قم بإنشاء تعريشة النبات الساحرة الخاصة بك باستخدام عنصرين فقط

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تسلق النباتات دون أن يرفعوا نفسها لتميل إلى النمو على طول الأسطح بحثًا عن الدعم ، أو التمسك مثل نبات زائد. مع عدم وجود أي شيء للتسلق ، فإنهم يميلون إلى النمو المتفرقة والمتطورة. على الرغم من أنهم سيبقون على الأرجح في ظل هذه الظروف ، إلا أنهم في أفضل حالاتهم عندما تمنحهم شيئًا لتوسيع نطاقه. في الواقع ، يمكنك جعل النباتات المحفوظة بوعاء التسلق تبدو أكمل مع نصيحة واحدة أساسية: اصنع تعريشة لهم.
مع هذا DIY السهل ، يمكنك إنشاء تعريشة النباتات العمودية الساحرة الخاصة بك باستخدام قطعة من الأسلاك ، مثل سلك الفولاذ المقياس 16 Hillman 16 ، وجرة زجاجية مع غطاء. ستحتاج أيضًا إلى الزردية للانحناء وقطع السلك. قم بقياس وقطع طول الأسلاك التي يبلغ طولها حوالي مرتين ونصف من ارتفاع تعريشة النهائي الذي تريده. طيها إلى نصفين حول رقبة الجرة (ستجد أن الغطاء يساعد في الاحتفاظ به في مكانه). تحريف السلكين لصنع دائرة. ترفع من الجرة وتواصل هذه العملية حتى يكون لديك ثلاث أو أربع دوائر.
ثني طرفي السلك الفضفاضة على نطاق واسع بما يكفي للوصول إلى حواف الوعاء ، واضغطه في التربة. قم بتوجيه متسلقك بلطف عبر الدوائر حتى يتم دعمه من قبل Trellis. هذا كل ما في الأمر! لا تفاجأ إذا كانت مزايا النبات الخاصة بك وتزدهر الآن بعد أن أعطيتها بالضبط ما تحتاجه.
تخصيص تعريشة النبات العمودي DIY
تعتبر هذه تعريشة DIY العمودية مثالية للمتسلقين الأصغر في البوط الداخلي. إذا كان متسلقك يحتاج إلى القليل من المساعدة في إرفاق نفسه بالتعريشة في البداية ، فاستخدم شيئًا لطيفًا لإبقائه مثل علاقات Green Garden Plant Twist. يمكن قطع الأسلاك المطلية الناعمة إلى الحجم ، ومن السهل إرفاقها ، وسريع الإزالة عندما لم يعد النبات يحتاج إلى الدعم.
عند العمل مع نباتات أكبر وأثقل ، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام سلك أقوى. إذا وجدت تعريشة مستقيمة واحدة غير مستقرة بما فيه الكفاية ، فاستخدم السلك لإنشاء أشكال مختلفة. فكر في إنشاء بنية ثلاثية الأبعاد على متسلقك مثل الهرم أو القبة. من خلال التحول من بنية ثنائية الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد ، فإنك تقوم بإنشاء قاعدة أوسع وبنية أكثر استقرارًا للمصنع لتوصيله به.
النبات السعيد هو نبات متزايد ، لذلك قد تتساءل ماذا تفعل إذا كان نبات التسلق الخاص بك يزداد بعد تعريشه؟ تعتمد خطواتك التالية على عمر ومرحلة النبات. يمكن تدريب النباتات الأصغر سنا على النمو نحو المساحات المفتوحة على تعريشة. بالنسبة للنباتات القديمة ، قد يكون الحل هو إخراج البراعم المتزايد في الأعلى لتشجيع نمو البوشير ، بدلاً من تشجيع نمو STEM أطول. من خلال اتباع أهم نصائح البستانيين لدينا لجعل النباتات المنزلية تبدو أكملًا ومورقة ، يمكنك الحصول على أسرّي أكثر صحة وأسعد في تعريشة DIY الخاصة بك.