قم بإنشاء حل تخزين مدمج لورق التواليت بمهارات DIY بسيطة

على الرغم من وجود عدة طرق لتخزين ورق التواليت في الخارج وجعله يبدو زخرفيًا، إلا أن الاحتفاظ بقطع الغيار على الرف أو في السلة قد يعني أنها بعيدة المنال إذا نفدت فجأة. هناك أيضًا من يفضل إخفاء ورق التواليت بعيدًا عن الأنظار. لحسن الحظ، يمكنك إنشاء مخزن مدمج لورق التواليت يوفر سهولة الوصول إليه، ويبقي الإضافات في متناول اليد، ويخفيها عن الجميع تقريبًا باستثناء أولئك الذين يستخدمون المرحاض. يمكنك تحقيق ذلك بمهارات يدوية بسيطة، واعتمادًا على حجمها، قد تتمكن من استخدامها لإخفاء فرشاة المرحاض أيضًا.
على الرغم من أنه يمكن تثبيته على الحائط، إلا أنه مثالي إذا كان لديك منضدة بجانب المرحاض. إذا كنت تقوم بمشاريع DIY أخرى، فقد يكون لديك بعض القطع المتبقية التي يمكنك استخدامها، أو يمكنك شراء الخشب 1×6 منخفض التكلفة من متجر الأجهزة (يبلغ قطر معظم اللفات حوالي 4-1/2 إلى 5 بوصات). ستحتاج أيضًا إلى بعض غراء الخشب والمسامير وحشو الخشب والطلاء الذي يتناسب مع ديكور حمامك.
إنه لأمر مدهش ما يمكنك تحقيقه باستخدام المثقاب/المفك اللاسلكي، ومنشار دائري، وآلة صنفرة. أضف شريط قياس ومربع سرعة، وسيكون لديك كل ما تحتاجه لهذا التصميم.
تحديد حجم وبناء مخزن ورق التواليت المدمج الخاص بك
لا يوجد حجم ثابت لهذا التخزين، ولكن هناك بعض الأبعاد التي تستحق النظر فيها. يبدو جيدًا بمقدار بوصة أو بوصتين أقصر من الغرور (ارتفاعها القياسي هو 30 إلى 32 بوصة). يبلغ عمق العديد منها 21 بوصة، لذا فإن عرضها 18 بوصة، مع مقسم مركزي، يوفر مساحة لتعليق لفة واحدة، وتخزين الآخرين بالأسفل، والاحتفاظ بفرشاة المرحاض على اليمين.
أولاً، قم بقص ورمل أربع قطع لإطار مستطيل. يمكنك استخدام المسامير للتجميع، لكن الغراء والمسامير أقوى. بعد ذلك، قم بقطع الفاصل الرأسي وتركيبه بنفس الطريقة. تأكد من أن كل شيء مربع أثناء عملك. أخيرًا، قم بقص وتركيب قطعة أفقية لفصل ورق التواليت المستخدم عن ورق التواليت المخزن. كومة عدة لفات فوق بعضها البعض للحكم على الموقف. لتعليق اللفة، يمكنك استخدام خطافين معدنيين وقطعة من الخيوط. البديل هو استخدام قوسين من قضبان الخزانة وطول قصير من قضيب وتد.
قم بتغطية رؤوس البراغي بحشو الخشب والرمل عندما تجف والطلاء الذي يناسب ديكورك. إذا كنت ستثبته على الحائط، استخدم دعامات معدنية على شكل حرف L. لتثبيته على منضدة التزيين الخاصة بك، قم بالقياس بعناية، ثم قم بالثقب والمسمار من الداخل إلى القوائم. ستة مسامير توفر تثبيتًا آمنًا. تم إنجاز المهمة. هذا هو واحد من مجموعة من مشاريع الأعمال الخشبية للمبتدئين والتي تبدو رائعة ومفيدة حقًا ومرضية للغاية.