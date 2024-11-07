قم ببناء أرفف المرآب المتنقلة الموثوقة هذه للتخزين أثناء التنقل

باعتباره موطنًا للفائض، فإن الاحتفاظ بمرآب منظم يسهل الوصول إليه نادرًا ما يحدث بشكل طبيعي. حلول التخزين الذكية هي الأكثر أهمية هنا. وفي مكان تحتاج فيه كل شبر من المساحة إلى غرض ما، فإن تصميم أرفف تخزين مخصصة حسب الطلب أمر منطقي للغاية. أضف بعض البكرات لتحريكها، وسيكون لديك أداة مساعدة فائقة الوظائف للحفاظ على الأدوات في متناول يدك، وتحميل المركبات الخاصة بك، ووضع العناصر بعيدًا. هذه هي مقدمة البرنامج التعليمي على YouTube الخاص بـCasual Build. تتميز وحدة التخزين بهيكل من الخشب الرقائقي 2 × 4 مع أرفف وعجلات واسعة لسهولة الحركة حول المرآب.
بفضل تصميمه البسيط، لا يفوز رف التخزين البسيط وغير المكلف هذا بأي نقاط تصميم. ولكن في المنطقة الوحيدة التي تأخذ فيها المنفعة الأولوية على كل شيء آخر، فقد يكون هذا هو ما يفتقده المرآب الخاص بك. تقدم Casual Builds مقطع فيديو توضيحيًا كاملاً، مكتملًا بقائمة مقطوعة ورسم تخطيطي يمكنك تعديله ليناسب تصميمك. يستخدم الإطار بشكل فعال 2 × 4 للمساعدة في توفير المواد. مع تشغيل الخشب في Home Depot و Lowes بحوالي 3.50 دولارًا إلى 4 دولارات لكل 2 × 4 بطول 8 أقدام، فإن الإطار الخشبي، كما هو موضح في الفيديو، سيكلف حوالي 60 إلى 70 دولارًا للبناء. يمكن تصنيع الأرفف من الخشب الاحتياطي أو الخشب الرقائقي، أو من OSB لتوفير الألواح الجديدة. إذا كان بإمكانك الحصول على خشب رخيص الثمن، فيمكن أن يكون هذا البناء فعالاً من حيث التكلفة بقدر ما هو عملي.
صنع رفوف تخزين المرآب بيديك
تقدم Casual Builds كل ما تحتاجه لبناء أرفف DIY الخاصة بك. ولكن إذا كنت تعرف العناصر الأساسية، فيمكنك تخصيصها بأي عرض أو ارتفاع. تعمل أربع أعمدة خارجية على إنشاء الزوايا، حيث يحتوي كل طرف على مفاتيح ربط مقاس 16 بوصة لإنشاء سلالم على الجانبين. تقوم القطع الممتدة الأمامية والخلفية بالحجم المناسب لاحتياجاتك بتوصيل الجوانب لإكمال إطار الرف الخارجي. تتصل الدعامات بأعمدة الزاوية بين الرفوف، وتربط اللوحات مقاس 16 بوصة المفكات الأمامية والخلفية لإضافة الهيكل ودعم الرف. أخيرًا، تؤدي القطع الصغيرة إلى إنشاء أرجل قصيرة تحمل العجلات المركزية.
أنهِ المهمة بإضافة الخشب الرقائقي والعجلات، مثل عجلات العجلات شديدة التحمل مقاس 2 بوصة. يمكنك العمل مع أي خيار من الخشب لرفوفك طالما أنه يناسبك ولديك الأدوات اللازمة لقطعه. إذا لم تكن تشعر بالارتياح عند عمل القطع المحززة في الزوايا، يمكنك ببساطة تشكيل الخشب على شكل مستطيل يتناسب بشكل مريح مع الزوايا الأربع. ولكن قبل القيام بذلك، فكر في جميع خيارات التصميم وما تريد تخزينه. قم بقياس أرففك وتخصيص مساحة لها لتثبيت الحقائب البلاستيكية والأدوات والمواد الأخرى بإحكام. مع القليل من الإبداع، يمكنك بعد ذلك العثور على المزيد من الإمكانيات لتخزين أي عناصر شائعة في المرآب.
إضافة مساحة تخزين إضافية إلى رف المرآب المتداول الخاص بك
إن الشيء العظيم في هذا التصميم الخالي من الرتوش والمربع هو أنه من السهل جدًا تخصيصه. على الرفوف الداخلية، يمكنك إضافة أدراج DIY، ورفوف قابلة للسحب، وخزائن. كل ما تحتاجه هو دعامات 2 × 4 بين المفكات التي تحمل الرفوف وقطعة من الخشب الرقائقي لإنشاء جدار صغير. يمكنك أيضًا إضافة لوحة لمنع العناصر من السقوط من الخلف، على الرغم من أن هذا سيحد من الوصول إلى جانب واحد. لكن إذا كنت تريد خزانة بباب، يمكنك إبقاء إمكانية الوصول مفتوحة ببساطة عن طريق إضافة باب إلى طرفي الخزانة.
توفر الجوانب الخارجية لوحدة الرفوف المزيد من الفرص. ابدأ بمقبض لتسهيل الحركة. قم بتوصيل لوح ربط إلى الأطراف لحمل لفات الشريط والأسلاك والأدوات، أو قم بتثبيت حامل مشقوق حتى تتمكن من الدوران حول المجارف والمكابس ومعدات الفناء الأخرى. يمكنك أيضًا توصيل بكرة سلك الطاقة مثل بكرة سلك التمديد القابلة للسحب من DEWENWILS للسماح لك بتشغيل أدواتك واستخدام الرف كمحطة عمل متحركة. كل ما عليك فعله هو تعديل المسافة بين الرفوف لجعل الرف الخاص بك يتضاعف كطاولة عمل في المرآب عند الحاجة. ستضيف محطة الطاقة المحمولة المزيد من القدرة على الحركة، على الرغم من أنها ليست دائمًا قوية بما يكفي لتشغيل معدات أكبر. تعتمد جميع الوظائف الإضافية على الطريقة التي تخطط بها لاستخدام الرفوف. مهما كانت احتياجاتك، فإن البدء بهذا الإطار البسيط يمنحك كل التنوع الوظيفي الذي قد تريده من أرفف المرآب التي تصنعها بنفسك، بغض النظر عن المكان الذي تحتاج إليه.