قم بإنشاء شاشة مدخل بأسعار معقولة مع اختراق IKEA OFTAST

الديكور الذي تختاره لمدخل الخاص بك يحدد على الفور نغمة منزلك. إذا كان لديك الكثير من الخطوط النظيفة وقطع ديكور الحد الأدنى المدمجة في جميع أنحاء منزلك ، فإن عناصر ديكور المدخل الأنيقة والأنيقة هي خيار ممتاز لإنشاء انطباع أول ترحيب ومتطور. توفر إضافة جمالية حديثة إلى مدخلك انتقالًا سلسًا من مدخلك إلى بقية منزلك. لسوء الحظ ، فإن العديد من هذه القطع الديكور المعاصرة تأتي بسعر مرتفع ، مما يجعل الأناقة الحديثة استثمارًا مكلفًا. على الرغم من ذلك ، هناك طريقة لتدوين قطعة ديكور مدخل أنيقة ذات المظهر الراقي لبضعة دولارات فقط. يتضمن هذا الاختراق إرفاق قطعتين من أدوات الوجبات الجوية Ikea oftast ، ولوحة ووعاء ، معًا لإنشاء شاشة ديكور أنيقة ومذهلة. كل ما تحتاجه لهذا ديكور المدخل DIY هو صفيحة ووعاء في الخسائر وبعض المواد اللاصقة المتصاعدة.
ليس فقط قطعة عرض المدخل هذه جذابة ، ولكنها أيضًا بأسعار معقولة. مع كل من صفيحة أو وعاء في أولا يكلف 79 سنتًا فقط ، ستنتهي مع شاشة ذات مظهر راقي بأقل من 2 دولار. على الرغم من أن هذا DIY رائع كما هو ، إلا أن هناك بعض الطرق الممتعة التي يمكنك تخصيصها لتناسب أذواق التزيين الخاصة بك ، سواء كان ذلك ديكورًا بسيطًا أو أي شيء آخر. أيضًا ، ليست هناك حاجة إلى الحد من استخدام DIY لمدخلك فقط. هذا يجعل عرض كونترتوب المطبخ الرائع لمناشف المطبخ الخاصة بك وغيرها من العناصر.
كيفية جعل صينية عرض المدخل المرتفعة
لبدء هذا الاختراق ، توجه إلى ايكيا واختر صفيحة ووعاء. ثم ، اقلب الوعاء رأسًا على عقب ، وقم بتطبيق حلقة من المواد اللاصقة المتصاعدة على الجانب السفلي. بعد ذلك ، قم بتوسيط اللوحة ، ومواجهة ، فوق الحلقة اللاصقة ، ووضعها لأسفل. عندما يجف اللاصق ، يكون العرض الخاص بك جاهزًا لعرض كل ما تريد. بعض الأفكار الخاصة بعرض المدخل هذه هي الشموع الزخرفية ، أو عناصر الطبيعة (مثل pinecones أو الأصداف) ، أو مجموعة متنوعة من الفاكهة المزيفة. يمكنك حتى استخدامه لتعزيز مظهر ترتيب زهرة فو من خلال عرض الأزهار الخاصة بك فوق الحامل.
إذا كنت تحب فكرة هذا DIY ، لكنك تريد إضافة لون أكثر بقليل في المدخل (بخلاف الخيارات البيضاء والخضراء التي تأتي بها الأطباق التي تنقصها) ، لديك بعض الخيارات. الخيار الأول هو استخدام الأطباق من علامة تجارية ولون آخر بدلاً من الأطباق التي تنطلق. إذا كنت تحب سعر أطباق Ikea ، أو كنت تخطط بالفعل لرحلة إلى Ikea وتريد تجربة DIY هذا ، يمكنك ببساطة رسم الأطباق قبل إرفاقها بالمواد اللاصقة. يمكنك رسمها بلون صلب لمطابقة بقية ديكور المدخل الخاص بك ، أو استخدام الإستنسل لطلاء التصميمات على جانبي الوعاء أو أعلى اللوحة. نظرًا لأن الأطباق زجاجية ، فمن الضروري استخدام التمهيدي والطلاء المصنوع للزجاج إذا اخترت القيام بذلك. عادةً ما يعمل طلاء الرش القياسي على الزجاج أيضًا إذا كنت تسير بلون صلب.