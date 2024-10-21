على الرغم من أنه من الممكن تدريب القطط على استخدام الحمام، إلا أنه من البديهي أنه لا يمكنك التخلص من صندوق الفضلات. تذهب القطة السليمة إلى الحمام ما يصل إلى خمس مرات يوميًا، ويختلف عدد المرات التي تحتاج فيها إلى تنظيف صندوق الفضلات الخاص بك قليلاً اعتمادًا على عدد الحيوانات الأليفة التي تمتلكها، ونوع القمامة التي تستخدمها، وحجم حركة المرور التي تستقبلها. ولكن حتى مع التنظيف المتكرر، يمكن أن تصبح الروائح الكريهة الناتجة عن البول وتراكم البراز طاغية. لذلك نحن نخرج القطة من الحقيبة: قم بالتبديل إلى صندوق القمامة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوف تغادر الروائح منزلك.
تقول باميلا بيري، DVM، عالمة سلوك الحيوان في جامعة كورنيل، إنه إذا كانوا غير راضين عن الموقف ذو الرائحة الكريهة، فستجد قريبًا أصدقاءك من القطط يتصرفون بعدة طرق، بما في ذلك ركل القمامة من الصندوق أو الرفض تمامًا لاستخدامه. يمكن أن يحدث تكتل القمامة فرقًا عندما يتعلق الأمر بصيانة الصندوق، وهناك بعض الزيوت الأساسية التي يمكنك استخدامها لتقليل رائحة صندوق الفضلات، لكن معظم أصحاب الحيوانات الأليفة يجدون في النهاية أن صناديقهم البلاستيكية الرخيصة تتحول إلى فوضى كريهة الرائحة ولزجة ببساطة ليس مواء القطة.
أفضل صناديق القمامة تكون عالية بما يكفي لاحتواء القمامة، وكبيرة بما يكفي لتتمكن قطتك من الوصول إليها بشكل مريح، والأهم من ذلك، أنها سهلة التنظيف. تتميز الصناديق المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل صندوق فضلات القطط من الفولاذ المقاوم للصدأ iPrimio XL الأكثر مبيعًا، بسطح غير لاصق لا يمتص الروائح مثل البلاستيك أو الروائح التي تستخدم لمرة واحدة.
يقول الآلاف من آباء الحيوانات الأليفة أن صناديق القمامة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ سهلة التنظيف
على الرغم من أنها ليست باهظة الثمن مثل صناديق القمامة ذاتية التنظيف، مثل Neakasa M1 Open-Top Automatic Cat Litter Box، إلا أن صناديق القمامة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر تكلفة من خيارات البلاستيك أو الورق المقوى. مثل أعمدة خدش القطط اللطيفة أو غيرها من المنتجات الفريدة لقطتك الداخلية والتي لن تدمر جمالية منزلك، فإن التكلفة الأعلى يمكن أن تستحق العناء. العديد من الخصائص التي تجعل الفولاذ المقاوم للصدأ المعدن المفضل للمعدات الطبية، مثل سطحه غير المسامي ومقاومته للتآكل حتى عند تغطيته بسوائل الجسم أو مواد التنظيف الكيميائية، تلبي أيضًا احتياجات القطط المنزلية التي ستتردد على صناديق القمامة الخاصة بها مئات مرات كل عام.
يقول الآلاف من آباء الحيوانات الأليفة الذين يستخدمون صناديق القمامة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إنها تحتوي على رائحة تمامًا ويسهل صيانتها للغاية أثناء التنظيف اليومي أو العميق. يتم رفع القمامة المتسخة والرطبة بسرعة دون الالتصاق بالجوانب أو القاع، خاصة عند استخدامها مع فضلات القطط المتكتلة مثل فضلات القطط المتميزة غير المعطرة من دكتور إلسي، والتي يقول الأطباء البيطريون إنها تتكتل بقوة لدرجة أنها تزيل كل جزء من النفايات. أعجب أكثر من 80.000 مستخدم بهذه التركيبة الخالية من الغبار لأنها، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، أكثر صحة لقطتك وأقل فوضى من الخيارات الأخرى.
تأكد من شراء صندوق فضلات من الفولاذ المقاوم للصدأ يكون كبيرًا بدرجة كافية، ويفضل أن يكون طوله مرة ونصف طول قطتك من الأنف إلى الذيل. عند الانتقال إلى صندوق الفضلات الجديد، ضعه في نفس مكان الصندوق القديم تمامًا. كن صبورًا مع حيواناتك الأليفة أثناء التغيير، وقدم لها ردود فعل “مخيفة” عندما تستخدم صندوق القمامة الجديد الخاص بها.