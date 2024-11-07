قم ببناء أرفف المرآب المتنقلة الموثوقة هذه للتخزين أثناء التنقل

باعتباره موطنًا للفائض، فإن الاحتفاظ بمرآب منظم يسهل الوصول إليه نادرًا ما يحدث بشكل طبيعي. حلول التخزين الذكية هي الأكثر أهمية هنا. وفي مكان تحتاج فيه كل شبر من المساحة إلى غرض ما، فإن تصميم أرفف تخزين مخصصة حسب الطلب أمر منطقي للغاية. أضف بعض البكرات لتحريكها، وسيكون لديك أداة مساعدة فائقة الوظائف للحفاظ على الأدوات في متناول يدك، وتحميل المركبات الخاصة بك، ووضع العناصر بعيدًا. هذه هي مقدمة البرنامج التعليمي على YouTube الخاص بـCasual Build. تتميز وحدة التخزين بهيكل من الخشب الرقائقي 2 × 4 مع أرفف وعجلات واسعة لسهولة الحركة حول المرآب.

بفضل تصميمه البسيط، لا يفوز رف التخزين البسيط وغير المكلف هذا بأي نقاط تصميم. ولكن في المنطقة الوحيدة التي تأخذ فيها المنفعة الأولوية على كل شيء آخر، فقد يكون هذا هو ما يفتقده المرآب الخاص بك. تقدم Casual Builds مقطع فيديو توضيحيًا كاملاً، مكتملًا بقائمة مقطوعة ورسم تخطيطي يمكنك تعديله ليناسب تصميمك. يستخدم الإطار بشكل فعال 2 × 4 للمساعدة في توفير المواد. مع تشغيل الخشب في Home Depot و Lowes بحوالي 3.50 دولارًا إلى 4 دولارات لكل 2 × 4 بطول 8 أقدام، فإن الإطار الخشبي، كما هو موضح في الفيديو، سيكلف حوالي 60 إلى 70 دولارًا للبناء. يمكن تصنيع الأرفف من الخشب الاحتياطي أو الخشب الرقائقي، أو من OSB لتوفير الألواح الجديدة. إذا كان بإمكانك الحصول على خشب رخيص الثمن، فيمكن أن يكون هذا البناء فعالاً من حيث التكلفة بقدر ما هو عملي.