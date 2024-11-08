قم بإنشاء نظام تنظيم مطبخ كامل بدون أي شيء سوى منتجات ايكيا

هل تستمتع باستخدام مخطط مطبخ ايكيا لتصميم مساحة أحلامك؟ سواء كان لديك أحد أنظمة المطبخ الخاصة بها مثل EHNET أو SEKTION أو أي شيء من علامة تجارية أخرى، يمكن أن يساعدك التصميم التنظيمي في العثور على كل تلك التوابل والأدوات وإبقاء قدورك في متناول يدك. هذا صحيح: يمكن لمقتنيات ايكيا أن تفعل أكثر من مجرد الحفاظ على مناضد حمامك خالية من الفوضى.
IKEA RÅSKOG هو أحد منتجات ايكيا الشهيرة التي توفر مساحة إضافية لسطح عمل المطبخ، لكن قد ترغب أيضًا في التركيز أكثر على تنظيم أدراجك وخزائنك. بدون تخطيط دقيق، يمكن أن تختلط العناصر الصغيرة بسرعة أو يتم دفعها إلى الجزء الخلفي من مقصوراتها. حتى لو كنت تستمتع بالطهي، فقد يصبح الأمر محبطًا إذا كان عليك قضاء الكثير من الوقت في العثور على ما تحتاجه.
لحسن الحظ، لدى ايكيا العديد من المنظمات والملحقات التي تأتي بأحجام مختلفة لسهولة التخصيص. يمكن لمشروع إعادة تنظيم المطبخ أن يجعل المساحة الخاصة بك أكثر أمانًا عن طريق تقليل الحاجة إلى التحرك أثناء الطهي. يمكنك إعداد وجبات الطعام وطهيها وتخزينها بسرعة، وتقليل هدر الطعام، وتوفير المال حيث ستقل احتمالية شراء نسخ مكررة من العناصر الموجودة لديك بالفعل. بعد كل شيء، من السهل أن تفوت شيئًا لديك بالفعل إذا كان مدفونًا في الجزء الخلفي من خزانتك بسبب سوء استخدام المساحة الرأسية. مع منظمات الأدراج، والفواصل، والرفوف العلوية من ايكيا، يمكن أن يكون مطبخك أنيقًا وسهل الوصول إليه.
منظم أدراج بيجبورد من UPPDATERA
هل سبق لك استخدام لوحة Pegboard لتحقيق أقصى قدر من تخزين المساحة الرأسية في المرآب أو المكتب أو الفصل الدراسي؟ حسنًا، يمكنك استخدام هذا الترتيب نفسه أفقيًا عند شراء منظم الأدراج UPPDATERA مقابل 24.00 دولارًا من ايكيا. يأتي الإطار المصنوع من البلاستيك مقاس 25 × 19.5 بوصة مزودًا بـ 32 أوتادًا بلاستيكيًا يمكنك وضعها في أي فتحات تختارها بناءً على مقدار المساحة التي تحتاجها بين العناصر الخاصة بك. مثل معظم الناس، ربما تقوم بتكديس أطباقك بشكل مسطح في خزاناتك أو أدراجك. لكن أحد أدوات Pegboard من ايكيا يقوم بترتيب هذه الأوتاد في صفوف صغيرة بما يكفي من أربعة لترك مساحة كافية لتكديس الأطباق والأوعية عموديًا بدلاً من ذلك.
وفقًا لأحد المراجعين، فإن الأوتاد قوية بما يكفي لتثبيت أواني وأواني القلي الصغيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في مكانها. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بعض الأشخاص اشتكوا من ارتفاع الأوتاد – إما أنها طويلة جدًا أو قصيرة جدًا. يبلغ طول كل قطعة 12.7 سم، لذا تأكد من أنها بحجم مناسب لأدوات مطبخك قبل التوجه إلى المتجر.
يمكنك استخدام لوحة التعليق هذه خارج مساحة تخزين مطبخك أيضًا. قام أحد الأشخاص بإعادة استخدامه لحمل بكرات خيوط الخياطة الخاصة به. قال مراجع آخر إن وكيل عقارات اقترح تركها في مكانها عند بيع منزلهم – وهو أمر يجب مراعاته نظرًا لأن المطبخ هو أحد أهم الغرف التي يجب مراعاتها عند عرض منزلك في السوق. بشكل عام، هذا المنتج متعدد الاستخدامات ويأتي مع الكثير من الفوائد.
UPPDATERA مقسم للدرج
هل ترغب في الاحتفاظ بمحصولك المعلب أو الحبوب المخزنة في الدرج ولكنك تقلق بشأن انزلاقها؟ يعد مقسم الأدراج UPPDATERA إضافة رائعة لنظام تنظيم المطبخ في ايكيا. يبلغ سعر الطراز 24 بوصة 17.00 دولارًا من ايكيا، بينما يبلغ سعر الطراز 15 بوصة 11.99 دولارًا. استخدم العدد الذي تحتاجه لفصل الأدراج إلى صفوف. أنت لست ملتزمًا بتكوين واحد أيضًا – فهي قابلة للتعديل لتناسب الأدراج ذات الارتفاع المتوسط إلى العالي، ويمكنك تثبيتها وإزالتها حسب الحاجة لاستيعاب العناصر ذات الأحجام المختلفة.
