قم بإنشاء رف وظيفي فوق غسالة الملابس والمجفف مع DIY أعمال خشبية بسيطة

غرف الغسيل لديها لحظة. مرة واحدة وظيفية بحتة وغير ملهمة في كثير من الأحيان ، تخضع هذه الغرف الآن صانعات كبيرة ، يتم تحويلها إلى مساحات أنيقة مع أرضيات جميلة ، خلفية جريئة ، وخزائن ملونة. من خلال هذا التطور الجديد ، ليس من المفاجئ أن يبحث أصحاب المنازل عن طرق لإخفاء الحبال العريضة التي تنبع من الغسالة والمجفف ، وتنتقص من الجمالية الشاملة للغرفة. لحسن الحظ ، هناك حل DIY بسيط لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة المساحة. من خلال بناء رف فوق الوحدات ، يمكنك بسهولة إخفاء تلك العناصر القبيحة – واكتساب مساحة تخزين قيمة في هذه العملية.
تعد إضافة الرفوف فوق آلات الغسيل الخاصة بك مشروعًا سهلاً وبأسعار معقولة لا يتطلب سوى بضع قطع من الخشب الرقائقي أو لوحة الصنوبر وبعض الأدوات الأساسية. لا ينبغي أن يستغرق المشروع أكثر من بضع ساعات لإكماله ، وستقوم النتيجة النهائية برفع مظهر غرفة الغسيل الخاصة بك ، مما يجعلها تبدو أكثر تلميعًا وتنظيمًا. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن المنطقة التي تقف وراء الآلات هي مساحة ميتة يجب أن تستفيد منها ، فهي مكان رائع لإضافة مساحة تخزين – والتي يتفق عليها الكثيرون هي ميزة غرفة الغسيل التي تعد الأهم.
كيفية بناء رف بسيط فوق غسالة ومجففك
الخطوة الأولى هي اتخاذ القياسات. ستحتاج إلى ارتفاع الماكينة (إلى أعلى لوحات التحكم) ، وعرض الآلات معًا ، وعمق الجدار إلى الجزء الخلفي من الوحدات. لأعلى اللوادر ، قم بقياس مع قمم مفتوحة. بعد ذلك ، قطع لوحين جانبيين بعرض 6 أو 8 بوصات ، اعتمادًا على المسافة من الجدار إلى الآلات ، والارتفاع من الأرض إلى حيث تريد أن يجلس الرف (إضافة حوالي 1.5 بوصة للتخليص). بعد ذلك ، قم بقطع لوحة الرف الأفقية لفترة أطول قليلاً من عرض الآلات بحيث تناسب بسهولة. إذا كنت ترغب في التخزين الإضافي – أو إذا كانت الحبال أعلى من لوحة التحكم – فيمكنك تمديد ارتفاع الألواح الجانبية وإضافة رف ثانٍ مع لوحة خلفية لإخفاء الحبال.
لتجميع ، حفر ثقوب الجيب في الرف والقطع الجانبية – يمكن أن تجعل رقصة ثقب الجيب المهمة أسهل. للحصول على تلميحات أخرى مفيدة ، فكر في نصائح Tiktok لثقوب الجيب المثالية خلال أي مشروع خشب DIY. نعلق القطع بمسامير ثقب الجيب. بمجرد الانتهاء ، قم بطلاء أو وصمة عار على الرف لتناسب أجواء غرفة الغسيل. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إضافة نمط – قم بطلائه بنفس لون الجدران لجعل المزيج على الرف ، أو اختيار لون متناقض لجعله بارزًا.
بعد جفافها تمامًا ، ضعها في وضع فوق أجهزتك. لمزيد من الاستقرار ، قم برمي قطعة من الخشب في جدار الجدار العمودي بجوار القطع الجانبية مباشرة أسفل الرف. إذا كان هناك صب قاعدة على الحائط ، فقد تحتاج إلى الحصول على قسم حتى تجلس الألواح الجانبية.