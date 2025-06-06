قم بإنشاء تعريشة النبات الساحرة الخاصة بك باستخدام عنصرين فقط

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تسلق النباتات دون أن يرفعوا نفسها لتميل إلى النمو على طول الأسطح بحثًا عن الدعم ، أو التمسك مثل نبات زائد. مع عدم وجود أي شيء للتسلق ، فإنهم يميلون إلى النمو المتفرقة والمتطورة. على الرغم من أنهم سيبقون على الأرجح في ظل هذه الظروف ، إلا أنهم في أفضل حالاتهم عندما تمنحهم شيئًا لتوسيع نطاقه. في الواقع ، يمكنك جعل النباتات المحفوظة بوعاء التسلق تبدو أكمل مع نصيحة واحدة أساسية: اصنع تعريشة لهم.

مع هذا DIY السهل ، يمكنك إنشاء تعريشة النباتات العمودية الساحرة الخاصة بك باستخدام قطعة من الأسلاك ، مثل سلك الفولاذ المقياس 16 Hillman 16 ، وجرة زجاجية مع غطاء. ستحتاج أيضًا إلى الزردية للانحناء وقطع السلك. قم بقياس وقطع طول الأسلاك التي يبلغ طولها حوالي مرتين ونصف من ارتفاع تعريشة النهائي الذي تريده. طيها إلى نصفين حول رقبة الجرة (ستجد أن الغطاء يساعد في الاحتفاظ به في مكانه). تحريف السلكين لصنع دائرة. ترفع من الجرة وتواصل هذه العملية حتى يكون لديك ثلاث أو أربع دوائر.

ثني طرفي السلك الفضفاضة على نطاق واسع بما يكفي للوصول إلى حواف الوعاء ، واضغطه في التربة. قم بتوجيه متسلقك بلطف عبر الدوائر حتى يتم دعمه من قبل Trellis. هذا كل ما في الأمر! لا تفاجأ إذا كانت مزايا النبات الخاصة بك وتزدهر الآن بعد أن أعطيتها بالضبط ما تحتاجه.