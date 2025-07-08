قم بإنشاء ميزة مياه حديقة ذات مظهر فاخر مع عدد قليل من المواد بأسعار معقولة

يمكن أن تساعد إضافة ميزة ماء مذهلة إلى الفناء الخلفي الخاص بك في منحها القليل من البيتزاز ، دون الكثير من الجهد من جانبك. إنها أيضًا طريقة رائعة لجذب المزيد من الطيور وإنشاء نظرة منسقة في المناطق الخارجية المحيطة بمنزلك. بالتأكيد ، يمكنك التوجه إلى المتجر لقضاء بضع مئات من الدولارات على ميزة مياه أنيقة تبدو وكأنها تنتمي إلى مجلة. ولكن لماذا لا تنشئ ميزة المياه الخاصة بك والتي تبدو رائعة ، ولا تنفق سوى جزء صغير من السعر؟ صدق أو لا تصدق ، يمكنك القيام بذلك مع برودة الستايروفوم وبتزات خرسانية Quikrete. تتمثل الفكرة وراء هذا الاختراق السهل DIY في استخدام حوض الستايروفوم لإنشاء حوض نافورة الماء واستخدام الباتز الخرساني لربط الستايروفوم بحيث يكون مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق. سوف يكون الأنبوب بمثابة صنبور مائي.
يحتوي مشروع DIY الممتع على عدة خطوات ولكن من السهل نسبيًا القيام به. إنه أمر رائع أيضًا للمستأجرين أو أصحاب المنازل الذين لديهم أفنية صغيرة. قبل بدء الأمور ، ستحتاج إلى بعض العناصر الإضافية ، مثل أنبوب النحاس بحجم 12 بوصة ، وفرش الطلاء ، وطلاء الأكريليك ، ومضخة شمسية ، وحفر ، وختم مرن ، وعلامة تجارية قياسية من السد المائي مثل الغوريلا. إذا كان لديك بالفعل تدريبات ، فستكون أغلى العناصر هي برودة الستايروفوم والطلاء والرقص الخرساني. قد ترغب أيضًا في الحصول على زوج من القفازات الواقية لتطبيق patcher ، لأن هذا ليس شيئًا تريد الحصول عليه على يديك.
خطوات لصنع نافورة مياه DIY
قبل البدء في زخرفة العشب في الهواء الطلق ، من الأفضل قياس الجزء العلوي من المضخة الخاصة بك لضمان حصولك على أنبوب النحاس في الحجم المناسب لتناسبها. بعد ذلك ، ابدأ المشروع عن طريق حفر ثقب في الجزء السفلي من برودة الستايروفوم. سيسمح لك ذلك بخيط خرطوم الماء لمضخة الطاقة الشمسية في الحوض. بعد ذلك ، احصل على دلو ، واسكب البليصات الخرسانية فيه ، قبل إضافة الكمية الموصى بها من الماء. امزج المحلول باستخدام تحريك الطلاء أو كائن مشابه.
باستخدام يديك ، قم بتطبيق patcher الخرسانة على جانبي البرودة. قم بتطبيق مجموعتين معاطف ، وقم بتسوية يديك للتأكد من تطبيقها بالتساوي. دعها تجف لمدة 24 ساعة ، ثم قم بتخفيف طلاء الاكريليك بالماء لإنشاء تناسق سيلان ، وتطبيقه على البرودة بقطعة قماش. بمجرد أن يجف ، أضف رذاذ الخفق المرن إلى الداخل. ضع المضخة داخل الجزء السفلي من البرودة واربط خرطوم الماء من خلال الفتحة إلى الخارج من الحوض ، وختم الفتحة مع السد. أخيرًا ، أضف أنبوب النحاس إلى أعلى مضخة الطاقة الشمسية ، مما يضمن أنه يمكن أن يقف في مكانه.
طرق لتخصيص نافورة المياه DIY
إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تخصيص نافورة محلية الصنع هي إضافة الحصى الصغيرة أو صخور النهر إلى القاع ، مما يخلق مظهرًا عضويًا. للحصول على ذوق إضافي ، يمكنك أيضًا الرمي في عدد قليل من الكروم أو العصارة الصغيرة ، أو حتى بعض النباتات المزيفة. موسيقى الجاز عن طريق تطبيق أوراق من الذهب أو الأوراق الفضية للحصول على شعور أكثر أناقة وحديثة. هذا إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك من المظهر في العالم القديم.
ولكن لا تتوقف عند هذا الحد – يمكنك أيضًا إضافة أشكال وتصميمات مستقلة إلى الخارج مثل النباتات أو الطيور أو التصميمات المخصصة الخاصة بك. أيضًا ، فكر في رمي بعض مصابيح الشاي العائمة LED أو أحجار التوهج لإنشاء زخرفة ليلية جذابة. لا تشعر بأنك محصورة في برودة الستايروفوم كخيار الحوض الوحيد. يمكن أن تعمل هذه الفكرة أيضًا على أي مزارعين إضافيين أو صناديق تخزين بلاستيكية لديك مستلقية حول المنزل. ستتطلب هذه المواد نفس عملية البناء ، ولن تضطر إلى إنفاق أموال إضافية.