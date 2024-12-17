قم ببناء رف للمشروبات الكحولية باستخدام مصابيح LED للاسترخاء بأناقة

لا يوجد شيء يضاهي تناول الكوكتيل – أو الموكتيل – في نهاية يوم طويل أو مع وجبة لذيذة. في حين أنه لا يوجد شيء خاطئ بالتأكيد في تقديم مشروبك اللذيذ من أعلى ثلاجتك، يمكنك أيضًا أن تهدي نفسك وضيوفك لمسة صغيرة من الأناقة، وتزيد من أسلوب تخزين المشروبات الكحولية الخاص بك. لا تحتاج حتى إلى مخزن كامل أو خزانة لصنع ميني بار. كل ما تحتاجه للاسترخاء بأناقة هو رف وبعض الإضاءة المدروسة. والخمور بالطبع.

ابدأ بالتفكير في المكان الذي تريد أن يعيش فيه رفك. إذا كنت من محبي المشروبات بعد العشاء، فربما يكون ذلك أكثر منطقية في غرفة الطعام. أو ربما تفضل الاستمتاع بالمقبلات أثناء الطهي، مما يجعل المطبخ هو الخيار الأفضل. ستحتاج أيضًا إلى التفكير في حجم مجموعة المشروبات الكحولية التي ترغب في عرضها. المزيد من الزجاجات يساوي طولًا أكبر، وربما وزنًا أكبر – بالطبع.

قد يكون بناء الرف نفسه هو الجزء الأصعب في الواقع – مع استخدام مناشير الطاولة وأجهزة التوجيه. إذا كنت من هذا النوع في متناول اليد، فما عليك سوى اختيار الخشب الذي تختاره، وقطعه إلى الطول المطلوب، وتوجيه الأخدود لمصابيح LED الخاصة بك، ووضع الأضواء في مكانها، وتثبيت الرف. ومع ذلك، بالنسبة لبقيتنا، قد يكون من المنطقي تركيب رف جاهز والبدء من هناك.