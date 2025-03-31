قم بإنشاء إكليل ربيع فريد باستخدام لفائف ورق التواليت المعاد تشكيلها

مع اقتراب الربيع مباشرة ، حان الوقت لتخطيط زينةك للموسم الجديد. هناك العديد من الطرق البسيطة لتحديث منزلك لفصل الربيع بحيث يكون من الصعب اختيار من أين تبدأ. ومع ذلك ، مع بعض التخطيط ، يمكن أن يكون هذا DIY إضافة رائعة إلى ديكور الربيع. ابدأ بجمع لفائف ورق التواليت لإعادة استخدامها لإنشاء إكليل من الزهور الفريدة.
على الرغم من أن استخدام لفائف ورق التواليت للمشروع قد يذكرك بمركبة مدرسة ابتدائية ، إلا أن هذا DIY سيظهر بعيدًا عن الطفولة عند اكتماله. للبدء ، ستحتاج إلى لفات من الورق المقوى. تتراوح قطرات ورق التواليت القياسية بقطر واحد ونصف إلى بوصتين. ومع ذلك ، لا يتم صنع جميع النوى من الورق المقوى على نفس الشيء. لكي يبدو هذا المشروع أنيقًا وموحدًا ، ستحتاج إلى استخدام نفس النوع من الورق المقوى ، أو يستغرق بضع دقائق إضافية لقياس قطر أنبوب الورق المقوى قبل البدء.
في حين أن جمع لفائف الورق هو وسيلة رائعة لإعادة استخدام شيء ما قد يضيع ، فإنه ليس الطريقة الوحيدة للعثور على هذه النوى. تبيع العديد من المتاجر الحرفية أنابيب الورق المقوى التي يمكن أن تعمل بشكل جيد لهذا المشروع. ومع ذلك ، قبل الشراء ، خذ لحظة للتحقق من عرض الحافة الخارجية للأنبوب ، حيث يمكن تصنيع بعض لفات الحرف مع حافة أكثر سمكا ، مما قد يجعل قطع لفات وتشكيلها أكثر صعوبة. إن قضاء بعض الوقت لقياسه قبل البدء قد يوفر لك الكثير من الإحباط على الطريق.
إنشاء إكليل من الزهور من لفائف ورق التواليت
https://www.youtube.com/watch؟v=SMGCMX3WUAA
للبدء ، خذ لفة و smoosh بحيث تكون الورق المقوى مسطحًا. ثم ، قم بقطع اللف إلى شرائط متساوية الحجم بحيث ينتهي بك الأمر بقطع مستديرة صغيرة. من المهم أن يتم قطع القوائم بنفس الحجم ، وإلا فإن الإكليل سيكون له مظهر غير متساو. قم بقطع اللفة إلى نصفين ، وقطع كل نصف إلى النصف مرة أخرى ، أو ، أو أن تكون أكثر دقة ، قياس كل شريط. يعتمد عدد القوائم التي تحتاجها على حجم الزهور الذي تريده.
بعد ذلك ، الغراء الحافة الخارجية لجولتين مع بندقية الغراء الساخنة. أضف جولة أخرى إلى جانب إحدى الجولات الخارجية ، في نهاية المطاف إنشاء سلسلة على طراز الأكورديون. بعد ذلك ، احصل على كائن مستدير تقريبًا محيط إكليل الزهور المطلوب ، ولف سلسلتك حول الحافة الخارجية للمشروع. سيساعدك ذلك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إضافة المزيد من الجولات. بمجرد أن تكون سعيدًا ، قم بلصق السلسلة معًا لإنشاء إكليل من الزهور.
لإنشاء بعض الزهور ، قطع لفة كاملة ، بحيث تضع مسطحة مثل قطعة من الورق. ثم ، قم بقطع الورق الطويل إلى شريطين رفيعين وشريطين أكثر سمكا. قم بإنشاء هامش على الشريط الأكثر سمكا عن طريق القطع على طوله. قم بلف قطعة أصغر على نفسها لجعل مركز الزهرة ، ولف القطعة الصغيرة الثانية حول تلك واحدة ، وأخيراً لفت القطعة المحببة حول الخارج. استخدم الغراء طوال الوقت لتأمين القطعة. أخيرًا ، تخرج الهامش لإنشاء الزهرة ، والغراء المضاعفات لهذه الزهور حول الزهور لإنشاء تصميم الأزهار.
اجعل هذا DIY فريدًا لك
هناك العديد من الطرق لتزيين هذا DIY. يمكن أن يبدو إكليل الزهور من الورق المقوى رائعًا كما هو الحال في مجموعة متنوعة من أنماط الديكور المنزلي المختلفة ، ولكن إذا كنت ترغب في إضافة موسيقى البوب من اللون ، فلن تكون معقدة للغاية. لإلقاء نظرة ملونة ، قم برسم أنابيب الورق المقوى قبل أن تلصقها معًا. سيساعدك قطع الأنابيب أولاً على ضمان قيامك بتعطيل السطح بأكمله بشكل صحيح ومساعدة العمل في الجفاف في الشكل المثالي. ومع ذلك ، إذا قمت بلصقها معًا قبل الرسم ، فقد يكون من الصعب معطفه. عند اختيار الطلاء ، يمكنك إما استخدام طلاء الرش أو الأكريليك ؛ للحفاظ على ميزانية المشروع ، حاول استخدام شيء لديك بالفعل. إذا قررت استخدام الأول ، فضع علبة الرش في الماء الساخن قبل الطلاء وشكرنا لاحقًا.
بالطبع ، هذه ليست الطريقة الوحيدة لجعل المشروع الخاص بك. حاول إنشاء بعض أحجام الزهور المختلفة ، والتي يمكن تعليقها بشكل منفصل للحصول على قطعة بيان ، أو يمكنك وضعها فوق بعضها البعض من أجل إكليل فريد من نوعه. يمكنك أيضا إضافة زينة أخرى غير زهور لفة ورق التواليت. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي استخدام العناصر ذات القوام المختلفة ، مثل إضافة زهور فو ، إلى إعطاء المشروع بعدًا مضافًا ممتعًا. كن مبدعًا مع هذا المشروع وشاهد أين يأخذك خيالك! وإذا كنت تحب هذا المظهر ، فهناك العديد من الطرق الأخرى لتحويل لفائف ورق التواليت إلى ديكور منزلي أنيق.