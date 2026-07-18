قم ببناء حديقة مليئة بالنباتات النضرة بالكامل من الكتل الخرسانية

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وفيما يتعلق بمواد البناء، فإن الكتل الخرسانية لها سمعة سيئة إلى حد ما. إنها صناعية، ونفعية، وبصراحة، مملة بعض الشيء. قبل أن تتغاضى عنهم للحصول على لوازم تنسيق الحدائق الأكثر بهرجة، فإن الأمر يستحق استكشاف امتيازاتهم. الكتل الخرسانية غير مكلفة، وعادةً ما يكون سعر كل منها أقل من 2 دولار، وغير قابلة للتدمير فعليًا، ولها نطاق واسع من الاستخدامات إذا كنت على استعداد للإبداع. يمكنك، على سبيل المثال، استخدامها لإنشاء أثاث الفناء أو تحويل المدخل بسلالم مصنوعة بالكامل من الكتل الخرسانية. ومع ذلك، يمكن القول إن أحد أفضل استخدامات الطوب العادي هو تحويله إلى حديقة عمودية ملونة.

بشكل أساسي، يمكنك تكديس الكتل الخرسانية على طراز تتريس لإنشاء جدار زارع عصاري متعدد الطبقات. إنه مشروع متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. يمكن ترتيب هذه الكتل بأي عدد من الطرق، اعتمادًا على شكل الفناء الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات لا حصر لها لطلاء وتزيين الزارع لتعكس التفضيلات الجمالية. لن يبدو أي عرضين عصاريين متشابهين، حتى لو تم تصنيعهما بنفس المواد. الحيلة هي رؤية ما وراء الكتل البسيطة والتعرف على إمكاناتها.

كل ما تحتاجه لتكرار هذه الفكرة في الفناء الخلفي الخاص بك هو الكتل الخرسانية، والطلاء التمهيدي، والنسيج الطبيعي، وغراء البناء مثل لاصق البناء Gorilla Max Strength. من ناحية الأدوات، استخدم فرشاة الرسم أو بكرة الطلاء. ستحتاج أيضًا إلى بعض تربة الصبار واختيارك للأنواع النضرة. إذا كنت تعمل باستخدام كتل خرسانية مستعملة، فربما تحتاج إلى تنظيفها قبل البدء. سوف تبدو أجمل، وسيلتصق الطلاء التمهيدي والطلاء بشكل أفضل، ولن ينقلوا أي أمراض إلى نباتاتك. قد تحتاج ببساطة إلى تنظيف أو كشط بعض الأوساخ، أو قد تحتاج إلى فرك الكتل بالماء والمنظفات. إذا كانت في حالة سيئة حقًا، قم بغسلها بالضغط.