيخه حديثًا ، ماذا يجب أن تفعل بكل شيء آخر؟ اتخذ إجراءً عليه في أسرع وقت ممكن ، حتى لو كان مجرد إخراج القمامة ، والتقاط صور لعناصر “بيع” ، وتبرعات خبأ في صندوقك للتنزه غدًا.