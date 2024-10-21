على الرغم من أنه من الممكن تدريب القطط على استخدام الحمام، إلا أنه من البديهي أنه لا يمكنك التخلص من صندوق الفضلات. تذهب القطة السليمة إلى الحمام ما يصل إلى خمس مرات يوميًا، ويختلف عدد المرات التي تحتاج فيها إلى تنظيف صندوق الفضلات الخاص بك قليلاً اعتمادًا على عدد الحيوانات الأليفة التي تمتلكها، ونوع القمامة التي تستخدمها، وحجم حركة المرور التي تستقبلها. ولكن حتى مع التنظيف المتكرر، يمكن أن تصبح الروائح الكريهة الناتجة عن البول وتراكم البراز طاغية. لذلك نحن نخرج القطة من الحقيبة: قم بالتبديل إلى صندوق القمامة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوف تغادر الروائح منزلك.

تقول باميلا بيري، DVM، عالمة سلوك الحيوان في جامعة كورنيل، إنه إذا كانوا غير راضين عن الموقف ذو الرائحة الكريهة، فستجد قريبًا أصدقاءك من القطط يتصرفون بعدة طرق، بما في ذلك ركل القمامة من الصندوق أو الرفض تمامًا لاستخدامه. يمكن أن يحدث تكتل القمامة فرقًا عندما يتعلق الأمر بصيانة الصندوق، وهناك بعض الزيوت الأساسية التي يمكنك استخدامها لتقليل رائحة صندوق الفضلات، لكن معظم أصحاب الحيوانات الأليفة يجدون في النهاية أن صناديقهم البلاستيكية الرخيصة تتحول إلى فوضى كريهة الرائحة ولزجة ببساطة ليس مواء القطة.

أفضل صناديق القمامة تكون عالية بما يكفي لاحتواء القمامة، وكبيرة بما يكفي لتتمكن قطتك من الوصول إليها بشكل مريح، والأهم من ذلك، أنها سهلة التنظيف. تتميز الصناديق المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل صندوق فضلات القطط من الفولاذ المقاوم للصدأ iPrimio XL الأكثر مبيعًا، بسطح غير لاصق لا يمتص الروائح مثل البلاستيك أو الروائح التي تستخدم لمرة واحدة.