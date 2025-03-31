قم بإنشاء إكليل ربيع فريد باستخدام لفائف ورق التواليت المعاد تشكيلها

مع اقتراب الربيع مباشرة ، حان الوقت لتخطيط زينةك للموسم الجديد. هناك العديد من الطرق البسيطة لتحديث منزلك لفصل الربيع بحيث يكون من الصعب اختيار من أين تبدأ. ومع ذلك ، مع بعض التخطيط ، يمكن أن يكون هذا DIY إضافة رائعة إلى ديكور الربيع. ابدأ بجمع لفائف ورق التواليت لإعادة استخدامها لإنشاء إكليل من الزهور الفريدة.

على الرغم من أن استخدام لفائف ورق التواليت للمشروع قد يذكرك بمركبة مدرسة ابتدائية ، إلا أن هذا DIY سيظهر بعيدًا عن الطفولة عند اكتماله. للبدء ، ستحتاج إلى لفات من الورق المقوى. تتراوح قطرات ورق التواليت القياسية بقطر واحد ونصف إلى بوصتين. ومع ذلك ، لا يتم صنع جميع النوى من الورق المقوى على نفس الشيء. لكي يبدو هذا المشروع أنيقًا وموحدًا ، ستحتاج إلى استخدام نفس النوع من الورق المقوى ، أو يستغرق بضع دقائق إضافية لقياس قطر أنبوب الورق المقوى قبل البدء.

في حين أن جمع لفائف الورق هو وسيلة رائعة لإعادة استخدام شيء ما قد يضيع ، فإنه ليس الطريقة الوحيدة للعثور على هذه النوى. تبيع العديد من المتاجر الحرفية أنابيب الورق المقوى التي يمكن أن تعمل بشكل جيد لهذا المشروع. ومع ذلك ، قبل الشراء ، خذ لحظة للتحقق من عرض الحافة الخارجية للأنبوب ، حيث يمكن تصنيع بعض لفات الحرف مع حافة أكثر سمكا ، مما قد يجعل قطع لفات وتشكيلها أكثر صعوبة. إن قضاء بعض الوقت لقياسه قبل البدء قد يوفر لك الكثير من الإحباط على الطريق.