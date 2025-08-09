قم بإنشاء شاشة مدخل بأسعار معقولة مع اختراق IKEA OFTAST

الديكور الذي تختاره لمدخل الخاص بك يحدد على الفور نغمة منزلك. إذا كان لديك الكثير من الخطوط النظيفة وقطع ديكور الحد الأدنى المدمجة في جميع أنحاء منزلك ، فإن عناصر ديكور المدخل الأنيقة والأنيقة هي خيار ممتاز لإنشاء انطباع أول ترحيب ومتطور. توفر إضافة جمالية حديثة إلى مدخلك انتقالًا سلسًا من مدخلك إلى بقية منزلك. لسوء الحظ ، فإن العديد من هذه القطع الديكور المعاصرة تأتي بسعر مرتفع ، مما يجعل الأناقة الحديثة استثمارًا مكلفًا. على الرغم من ذلك ، هناك طريقة لتدوين قطعة ديكور مدخل أنيقة ذات المظهر الراقي لبضعة دولارات فقط. يتضمن هذا الاختراق إرفاق قطعتين من أدوات الوجبات الجوية Ikea oftast ، ولوحة ووعاء ، معًا لإنشاء شاشة ديكور أنيقة ومذهلة. كل ما تحتاجه لهذا ديكور المدخل DIY هو صفيحة ووعاء في الخسائر وبعض المواد اللاصقة المتصاعدة.

ليس فقط قطعة عرض المدخل هذه جذابة ، ولكنها أيضًا بأسعار معقولة. مع كل من صفيحة أو وعاء في أولا يكلف 79 سنتًا فقط ، ستنتهي مع شاشة ذات مظهر راقي بأقل من 2 دولار. على الرغم من أن هذا DIY رائع كما هو ، إلا أن هناك بعض الطرق الممتعة التي يمكنك تخصيصها لتناسب أذواق التزيين الخاصة بك ، سواء كان ذلك ديكورًا بسيطًا أو أي شيء آخر. أيضًا ، ليست هناك حاجة إلى الحد من استخدام DIY لمدخلك فقط. هذا يجعل عرض كونترتوب المطبخ الرائع لمناشف المطبخ الخاصة بك وغيرها من العناصر.