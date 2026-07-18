قم ببناء حديقة مليئة بالنباتات النضرة بالكامل من الكتل الخرسانية

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وفيما يتعلق بمواد البناء، فإن الكتل الخرسانية لها سمعة سيئة إلى حد ما. إنها صناعية، ونفعية، وبصراحة، مملة بعض الشيء. قبل أن تتغاضى عنهم للحصول على لوازم تنسيق الحدائق الأكثر بهرجة، فإن الأمر يستحق استكشاف امتيازاتهم. الكتل الخرسانية غير مكلفة، وعادةً ما يكون سعر كل منها أقل من 2 دولار، وغير قابلة للتدمير فعليًا، ولها نطاق واسع من الاستخدامات إذا كنت على استعداد للإبداع. يمكنك، على سبيل المثال، استخدامها لإنشاء أثاث الفناء أو تحويل المدخل بسلالم مصنوعة بالكامل من الكتل الخرسانية. ومع ذلك، يمكن القول إن أحد أفضل استخدامات الطوب العادي هو تحويله إلى حديقة عمودية ملونة.
بشكل أساسي، يمكنك تكديس الكتل الخرسانية على طراز تتريس لإنشاء جدار زارع عصاري متعدد الطبقات. إنه مشروع متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. يمكن ترتيب هذه الكتل بأي عدد من الطرق، اعتمادًا على شكل الفناء الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات لا حصر لها لطلاء وتزيين الزارع لتعكس التفضيلات الجمالية. لن يبدو أي عرضين عصاريين متشابهين، حتى لو تم تصنيعهما بنفس المواد. الحيلة هي رؤية ما وراء الكتل البسيطة والتعرف على إمكاناتها.
كل ما تحتاجه لتكرار هذه الفكرة في الفناء الخلفي الخاص بك هو الكتل الخرسانية، والطلاء التمهيدي، والنسيج الطبيعي، وغراء البناء مثل لاصق البناء Gorilla Max Strength. من ناحية الأدوات، استخدم فرشاة الرسم أو بكرة الطلاء. ستحتاج أيضًا إلى بعض تربة الصبار واختيارك للأنواع النضرة. إذا كنت تعمل باستخدام كتل خرسانية مستعملة، فربما تحتاج إلى تنظيفها قبل البدء. سوف تبدو أجمل، وسيلتصق الطلاء التمهيدي والطلاء بشكل أفضل، ولن ينقلوا أي أمراض إلى نباتاتك. قد تحتاج ببساطة إلى تنظيف أو كشط بعض الأوساخ، أو قد تحتاج إلى فرك الكتل بالماء والمنظفات. إذا كانت في حالة سيئة حقًا، قم بغسلها بالضغط.
تجميع عرض عصاري للفناء باستخدام الكتل الخرسانية
قم بتغطية الكتل النظيفة والجافة باستخدام مادة تمهيدية مناسبة للبناء – مثل Zinsser Bulls Eye 1-2-3 All-Surface Primer باللون الرمادي. نظرًا لأن الكتل الخرسانية مسامية، فمن المهم استخدام مادة أولية تعمل على سد الثقوب بشكل فعال. اتبع اقتراحات الشركة المصنعة للمعالجة، ثم قم بتغطية الكتل بطلاء خارجي متين، مثل Evolve Light Gray Porch وFlore Paint. يتطابق خيار Evolve هذا مع لون الكتل الخرسانية وهو مقاوم للخدش. يمكنك أيضًا استخدام الطلاء الأسود للحصول على مظهر أنيق وعصري، أو اللون البرتقالي المحروق لتقليد تيرا كوتا. لمزيد من البيان، قم برسم أشكال هندسية متعددة الألوان على الكتل.
بعد ذلك، قرر كيفية ربط الكتل الخرسانية. أحد الخيارات هو استخدام غراء البناء لربط نسيج المناظر الطبيعية بأسفل كل كتلة. بدلًا من ذلك، يمكنك وضع طبقة من القماش فوق سلك الدجاج لإنشاء وعاء يوضع داخل الكتلة المجوفة. يمنحك الخيار الأخير الكثير من المرونة لتبديل الأنواع النضرة كما تراه مناسبًا. قم بترتيب الكتل كيفما تشاء، طالما أنها تتوافق مع جدار الفناء الخاص بك. يجب أن تلتصق بعض الكتل بالخارج بشكل عشوائي، بحيث تكون متعامدة مع الكتل المحاذية للجدار. إذا لم يكن لديك جدار مناسب، قم بإنشاء فاصل بين الفناء الخاص بك وحديقتك. يمكنك أيضًا إنشاء ترتيب على شكل هرم متدرج.
أخيرًا، قم بتعبئة كل ثقب في الكتل الخرسانية بمزيج LGM Premium Cactus والتربة العصارية وأضف جميع النباتات. بعض النباتات النضرة سريعة النمو التي يجب أن تفكر في زراعتها في أصيصك الجديد تشمل زهرة التنين الحمراء، وزهور السيدوم، والإيشفيريا، والكشكشة الفضية، وشجيرة الفيل. أفضل طريقة لتجميع وعرض النباتات العصارية لحديقة جذابة هي اختيار مزيج من المساحات الخضراء الزائدة والمستقيمة.