يمكنك تعزيز تنظيم هذه الوحدة بشكل أكبر من خلال دمج صينية UPPDATERA مع رف التوابل (متوفر مقابل 9.00 دولارات) ومنظم UPPDATERA المنزلق (مقابل 4.00 دولارات) الذي يمكن وضعه في الأعلى. كما ذكر أحد المراجعين، قد يتعين عليك توخي الحذر قليلاً مع المقاطع عند ضبطها لمنعها من الانكسار. نظرًا لصغر حجمها، يمكنك استخدامها خارج مطبخك أيضًا. فكر في استخدامها لفرز أدراج ملابسك – يمكن بسهولة فرز الجوارب والأوشحة والأحزمة والقمصان في درج كبير دون تداخل.
VARIERA رفوف داخلية
إذا كانت لديك خزائن ذات أرفف عالية ولم تعد تتسع لمساحة كافية، فمن المحتمل أنك سئمت من تكديس العلب أو الأطباق وتأمل ألا تسقط. أحد الحلول هو إضافة بعض ملحقات الرف القابلة للتكديس. مقابل 9.99 دولارًا، يمكنك الحصول على رف VARIERA الأكثر شيوعًا من ايكيا – فهو يأتي باللون الأبيض ويسمح لك بالاستفادة بشكل أفضل من مساحة الخزانة الرأسية. تتوفر أحجام أخرى مقابل 11.99 دولارًا و13.99 دولارًا و16.99 دولارًا.
لتوفير مساحة أكبر، يمكنك تكديسها معًا – البراغي متضمنة حتى تتمكن من تثبيت رفين مختلفين الحجم ببعضهما البعض. توفر هذه الإدخالات خيارات قابلة للتحريك للإضافة إلى التخزين الرأسي، كما يوفر هيكلها الفولاذي دعمًا جيدًا. إذا كان لديك خزانة زجاجية، فإن هذه الأرفف تتناسب من الناحية الجمالية بينما تظل عملية. وفقًا للمراجعات، يستغرق كل منها بضع دقائق فقط لتجميعها، كما أنها متينة ويمكن أن تضاعف سعة الرف لديك.
إذا كان لديك وحدة خزانة KALLAX من ايكيا، فهناك فائدة أخرى لمنتجات VARIERA. عند استخدام ملحقات الرفوف المصنوعة لمجموعة KALLAX، قد تلاحظ عدم وجود مساحة للباب. أحب أحد المراجعين الذين لديهم مثل هذه الوحدة كيف يمكنك استخدام ملحقات الرف VARIERA هذه بدلاً من ذلك مع الاحتفاظ بباب KALLAX.
VARIERA موزع أكياس بلاستيكية
هل سبق لك أن ذهبت إلى متجر البقالة لتدرك أنك نسيت أكياسك البلاستيكية المستعملة؟ حسنًا، لدى ايكيا شيء لنظام تنظيم مطبخك ربما لم تدرك أنك بحاجة إليه – موزع الأكياس البلاستيكية. يُباع نموذج VARIERA الأبيض بسعر 4.99 دولارًا في ايكيا. هذه الوحدة سهلة الاستخدام تبقي حقائبك القديمة في متناول يدك حتى تتذكر أن تأخذ واحدة أو أكثر قبل الخروج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تقليل الفوضى ويمنع الأكياس القديمة من أن تصبح أماكن تعشيش محتملة للآفات.
إذا لم تعد الأكياس البلاستيكية مستخدمة في منزلك، فلا داعي للقلق – ما عليك سوى إعادة استخدام هذا الموزع لأشياء أخرى. هل مطبخك هو أحد طرق الدخول إلى مسكنك؟ قم بتعليق أحد هذه الموزعات بالقرب من الباب لتخزين المظلات. يمكنك إعادة استخدامه لأدوات المطبخ الأخرى مثل الخرق. اجعل اختيار قهوتك الصباحية أسهل من خلال تخزين كبسولات K-cup الخاصة بك على الوحدة. املأها بأكياس الوجبات الخفيفة الصغيرة من رقائق البطاطس أو الحلوى. كيف تعلقها؟ يمكن لصقه بسهولة على الحائط أو داخل مساحة الخزانة.
PÅLYCKE سلة بمشبك
قد يكون لديك وقت مبكر في الصباح عندما تتسلل إلى الطابق السفلي ولا ترغب في إحداث الكثير من الضوضاء عند فتح الخزانة. عندما تبدأ في إعداد كوب القهوة أو الشاي الخاص بك، فمن المرجح أنك تريد هذه العناصر في المقدمة والوسط. لماذا لا تبقيها فوق رأسك من خلال استكمال نظام تنظيم مطبخك باستخدام سلة PÅLYCKE التي يتم تثبيتها بمشبك؟
إنها متاحة فقط مقابل 8.99 دولارات من IKEA، ويمكنك استخدامها مع رف VARIERA الداخلي لاستخدام أكبر قدر ممكن من مساحة التخزين الرأسية – هذه المرة من الأعلى إلى الأسفل. المشابك القابلة للانحناء تجعل التثبيت فوريًا، وهي قوية بما يكفي لتحمل ما يصل إلى 4 أرطال من العناصر. استمتع برف إضافي داخل خزانة المؤن، أو الخزانة، أو تحت رف الخزانة. يشيد العديد من المراجعين بالرف لأنه لا يحتاج إلى براغي، قائلين إنه ينزلق في مكانه ويبقى هناك. ومع ذلك، لاحظ أحد المراجعين أن الرف لا يعود إلى خزائن الحائط القياسية.