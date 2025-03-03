قم بإنشاء جدار ريفي رائع لأي غرفة في منزلك مع DIY بسيط

جدران اللكنة الخشبية هي وسيلة جميلة لجلب الاهتمام والدفء للجدران البيضاء الفارغة غير الملهمة. هذه الجدران الغنية والمفصلة هي بديل ممتاز للطلاء ، والخلفية ، والألواح التقليدية ، ليس فقط جعل الجدار نقطة محورية ، ولكن إضافة ملمس إضافي وتفاصيل معمارية. في حين أن هناك العديد من الأنواع الجديدة من الخشب التي يجب مراعاتها في جدار اللكنة الخاص بك ، فإن Diyers على الإنترنت يجدون طرقًا ذكية لوضع الخشب المعاد استخدامه لاستخدامه في سعيهم لجدار اللكنة المثالي ، مما يعيد تدوير كل شيء من خشب الحظيرة القديم إلى منصات الشحن الخشبية المدمجة.
النتائج هي جدران لهجة مذهلة تعطي شعور ريفي وشبيهة بأي مساحة. إن الخشب المعاد تدويره الغني ليس فقط وسيلة صديقة للبيئة لتزيينها ، ولكن في بعض الأحيان قد تكون أكثر ملاءمة للميزانية من الأخشاب أو الألواح الجديدة. غالبًا ما يتمتع الخشب المُصمم بمظهر محزن وتلوين فريد من نوعه ، مما يجعله مثاليًا للمظهر الريفي الذي يفضله Farmhouse و Coastal و Boho و Cottage Style. يبدو مذهلاً بشكل خاص في المداخل والمكاتب المنزلية وخلف السرير في غرف النوم. عند ختمها للطقس ، فإنه يخلق أيضًا إمكانيات خارجية لا نهاية لها.
اختيار وإعداد الخشب
يمكن أن يكون العثور على الخشب المثالي المستصلحة لفكرة جدار اللكنة الخشبية أحد أكبر التحديات لهذه المشاريع DIY. تشمل الأماكن الرائعة التي يجب النظر إليها ساحات الإنقاذ المعماري ومراكز إعادة التدوير ، حيث غالبًا ما تنتهي الهياكل التي تم هدمها إلى إعادة استخدامها في مشاريع أخرى. قد يكون لديك أيضًا بعض مواد الأرضيات الممزقة أو الخشب المتبقي من مشاريع أخرى في منزلك والتي يمكن إعادة استخدامها على الجدران. بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء الخشب المنقذ من تجار التجزئة ، مثل Rockin Wood ، والذي يتخصص في ربط المشترين بمواد بناء مستصلحة.
أحد الخيارات الرائعة لإنشاء جدار لهجة الخشب الصديق للميزانية هو شحن المنصات ، وهي وفيرة وغير مكلفة وسهلة التفكيك في ألواح لمشاريع مثل هذه. مصدر آخر هو ألواح الأرضيات ، والتي عادة ما تحتوي على ملف تعريف رفيع جيد للإضافة إلى الجدران ، وأحيانًا مع تصميم لسان وأخدود مريح يجعل التثبيت أسهل. تشمل المصادر الأخرى خشب الحظيرة ، وألواح السياج ، وقطع الخشب الطائفي. يمكن ترك كل هذه الأصناف من الخشب كما هي لإلقاء نظرة ريفية أو ملطخة/مطلية حسب الرغبة.
صنع جدار لهجة خشبية مستصلحة
لإنشاء جدار لهجة الخشب المستصلحة ، قم أولاً بإعداد الجدار مع التمهيدي. يوصي الكثيرون بطلاء الجدار خلف جدار لهجة أسود ، خاصة إذا كنت تستخدم الفواصل بدلاً من ألواح اللسان والأخدود. هذا لا يخفي أي فجوات قد تكون مرئية فحسب ، بل يمكن أن تساعد إذا تحول الجدار الخاص بك أو كان غير كامل في البدء. باستخدام مسدس الأظافر ، قم بتوصيل الألواح على الحائط مع الأظافر بطول مطلوب للقيادة من خلالها وفي الأزرار الحائط. ثم قم بتجميع الألواح في التكوين المطلوب. يمكنك أيضًا إرفاق بعض الحواف حول الحواف في الزوايا ، مما سيساعد على سد أي فجوات وإعطائها مظهرًا أكبر.
ضع في اعتبارك أن إضافة لهجات ألواح الجدران في غرف الرطوبة العالية قد تتطلب خطوات إضافية ، بما في ذلك ختم النهاية الخشبية لمنع الأضرار بمرور الوقت. يمكنك أيضًا استخدام مانعة للتسرب مثل السد حول الشقوق والشقوق لمنع الرطوبة من الوصول بين الخشب والجدار. قد ترغب أيضًا في استخدام المزيد من الأخشاب المقاومة للرطوبة مثل خشب الساج والخشب الأحمر والأرز.