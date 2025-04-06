قم ببناء طاولة المطبخ في الهواء الطلق الخاصة بك باستخدام فاف مروحة ايكيا

يمكن لمحبي حفلات الشواء في اللحظة الأخيرة أن يأخذوا فكرة عن العلامة التجارية المفضلة لديهم ، Ikea. تدور شركة الأثاث حول حل المشكلات ، وبالنسبة للطبخ في الهواء الطلق المتعطش ، فإن عدد قليل من المشكلات أكبر من عدم وجود أماكن كافية لضيوفك للجلوس في وقت العشاء. ومع ذلك ، فإن Gourmands المنزلية مع واحدة من أرفف Grillskär ثلاث مستويات في Ikea لديها بالفعل الحل-فهم بحاجة فقط إلى معرفة كيفية macgyver للقطعة لتناسب احتياجاتهم.
لفهم كيفية عمل هذا المطبخ في الهواء الطلق ، تحتاج إلى معرفة كيف تهدف فعليًا إلى تجميع رف Grillskär. يتكون من طاولة واثنين من الرفوف السفلية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الجزء العلوي من الوحدة على شفة على جانب واحد يبلغ ارتفاعه بضع سنتيمترات. تمنع هذه القطعة العناصر من الانزلاق من الجزء الخلفي من الجدول وعلى الأرض عندما يتم دفع الوحدة على الحائط.
عند استخدام الوحدة كما هو مقصود ، يخدم الرف الأوسط وشفة الطاولة وظائف قيمة. ومع ذلك ، فإنها تقوم باستخدام رف Grillskär كجدول غير مريح ، إلا إذا قمت بإجراء بعض التعديلات. يتضمن الاختراقات المقترحة لدينا إزالة الرف الأوسط للوحدة ثم المساء خارج الطاولة مع قطعة من الخشب الرقائقي. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى مجموعة أدوات ، وقطعة من الخشب الرقائقي 24 “× 33” ، وملفات مائدة جيدة. قد لا يكون طاولة طعام أحلامك ، لكنها ستعمل في قرصة.
تحويل وحدة Grillskär المكونة من ثلاثة أدوات إلى طاولة
كما هو الحال مع معظم أثاث IKEA ، يتعين على بعض التجميع أن تجمع Grillskär معًا ، ولكن في هذه الحالة ، هذا لصالحك. ستقوم بجزء من الرف لتحويله من جزيرة المطبخ الخارجي المؤقتة إلى طاولة طعام بونافيد. وبشكل أكثر تحديداً ، ستتخلص من الرف الأوسط حتى لا يجلس الأشخاص الذين يجلسون على طاولة MacGyvered هذه ركبهم أثناء تناول العشاء.
ضع في اعتبارك أنه من المحتمل ألا يكون من الجيد إزالة الرف السفلي. إن بناء الطاولة بحيث يتطلب رفًا واحدًا على الأقل للحفاظ على الوحدة مستقرة. يتم تثبيت الطاولة على الساقين بأربعة مسامير فقط ، مما يجعله عرضة للتمايل. يوفر الرف السفلي تعزيزًا للجدول ، مما يمنع هذا التمايل.
ومع ذلك ، فإن ترك الرف السفلي كما هو-لا يشكل بعض العقبات. سيكون من الصعب تنظيف أي كراسي قريبة جدًا من الطاولة. ومع ذلك ، من الممكن للضيوف أن يزولوا أجسادهم إلى الأمام على كراسيهم والراحة أقدامهم على الرف السفلي طوال مدة العشاء. وبعبارة أخرى ، لا يركضون كراسيهم بالقرب من الطاولة. إنهم يركضون أنفسهم أقرب إلى الطاولة بدلاً من ذلك.
التعامل مع الطاولة
أما بالنسبة لجعل طاولة Grillskär أكثر راحة ، فهناك قطعة من 24 “من 33” من الخشب الرقائقي ومغلق المائدة تأتي. يمكنك أن تتخلى عن أبعاد الخشب قليلاً ، لكنك تريد أن تكون معظم الطاولة مغطاة بالخشب الرقائقي. تريد أيضًا أن تكون مرتفعة أو أعلى من الشفة على جانب واحد من الجدول. بمعنى آخر ، يجب أن يكون الخشب الرقائقي سميكًا مثل الشفة طويلة. إن وضع الخشب الرقائقي أعلى الجدول يمنع الطاولة من خلال التخلص من الشفة بشكل فعال.
قد يكون الخشب الرقائقي نفسه قاسيًا ، وهو أمر لا يرغب ضيوفك في التعامل معه أثناء العشاء. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى استخدام مواد كونترتوب الراقية مثل الجرانيت لعلاج هذه المشكلة. ستعمل الخشب الرقائقي إذا وضعت مفرش المائدة ، ويفضل أن يكون هناك واحد سميك من البلاستيك ، مثل هذا المائدة المستطيل Smiry على Amazon. هذه الإضافة تنعم أي شظايا وبقع قاسية مع جعل الطاولة تبدو احتفالية لهذه المناسبة.
إذا لم يكن لديك مفرش المائدة البلاستيكية سميكة ، فلا يزال لديك بعض الخيارات. يمكنك محاولة وضع مفارش المائدة ، أو يمكنك وضع قماش القنب البلاستيكي أولاً ثم لف المائدة فوق ذلك. فقط تأكد من أن قماش القنب مغطى بالكامل بواسطة مفرش المائدة لمنع الطاولة من النظر إلى القبيح.