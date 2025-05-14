قم بإنشاء ديكور منزلي مستوحى من العطور مع بعض اكتشافات شجرة الدولار بأسعار معقولة

ترتفع زجاجات العطور الفرنسية على قائمة الكماليات ، وربما تكون شانيل رقم 5 هي الأكثر جوهرية منهم جميعًا. الزجاجة الزجاجية المربعة الكلاسيكية مع علامة لا تتولى الخواص غير متواضع للغاية. ومع ذلك ، فإنه معترف به على الفور – ومرغوب فيه – في مجرد لمحة. ما الذي يمكن أن يبدو أكثر انحطاطًا من زجاجة شانيل رقم 5 “التي تدويرها” تزدهر بالزهور؟ بعض اللمسات الإضافية مثل الماء الملون والبوتس البطيئة تجعل هذا DIY فائقة ، ولكنه يطول للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو لا يتطلب أي مهارة تقريبا.

ليس لديك زجاجة؟ morph a jar class class من Dollar Tree إلى زجاجة عطر Bougie Dupe لإلقاء نظرة فاخرة على الميزانية. احصل على فواتير الدولار والأرباع على استعداد لشراء جرة زجاجية مربعة ومجموعة من الزهور الاصطناعية. الورود مناسبة للغاية ، ولكن النرجس البسيط أو الأمهات أو الفاوانيا ستبدو جميلة بنفس القدر مع مواسم التحول.

يمكن لهذا المظهر أن يرفع أي مساحة عندما يتم مليئة بالماء المصبوغ والزهور واللهجات المرصعة بالجواهر مثل دبابيس باقة الماس Kiafum هذه. يمكنك تجنب الانسكابات المحتملة التي تلطخ عن طريق تخريب الماء للغراء اللامع من شجرة الدولار لتحقيق نفس المظهر مثل الماء المصبوغ. املأ الجرة بزجاجتين أو ثلاث زجاجات من الغراء اللامع القابل للغسل في Crafter باللون الوردي أو الذهب. بعد ذلك ، قم بطباعة ملصق أو قطعة من الورق للإعلان عن وعاءك الراقي كعطور مفضلة. تأكد من تعليق صلبة عن طريق تنظيف سطح الزجاج قبل تطبيق الملصق مع الغراء أو مع تغطية شريط التعبئة الواضح.