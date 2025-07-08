قم بإنشاء ميزة مياه حديقة ذات مظهر فاخر مع عدد قليل من المواد بأسعار معقولة

يمكن أن تساعد إضافة ميزة ماء مذهلة إلى الفناء الخلفي الخاص بك في منحها القليل من البيتزاز ، دون الكثير من الجهد من جانبك. إنها أيضًا طريقة رائعة لجذب المزيد من الطيور وإنشاء نظرة منسقة في المناطق الخارجية المحيطة بمنزلك. بالتأكيد ، يمكنك التوجه إلى المتجر لقضاء بضع مئات من الدولارات على ميزة مياه أنيقة تبدو وكأنها تنتمي إلى مجلة. ولكن لماذا لا تنشئ ميزة المياه الخاصة بك والتي تبدو رائعة ، ولا تنفق سوى جزء صغير من السعر؟ صدق أو لا تصدق ، يمكنك القيام بذلك مع برودة الستايروفوم وبتزات خرسانية Quikrete. تتمثل الفكرة وراء هذا الاختراق السهل DIY في استخدام حوض الستايروفوم لإنشاء حوض نافورة الماء واستخدام الباتز الخرساني لربط الستايروفوم بحيث يكون مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق. سوف يكون الأنبوب بمثابة صنبور مائي.

يحتوي مشروع DIY الممتع على عدة خطوات ولكن من السهل نسبيًا القيام به. إنه أمر رائع أيضًا للمستأجرين أو أصحاب المنازل الذين لديهم أفنية صغيرة. قبل بدء الأمور ، ستحتاج إلى بعض العناصر الإضافية ، مثل أنبوب النحاس بحجم 12 بوصة ، وفرش الطلاء ، وطلاء الأكريليك ، ومضخة شمسية ، وحفر ، وختم مرن ، وعلامة تجارية قياسية من السد المائي مثل الغوريلا. إذا كان لديك بالفعل تدريبات ، فستكون أغلى العناصر هي برودة الستايروفوم والطلاء والرقص الخرساني. قد ترغب أيضًا في الحصول على زوج من القفازات الواقية لتطبيق patcher ، لأن هذا ليس شيئًا تريد الحصول عليه على يديك.