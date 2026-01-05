قم ببناء رف مكعب مناسب للميزانية باستخدام أدوات المطبخ الأساسية لشجرة الدولار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

الرفوف المكعبة هي حلول تخزين متعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها في أي مكان في منزلك، من المطبخ وغرفة النوم وغرفة لعب الأطفال إلى مكتبتك وغرفة العائلة والمكتب المنزلي. ومع ذلك، إذا لم تكن في مزاج يسمح لك بإنفاق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على القطع ذات الإنتاج الضخم، فيمكنك بناء واحدة بنفسك. كل ما تحتاجه هو قطعة أساسية واحدة من مطبخ Dollar Tree – لوح تقطيع الخيزران المتواضع من Cooking Concept – لتحقيق ذلك. قم بلصقها معًا باستخدام نوع من الغراء الذي من المحتمل أن يكون في متناول يدك لمنزلك (فكر في غراء الخشب أو المواد اللاصقة القوية متعددة الأغراض مثل E6000)، وسيكون الرف المكعب الخاص بك جاهزًا.

إلى جانب كونه صديقًا للميزانية، فإن مشروع DIY هذا لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد. مع ذلك، سيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت حتى يجف الغراء (حسب النوع الذي تختاره) قبل أن تتمكن من تخزين أغراضك الأساسية. ميزة أخرى هي أنه يمكنك تخصيص الحجرة وفقًا لمتطلباتك. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى لوحة أفقية ذات مكعبات متعددة، يمكنك الاستمرار في لصق الألواح وتكديسها واحدة فوق الأخرى. وبدلاً من ذلك، قم بإنشاء اثنين من الأرفف أو أرفف من طبقات الربط وادفعهما معًا لزيادة المرونة والتنقل. وفي حال كنت بحاجة إلى رف عمودي على الطراز المعاصر، فلا تتردد في ترتيب الألواح بناءً على تفضيلاتك. أيًا كانت الطريقة التي ستتبعها، قم بتخطيط التصميم الخاص بك قبل لصق الألواح. نصيحة إضافية: تجنب استخدام الغراء الساخن فقط لإنشاء رف مكعب غير مكلف. وذلك لأن الرابطة بين الألواح لن تكون قوية بما فيه الكفاية، وقد تتفكك بعد فترة، خاصة إذا تعرضت للرطوبة.