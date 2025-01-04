قم بتبديل الرف القياسي الخاص بك بمداس الدرج لمزيد من المساحة السطحية

هل الوقت المستغرق لقياس وقطع ورمل مجموعة جديدة من الرفوف يقف في طريق مشاريع تحسين منزلك؟ حسنًا، لا تنظر إلى أبعد من هذه الطريقة الخالية من المتاعب للحصول على مساحة تخزينية إضافية من مساحة الحائط لديك. يمكن أن تكون سلالم السلالم المقطوعة مسبقًا والمصنفرة هي الطريقة المثالية لرمي بعض الرفوف بسرعة. ويمكنك بالتأكيد العثور على مداس درج نهائي يأتي ملطخًا ومختومًا مسبقًا لمزيد من الشعور بالسهولة. في بضع خطوات سهلة، يمكنك الحصول على الرفوف التي طالما حلمت بها دون الحاجة إلى المناشير وأجهزة الصنفرة.
السبب وراء عمل سلالم خشبية بشكل جيد كنقطة محورية لأي أرفف مثبتة على الحائط هو متانتها وبساطتها. تأتي معظم خيارات مداس السلالم مقطوعة مسبقًا بطول موحد، مما يجعل التثبيت متعدد الرفوف أمرًا سهلاً. لن تحتاج إلى القلق بشأن قطع أرففك إلى الحجم المناسب؛ لقد تم ذلك بالفعل من أجلك! إنها أيضًا قطع سميكة من الخشب مصممة للمشي عليها، مما يعني أنها ستتحمل بسهولة وزن أدواتك المتنوعة. تتميز مداسات السلالم الخشبية بظهر مسطح يوضع بسلاسة على الحائط وحافة أمامية مستديرة. نظرًا لأنها تأتي مصقولة مسبقًا، فلن تحتاج إلى قضاء الوقت أو بذل جهد كبير في محاولة الحصول على المنحنى المثالي على أرففك. العمل مع مداس السلالم الخشبية يأخذ كل العمل الشاق من تركيب الرف، مما يخلق مساحة مثالية لإضافة ديكور منظم لجدرانك.
كيفية تركيب الرفوف الجديدة
من المهم أن تقرر ما إذا كنت تريد تلطيخ سلالمك الخشبية أم لا قبل أن تصل إلى المثقاب. ما لم تكن منفقًا على الخيار الجاهز مسبقًا، فقد ترغب في منحهم معطفًا قبل إضافتهم إلى جدرانك. يمكن أن يكون تلوين مجموعة من الأرفف طريقة رائعة لإضافة لمسة من الألوان إلى مساحتك. يجب عليك أيضًا التفكير في نوع الأقواس التي تريد استخدامها في مساحتك الخاصة، بدءًا من اللون الأسود الأنيق وحتى اللون النحاسي الأكثر دفئًا. إن عالم الأقواس هو حقًا محارتك، لذا لا تتردد في تجربة خياراتك قبل أن تستقر على الخيار الذي سيبدو أفضل في مساحتك الخاصة.
بمجرد حصولك على جميع المستلزمات الخاصة بك، تصبح جاهزًا لتركيب تلك الرفوف الجديدة. ابدأ بقياس درجات سلمك. نظرًا لأن مداس الدرج يميل إلى أن يكون ثقيلًا للغاية، فأنت تريد استخدام حوالي ثلاثة أقواس لكل رف. للحصول على القليل من الدعم الإضافي، يمكنك العثور على المسافة بين مسامير الحائط وقياسها. سيكون هذا هو موضع الأقواس، مما يضمن ثبات أرففك بأكثر من مجرد الحوائط الجافة. حدد المساحة بقلم رصاص وقم بتثبيت الأقواس في مكانها. خلال هذه الخطوة، يمكنك وضع مداسك فوق العلامات التي قمت بوضعها ووضع مستوى في الأعلى لضمان الحصول على لمسة نهائية مستقيمة. ما عليك سوى تثبيت مداساتك على الأقواس باستخدام البراغي، وستكون جاهزًا لتزيين أرففك الخالية من المتاعب.