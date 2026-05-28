قم بتجميل الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام هذا البديل الذي يمكنك صنعه بنفسك لجدران الفناء الخرسانية المملة

هل يجعلك الاستمتاع بالفناء الخاص بك تشعر وكأنك عارضة أزياء في نافذة متجر متعدد الأقسام أو ألطف قطة في متجر الحيوانات الأليفة؟ ربما يحدق بك جيرانك حقًا في كل مرة تخرج فيها إلى الفناء الخلفي لمنزلك. ومع ذلك، من المرجح أن تشعر بهذه الطريقة لأن الفناء الخاص بك ليس خاصًا بدرجة كافية. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فأنت بحاجة إلى شاشة خصوصية رائعة يمكنك صنعها بنفسك. خذ الجدران الخرسانية المملة من القائمة المختصرة؛ هناك طرق أبسط وأجمل لردع أعين المتطفلين عن الفناء الخلفي لمنزلك. تتميز صناديق النباتات بأنها مرنة وجميلة، وتوفر الخصوصية وتحدد الحدود بطرق لا يمكن للجدران الخرسانية أن تفعلها أبدًا.
تشهد مناطق المعيشة الخارجية انتعاشًا في شعبيتها، حيث يقوم مشتري المنازل بتركيب غرف الحدائق والطوابق والباحات بشكل استباقي. إذا كان الفناء الخاص بك يبدو وكأنه امتداد لمنزلك – ويتمتع بنفس القدر من الخصوصية – فسوف ترغب في قضاء الوقت هناك بشكل متكرر. ينبغي أن يكون بمثابة جسر منعزل إلى الفناء الخلفي الخاص بك. هناك العديد من الطرق لإضافة الظل والخصوصية إلى حديقتك دون أي أشجار، لكن الخيارات غالبًا ما تكون باهظة الثمن (مثل تركيب غطاء للفناء) أو غير عملية (مثل تعليق الستائر الخارجية) أو تحتاج إلى صيانة عالية (مثل إنشاء جدار حي من النباتات). إن ترتيب صناديق النباتات حول الفناء الخاص بك يحدد المساحة، ويضيف لونًا حيًا ومساحات خضراء، ويلغي الحاجة إلى أغطية صلبة إضافية – مثل الجدار الخرساني الافتراضي الشائع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص صناديق النباتات بعدة طرق لتناسب أذواقك الشخصية.
توفر صناديق الغراس إمكانيات لا حصر لها لتحديد الفناء
تعد صناديق المزارع وحاويات الفناء والأسرة المرتفعة على حد سواء وسيلة لتحديد حدود الفناء الخاص بك بنفس الطريقة التي يعمل بها الجدار. ومع ذلك، فهي أكثر مرونة بكثير. هناك مجموعة لا حصر لها تقريبًا من التصميمات لأسرة الحديقة المرتفعة التي يمكنك استكشافها – يمكنك الانغماس في النزوة أو التقليل من الحد الأدنى. القاعدة الحقيقية الوحيدة هي أنك تحتاج إلى زراعتها مع شجيرات طويلة بما يكفي لحجب رؤية الجيران. يجب أن يتراوح طول الترتيب بأكمله (النبات والغراس) من 6 إلى 12 قدمًا.
في الفناء الخلفي الريفي، يمكنك تحويل جذوع الأشجار القديمة ولوح خشبي إلى صندوق جميل لزراعة الحديقة. إذا كنت تحب الأعمال الخشبية أو كان لديك صديق يحبها، يمكنك بناء صندوق خشبي كبير للزراعة يمكنك صبغه أو طلاءه بأي لون تريده. إذا كان إعادة الاستخدام هو أسلوبك المفضل، فقم بتحويل حوض الاستحمام القديم أو عربة اليد القديمة إلى سرير مرتفع فريد من نوعه. إذا كنت تريد صندوقًا لزراعة المزرعة أنيقًا، فيمكن لأي شخص أن يصنعه بنفسك بسهولة، فجرّب حوضًا مجلفنًا. إن خزان Behlen الذي يبلغ طوله 6 أقدام × 2 قدم × 2 قدم من Home Depot متين وقابل للطلاء وأكثر من العمق الكافي للشجيرات أو الأشجار الصغيرة.
يتم ترتيب صناديق المزارع حول محيط الفناء الخاص بك، مما يخلق حدودًا بين الفناء وبقية الفناء الخاص بك. أنت أيضًا حر في وضعها في أي تكوين تفضله. إذا كنت تبحث عن مظهر كلاسيكي وتقليدي، قم بترتيب صناديق النباتات الأنيقة في صف أنيق ومتباعد بشكل متساوٍ. إذا كان الفناء الخلفي لمنزلك يتمتع بأجواء مفعمة بالحيوية، فامزج بين مزارعي النباتات المختلفة ورتب مواقعهم. هل تحتاج إلى تغيير؟ على الرغم من أن هذه مهمة كثيفة العمالة إلى حد ما، إلا أنه يمكنك نقل صناديق النباتات القائمة بذاتها في أي وقت تريد. استخدم دوللي أو قم بإفراغها من النباتات والتربة لتخفيف الحمل.