قم بإنشاء بيئة عمل أكثر راحة باستخدام أغطية ذراع كرسي المكتب المنزلي التي يمكنك صنعها بنفسك

إذا كنت تعمل في مكتب منزلي، فإنك تقضي الكثير من الوقت هناك، وقد يكون من مصلحتك دمج الأفكار التي تجعل المساحة مريحة ومرحبة. إن الشكل والمظهر العقيم والممل لمعظم المكاتب هو عكس ذلك تمامًا. ونتيجة لذلك، قد تحتاج إلى بذل القليل من العمل لتشعر حقًا وكأنك في بيتك داخل المساحة. على الرغم من أن منطقة المكتب المخصصة تقع داخل منزلك، إلا أنها قد تشعر بالغربة إذا لم تقم بتنفيذ تغييرات لزيادة الراحة. يمكنك إنشاء عمل أكثر راحة من بيئة المنزل باستخدام أغطية كراسي المكتب التي يمكنك صنعها بنفسك. سوف تحتاج إلى قماش تنجيد، وسحاب، وشريط فيلكرو، وحزام من البوليستر، وشريط قياس حشو البوليستر، ومقص، وماكينة خياطة. باستخدام هذه الإمدادات، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لخياطة أغطية مسند الذراع المثالية لكرسيك.

ضع في اعتبارك أنك تحتاج إلى القليل من الخبرة في استخدام ماكينة الخياطة لإكمال هذا المشروع بنجاح. ومع ذلك، فهي لا تتطلب مهارات الخياطة على مستوى الخبراء. إذا كنت تشعر بالثقة في المضي قدمًا في هذا المشروع، فيمكنك حقًا أن تجعله خاصًا بك عن طريق اختيار أي نسيج تنجيد تجده أكثر راحة. ربما ستختار مادة رقيقة، أو ربما حتى شيئًا ذو ملمس مخملي بدلاً من ذلك. الخيار لك. بغض النظر عن قرارات التصميم التي تتخذها، فإن هذا DIY سوف يترك لك كرسي مكتب يجمع بسلاسة بين الراحة والأناقة.