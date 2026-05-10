قم بإنشاء حل تخزين مدمج لورق التواليت بمهارات DIY بسيطة

على الرغم من وجود عدة طرق لتخزين ورق التواليت في الخارج وجعله يبدو زخرفيًا، إلا أن الاحتفاظ بقطع الغيار على الرف أو في السلة قد يعني أنها بعيدة المنال إذا نفدت فجأة. هناك أيضًا من يفضل إخفاء ورق التواليت بعيدًا عن الأنظار. لحسن الحظ، يمكنك إنشاء مخزن مدمج لورق التواليت يوفر سهولة الوصول إليه، ويبقي الإضافات في متناول اليد، ويخفيها عن الجميع تقريبًا باستثناء أولئك الذين يستخدمون المرحاض. يمكنك تحقيق ذلك بمهارات يدوية بسيطة، واعتمادًا على حجمها، قد تتمكن من استخدامها لإخفاء فرشاة المرحاض أيضًا.

على الرغم من أنه يمكن تثبيته على الحائط، إلا أنه مثالي إذا كان لديك منضدة بجانب المرحاض. إذا كنت تقوم بمشاريع DIY أخرى، فقد يكون لديك بعض القطع المتبقية التي يمكنك استخدامها، أو يمكنك شراء الخشب 1×6 منخفض التكلفة من متجر الأجهزة (يبلغ قطر معظم اللفات حوالي 4-1/2 إلى 5 بوصات). ستحتاج أيضًا إلى بعض غراء الخشب والمسامير وحشو الخشب والطلاء الذي يتناسب مع ديكور حمامك.

إذا كنت مهتمًا بأدوات DIY البسيطة والمفيدة مثل هذه، فمن المفيد التحقق من الأدوات الكهربائية التي يجب شراؤها لأصحاب المنازل لأول مرة. إنه لأمر مدهش ما يمكنك تحقيقه باستخدام المثقاب/المفك اللاسلكي، ومنشار دائري، وآلة صنفرة. أضف شريط قياس ومربع سرعة، وسيكون لديك كل ما تحتاجه لهذا التصميم.