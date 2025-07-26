قم بإنشاء رف وظيفي فوق غسالة الملابس والمجفف مع DIY أعمال خشبية بسيطة

الخطوة الأولى هي اتخاذ القياسات. ستحتاج إلى ارتفاع الماكينة (إلى أعلى لوحات التحكم) ، وعرض الآلات معًا ، وعمق الجدار إلى الجزء الخلفي من الوحدات. لأعلى اللوادر ، قم بقياس مع قمم مفتوحة. بعد ذلك ، قطع لوحين جانبيين بعرض 6 أو 8 بوصات ، اعتمادًا على المسافة من الجدار إلى الآلات ، والارتفاع من الأرض إلى حيث تريد أن يجلس الرف (إضافة حوالي 1.5 بوصة للتخليص). بعد ذلك ، قم بقطع لوحة الرف الأفقية لفترة أطول قليلاً من عرض الآلات بحيث تناسب بسهولة. إذا كنت ترغب في التخزين الإضافي – أو إذا كانت الحبال أعلى من لوحة التحكم – فيمكنك تمديد ارتفاع الألواح الجانبية وإضافة رف ثانٍ مع لوحة خلفية لإخفاء الحبال.

لتجميع ، حفر ثقوب الجيب في الرف والقطع الجانبية – يمكن أن تجعل رقصة ثقب الجيب المهمة أسهل. للحصول على تلميحات أخرى مفيدة ، فكر في نصائح Tiktok لثقوب الجيب المثالية خلال أي مشروع خشب DIY. نعلق القطع بمسامير ثقب الجيب. بمجرد الانتهاء ، قم بطلاء أو وصمة عار على الرف لتناسب أجواء غرفة الغسيل. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إضافة نمط – قم بطلائه بنفس لون الجدران لجعل المزيج على الرف ، أو اختيار لون متناقض لجعله بارزًا.

بعد جفافها تمامًا ، ضعها في وضع فوق أجهزتك. لمزيد من الاستقرار ، قم برمي قطعة من الخشب في جدار الجدار العمودي بجوار القطع الجانبية مباشرة أسفل الرف. إذا كان هناك صب قاعدة على الحائط ، فقد تحتاج إلى الحصول على قسم حتى تجلس الألواح الجانبية.