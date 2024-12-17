قم ببناء رف للمشروبات الكحولية باستخدام مصابيح LED للاسترخاء بأناقة

لا يوجد شيء يضاهي تناول الكوكتيل – أو الموكتيل – في نهاية يوم طويل أو مع وجبة لذيذة. في حين أنه لا يوجد شيء خاطئ بالتأكيد في تقديم مشروبك اللذيذ من أعلى ثلاجتك، يمكنك أيضًا أن تهدي نفسك وضيوفك لمسة صغيرة من الأناقة، وتزيد من أسلوب تخزين المشروبات الكحولية الخاص بك. لا تحتاج حتى إلى مخزن كامل أو خزانة لصنع ميني بار. كل ما تحتاجه للاسترخاء بأناقة هو رف وبعض الإضاءة المدروسة. والخمور بالطبع.
ابدأ بالتفكير في المكان الذي تريد أن يعيش فيه رفك. إذا كنت من محبي المشروبات بعد العشاء، فربما يكون ذلك أكثر منطقية في غرفة الطعام. أو ربما تفضل الاستمتاع بالمقبلات أثناء الطهي، مما يجعل المطبخ هو الخيار الأفضل. ستحتاج أيضًا إلى التفكير في حجم مجموعة المشروبات الكحولية التي ترغب في عرضها. المزيد من الزجاجات يساوي طولًا أكبر، وربما وزنًا أكبر – بالطبع.
قد يكون بناء الرف نفسه هو الجزء الأصعب في الواقع – مع استخدام مناشير الطاولة وأجهزة التوجيه. إذا كنت من هذا النوع في متناول اليد، فما عليك سوى اختيار الخشب الذي تختاره، وقطعه إلى الطول المطلوب، وتوجيه الأخدود لمصابيح LED الخاصة بك، ووضع الأضواء في مكانها، وتثبيت الرف. ومع ذلك، بالنسبة لبقيتنا، قد يكون من المنطقي تركيب رف جاهز والبدء من هناك.
أضف تفاصيل لزيادة أناقة مصباح LED الخاص بك
قم بتركيب بعض أقواس الرفوف ذات القوة الصناعية، مثل دعامة الرفوف الصناعية شديدة التحمل هذه من Starunder، وقم بقطع الرف الخشبي الخاص بك إلى الحجم المناسب. يمكنك أيضًا التفكير في إعادة استخدام لوح التقطيع أو جزء من كتلة الجزار. هناك خيار متطور آخر يتمثل في الترقية إلى أرفف الصندوق. من المحتمل ألا توفر هذه مساحة كبيرة، ولكن إذا كان لديك مجموعة مشروبات كحولية أصغر، فستكون بمثابة بار زائف جميل مستوحى من جدار المعرض.
ستحول الإضاءة الدقيقة والمتعمدة رف المشروبات الكحولية الخاص بك إلى عمل فني صغير. قم بتشغيل الأضواء على طول الجزء الداخلي من صندوق الرف الخاص بك أو الجزء الخلفي من الرف الخاص بك لتسليط الضوء على الزجاجات. تتميز مصابيح DayBetter LED الشريطية بأنها قابلة للتعتيم، ويمكنك التحكم فيها من هاتفك، ويمكنك تغيير ألوان الأضواء حسب المناسبة. مع بعض مصابيح LED الأنيقة والرف القوي، يمكنك نقل مجموعة المشروبات الكحولية الخاصة بك من مكان جمع الغبار إلى مكان مميز.
يمكنك أن تكون أكثر إبداعًا من خلال وضع بعض البلاطات اللاصقة على الحائط أعلى الرف أو داخل صندوق الرف. تأتي بلاطات AULIGET Peel and Stick Backsplash في مجموعة متنوعة من الألوان ويبلغ سعرها حوالي 1 دولار لكل بلاطة لمجموعة من أربعة. لن يسهل البلاط تنظيف البقع وحماية جدرانك فحسب، بل سيساعد أيضًا على عكس الضوء – وهو ما قد يكون اللمسة الأكثر أناقة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر برف المشروبات الكحولية الخاص بك.