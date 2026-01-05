قم ببناء رف مكعب مناسب للميزانية باستخدام أدوات المطبخ الأساسية لشجرة الدولار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الرفوف المكعبة هي حلول تخزين متعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها في أي مكان في منزلك، من المطبخ وغرفة النوم وغرفة لعب الأطفال إلى مكتبتك وغرفة العائلة والمكتب المنزلي. ومع ذلك، إذا لم تكن في مزاج يسمح لك بإنفاق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على القطع ذات الإنتاج الضخم، فيمكنك بناء واحدة بنفسك. كل ما تحتاجه هو قطعة أساسية واحدة من مطبخ Dollar Tree – لوح تقطيع الخيزران المتواضع من Cooking Concept – لتحقيق ذلك. قم بلصقها معًا باستخدام نوع من الغراء الذي من المحتمل أن يكون في متناول يدك لمنزلك (فكر في غراء الخشب أو المواد اللاصقة القوية متعددة الأغراض مثل E6000)، وسيكون الرف المكعب الخاص بك جاهزًا.
إلى جانب كونه صديقًا للميزانية، فإن مشروع DIY هذا لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد. مع ذلك، سيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت حتى يجف الغراء (حسب النوع الذي تختاره) قبل أن تتمكن من تخزين أغراضك الأساسية. ميزة أخرى هي أنه يمكنك تخصيص الحجرة وفقًا لمتطلباتك. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى لوحة أفقية ذات مكعبات متعددة، يمكنك الاستمرار في لصق الألواح وتكديسها واحدة فوق الأخرى. وبدلاً من ذلك، قم بإنشاء اثنين من الأرفف أو أرفف من طبقات الربط وادفعهما معًا لزيادة المرونة والتنقل. وفي حال كنت بحاجة إلى رف عمودي على الطراز المعاصر، فلا تتردد في ترتيب الألواح بناءً على تفضيلاتك. أيًا كانت الطريقة التي ستتبعها، قم بتخطيط التصميم الخاص بك قبل لصق الألواح. نصيحة إضافية: تجنب استخدام الغراء الساخن فقط لإنشاء رف مكعب غير مكلف. وذلك لأن الرابطة بين الألواح لن تكون قوية بما فيه الكفاية، وقد تتفكك بعد فترة، خاصة إذا تعرضت للرطوبة.
كيفية بناء رف مكعب باستخدام ألواح التقطيع Dollar Tree
ابدأ بتحديد الغرض من الرف. هل تحتاجها لعرض بعض المواهب أو الديكورات أو التذكارات في غرفة معيشتك؟ أم أنها ستكون بمثابة منظم لألعاب أطفالك؟ ربما سيكون مفيدًا لجميع الكتب الجديدة التي اشتريتها للتو؟ سيساعدك هذا على تخطيط تصميم المكعب الخاص بك وتحديد الحجم المطلوب أن يكون كبيرًا أو صغيرًا. لا تتجاوز هذه الخطوة، وإلا فلن تتمكن من حساب عدد ألواح التقطيع التي تحتاج إلى شرائها. للتوضيح، إذا كنت تريد رفًا من ثلاث طبقات مع حجيرات مفتوحة، فستحتاج إلى 10 ألواح (أربعة للجزء المركزي وثلاثة لكل لوحتين أخريين) لتحقيق ذلك. لكن إذا كان لديك تصميم أكثر تعقيدًا في ذهنك، قم برسمه أولًا لحساب عدد الألواح التي تحتاجها بدقة. ففي النهاية، أنت لا تريد إيقاف مشروعك في منتصف الطريق بسبب نفاد اللوحات لديك.
بمجرد حصولك على العدد المطلوب من الألواح، ابدأ بلصق حوافها على شكل مربع لصنع مكعب. كن كريمًا لأنك تريد حجيرة قوية لأشياءك. تأكد من أن الألواح مستقيمة، وإلا فإنها ستبدو ملتوية بعد معالجتها. في حالة استمرارهم في الرضوخ، حاول إضافة كمية من الغراء الساخن إلى الحافتين على كل جانب من جوانب اللوحة لمساعدتهم. بعد اكتمال مكعب واحد، اجعله النقطة المركزية واستمر في إضافة الألواح إلى جوانبه لتوسيع الرف الخاص بك. استمر حتى تحصل على التصميم الذي تريده، ثم ضعه جانبًا لفترة من الوقت حتى يمكن علاجه بشكل صحيح.
طرق لتخصيص الرف المكعب غير المكلف
في حال كنت من محبي الديكور الريفي، يمكنك استخدام الرف المكعب الخاص بك بمجرد معالجته. أو قم بصبغ الألواح لتكمل ديكور منزلك بشكل أفضل. ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تجعل التخزين المكعب الخاص بك يبدو أكثر نضجًا بحيث يناسب منزل البالغين الخاص بك، فإن أسهل طريقة لترقية مظهره هي طلاءه. اختر نغمة محايدة عندما تريد المرونة في نقلها بين الغرف دون مشاكل. إنه أيضًا خيار جيد عندما تريد أن يمتزج حل التخزين هذا مع الخلفية ولا يلفت الانتباه بعيدًا عن تصميماتك الداخلية. سيكون اللون الجريء منطقيًا عندما تريد أن يبرز المنظم.
هناك طرق أخرى لجعلها تبدو أكثر جمالاً وهي لصق الملصقات أعلى الألواح. اختر تصميمًا دائم الخضرة ويتماشى جيدًا مع بقية الديكور الخاص بك. وإلا فإنه سوف تبدو في غير مكانها. يمكنك أيضًا توفير أقدام الرف الخاصة بك، حتى لا تظل المكعبات السفلية مستوية مع الأرض. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه الحيلة البسيطة إلى رفع مستوى وحدات التخزين المكعبة الخاصة بك بحيث تبدو أنيقة وباهظة الثمن. هذه النرد الخشبية الفارغة مقاس 1 إلى 1½ بوصة 40 مم من Ourtroness ستتناسب بشكل جيد مع رف لوح التقطيع الخاص بك. ما عليك سوى توزيعها بشكل متساوٍ واستخدام ست إلى ثماني قطع لكل لوحة، اعتمادًا على طولها وكمية الوزن الذي تريد أن تتحمله. وإذا كنت تريد أن يخفي المنظم الفوضى عن أعين المتطفلين، فاحصل على لوحة إضافية لكل حجيرة وقم بربط مفصلات صغيرة لتصميم الباب قبل إضافة المقابض.