قم بإنشاء بيئة عمل أكثر راحة باستخدام أغطية ذراع كرسي المكتب المنزلي التي يمكنك صنعها بنفسك

إذا كنت تعمل في مكتب منزلي، فإنك تقضي الكثير من الوقت هناك، وقد يكون من مصلحتك دمج الأفكار التي تجعل المساحة مريحة ومرحبة. إن الشكل والمظهر العقيم والممل لمعظم المكاتب هو عكس ذلك تمامًا. ونتيجة لذلك، قد تحتاج إلى بذل القليل من العمل لتشعر حقًا وكأنك في بيتك داخل المساحة. على الرغم من أن منطقة المكتب المخصصة تقع داخل منزلك، إلا أنها قد تشعر بالغربة إذا لم تقم بتنفيذ تغييرات لزيادة الراحة. يمكنك إنشاء عمل أكثر راحة من بيئة المنزل باستخدام أغطية كراسي المكتب التي يمكنك صنعها بنفسك. سوف تحتاج إلى قماش تنجيد، وسحاب، وشريط فيلكرو، وحزام من البوليستر، وشريط قياس حشو البوليستر، ومقص، وماكينة خياطة. باستخدام هذه الإمدادات، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لخياطة أغطية مسند الذراع المثالية لكرسيك.
ضع في اعتبارك أنك تحتاج إلى القليل من الخبرة في استخدام ماكينة الخياطة لإكمال هذا المشروع بنجاح. ومع ذلك، فهي لا تتطلب مهارات الخياطة على مستوى الخبراء. إذا كنت تشعر بالثقة في المضي قدمًا في هذا المشروع، فيمكنك حقًا أن تجعله خاصًا بك عن طريق اختيار أي نسيج تنجيد تجده أكثر راحة. ربما ستختار مادة رقيقة، أو ربما حتى شيئًا ذو ملمس مخملي بدلاً من ذلك. الخيار لك. بغض النظر عن قرارات التصميم التي تتخذها، فإن هذا DIY سوف يترك لك كرسي مكتب يجمع بسلاسة بين الراحة والأناقة.
كيفية صنع أغطية ذراع كرسي المكتب المنزلي بنفسك
ألقِ نظرة على الفيديو أعلاه للحصول على برنامج تعليمي مرئي حول كيفية إنشاء أغطية ذراع كرسي مكتبك بواسطة @ArtOfClay. كما ترون، سوف تحتاج إلى البدء بقياس مسند الذراع على كرسيك لتحديد الحجم الذي ستقطع إليه المادة. إذا لم تكن تمتلك شريط قياس بالفعل، فلا تتردد في شراء شريط قياس Dritz 3097 الصديق للميزانية. أما بالنسبة لقماش التنجيد، فإن قماش الفينيل متعدد الأغراض للسيارات والأثاث أو قماش القماش المقاوم للماء يعد خيارًا رائعًا. ومع ذلك، يمكنك أيضًا زيارة متجر الأقمشة المحلي لديك لتحديد اختيارك.
بعد تسجيل القياسات اللازمة، قم بقص القماش حسب الحجم باتباع التعليمات الموضحة في الفيديو. بعد ذلك، استخدم مشابك الخياطة لتثبيت السحاب في المكان الذي يجب أن يكون فيه وفقًا للمقطع أعلاه. ستقوم بعد ذلك بتقطيع قطع حزام البوليستر حسب الحجم وتثبيتها في مكانها باستخدام المزيد من مشابك الخياطة. كرر هذه العملية لكل من أغطية الكرسي بذراعك. فكر في شراء مشابك الخياطة OZXTYO، والسحابات غير المرئية مقاس 22 بوصة، وحزام البوليستر Emma Kites مقاس 1 بوصة لتلك الخطوات.
عند هذه النقطة، أنت على استعداد لخياطة كل شيء في مكانه. اتبع الإرشادات الموضحة في الفيديو للقيام بذلك. أخيرًا، قم بإنهاء مكتبك المنزلي بنفسك عن طريق ملء مساند الذراعين بحشوة ألياف البوليستر. إذا لم يكن لديك ماكينة خياطة أو لم تكن واثقًا من مهاراتك في الخياطة، فيمكنك شراء أغطية مسند الذراعين كبديل. تُعد وسادات غطاء مسند الذراع أو أغطية مسند ذراع كرسي المكتب القابلة للإزالة من الخيارات المعقولة التكلفة والتي ستكون لطيفة على ذراعيك ومحفظتك.