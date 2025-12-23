قم بإنشاء حديقة أكثر ملائمة للبومة باستخدام نصيحة إضاءة بسيطة

هل سبق لك أن سمعت صيحة البومة الهادئة تنادي في وقت متأخر من المساء وتتمنى أن تتمكن من تشجيع هذا الطائر الرائع على زيارة حديقتك كثيرًا؟ يقضي الكثير من الناس الكثير من الوقت والمال في إنشاء مغذيات ومنازل للطيور المغردة بينما يجعلون مساحتهم غير مرحب بها عن غير قصد للطيور الليلية مثل البوم. الفرق بين الحديقة الليلية المزدحمة والحديقة الفارغة والمظلمة يكمن في تفصيل صغير: الطريقة التي تضيء بها مساحتك الخارجية. يعتمد البوم على الظلام للحفاظ على التخفي الذي يحتاجه لصيد الحيوانات الصغيرة والحشرات بنجاح. يمكن أن يبدو الضوء الكاشف أو حتى ضوء الشرفة الساطع كعلامة وامضة “لا يوجد مكان شاغر” للبوم، مما يجعلهم يبحثون في مكان آخر عن مكان مريح.

لحسن الحظ، فإن اتباع بعض النصائح الخاصة بتربية الطيور لتحويل حديقتك إلى ملاذ للطيور للزوار ليلًا ونهارًا غالبًا ما يتضمن تغييرات صغيرة. نصيحة الإضاءة البسيطة لا تتطلب منك إطفاء جميع الأضواء، الأمر الذي قد يبدو غير آمن، ولكنها تتضمن فقط تعديل التركيبات الموجودة لديك بالفعل. من خلال إجراء تعديلات صغيرة على لون واتجاه المصابيح، يمكنك تغيير حديقتك من منطقة مضاءة بشكل مشرق إلى أرض صيد طبيعية حيث يمكن للبومة أن تنزلق عبر الظلال. يعمل هذا على تحسين جاذبية ممتلكاتك للبوم مع توفير ما يكفي من الضوء للاستخدام البشري.