قم بإنشاء حوض طيور فسيفساء مذهل يمكن استخدامه كفن حديقة غريب الأطوار باستخدام هذا DIY الممتع

توفر الحمامات الخرسانية مساحة للطيور لغسل أجنحتها واللعب والترطيب. خاصة في فصل الشتاء، توفر حمامات الطيور التي يتم صيانتها جيدًا إمكانية الوصول إلى المياه العذبة عندما تكون المصادر الأخرى متجمدة. إذا كنت تستمتع بالحرف اليدوية وتمتلك حوضًا للطيور، فلديك فرصة ممتازة لممارسة فن الخزف، وهو شكل موجود منذ آلاف السنين. باستخدام الغراء الفائق، والجص، وبلاط السيراميك، يمكنك تحويل حمام الطيور الخاص بك إلى عمل فني.

ابدأ بتجميع السيراميك الخاص بك. نظرًا لأنك تحتاج إلى كسرها، فهذه طريقة جيدة لإعادة استخدام الألواح المتكسرة أو المكسورة أو البلاط المتبقي من مشروع قديم. يمكنك أيضًا البحث عن متاجر التوفير المحلية الخاصة بك لشراء العناصر الخزفية. ستحتاج إلى أداة لقطع البلاط، مثل كماشة البلاط الزجاجي Goldblatt. بما أن حواف السيراميك المكسورة يمكن أن تكون حادة، تأكد من ارتداء القفازات أثناء العمل. ستحتاج أيضًا إلى غراء سيراميك فائق مثل غراء السيراميك LMQ Lash والجص الخارجي الذي يعمل مع الفسيفساء. إذا كنت ترغب في نحت الإضافات مثل الحروف أو التصميمات الأخرى، فاختر بعضًا من طين البوليمر أيضًا.

إذا لم يكن لديك حوض للطيور، فحاول توفير واحد. أو يمكنك إعادة استخدام وعاء وصينية من التراكوتا لصنع حوض طيور محلي الصنع سيحبه أصدقاؤك المجنحون حيث يمكن ربط البلاط بهذه المادة بسهولة. وإذا كانت تغطية حوض الطيور بالكامل بالبلاط تستغرق وقتًا طويلاً، فيمكنك استخدام البلاط لجزء من التصميم والطلاء للباقي. فقط تأكد من أن أي طلاء أو مادة مانعة للتسرب مستخدمة غير سامة.