قم ببناء طاولة المطبخ في الهواء الطلق الخاصة بك باستخدام فاف مروحة ايكيا

يمكن لمحبي حفلات الشواء في اللحظة الأخيرة أن يأخذوا فكرة عن العلامة التجارية المفضلة لديهم ، Ikea. تدور شركة الأثاث حول حل المشكلات ، وبالنسبة للطبخ في الهواء الطلق المتعطش ، فإن عدد قليل من المشكلات أكبر من عدم وجود أماكن كافية لضيوفك للجلوس في وقت العشاء. ومع ذلك ، فإن Gourmands المنزلية مع واحدة من أرفف Grillskär ثلاث مستويات في Ikea لديها بالفعل الحل-فهم بحاجة فقط إلى معرفة كيفية macgyver للقطعة لتناسب احتياجاتهم.

لفهم كيفية عمل هذا المطبخ في الهواء الطلق ، تحتاج إلى معرفة كيف تهدف فعليًا إلى تجميع رف Grillskär. يتكون من طاولة واثنين من الرفوف السفلية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الجزء العلوي من الوحدة على شفة على جانب واحد يبلغ ارتفاعه بضع سنتيمترات. تمنع هذه القطعة العناصر من الانزلاق من الجزء الخلفي من الجدول وعلى الأرض عندما يتم دفع الوحدة على الحائط.

عند استخدام الوحدة كما هو مقصود ، يخدم الرف الأوسط وشفة الطاولة وظائف قيمة. ومع ذلك ، فإنها تقوم باستخدام رف Grillskär كجدول غير مريح ، إلا إذا قمت بإجراء بعض التعديلات. يتضمن الاختراقات المقترحة لدينا إزالة الرف الأوسط للوحدة ثم المساء خارج الطاولة مع قطعة من الخشب الرقائقي. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى مجموعة أدوات ، وقطعة من الخشب الرقائقي 24 “× 33” ، وملفات مائدة جيدة. قد لا يكون طاولة طعام أحلامك ، لكنها ستعمل في قرصة.