قم بتجميل الفناء الصغير الخاص بك بشجرة مزهرة سريعة النمو لن تتولى المسؤولية

عندما يكون لديك ساحة صغيرة ، قد تعتقد أن الأشجار غير واردة ، ولكن هناك العديد من الأشجار الصغيرة النمو التي ستجلب اللون والطول والملمس إلى مساحتك الخارجية. أحد هذه الخيارات هو Zuni Crepe Myrtle (Lagerstroemia indica x fauriei ‘Zuni’). يمكن أن يكون مناسبة مثالية إذا كنت تبحث عن أشجار تتفتح مع الزهور الأرجواني الرائعة. نظرًا لأنه عادةً ما يكون أكثر إحكاما من أصناف Crepe Myrtle الأخرى ، فإن Zuni شبه الدوري يعمل بشكل جيد عندما يكون لديك مساحة محدودة ولكنك لا تزال تريد مصنعًا مؤثرًا ومبهجًا.
تعمل Zuni Crepe Myrtles بشكل جيد في مناطق زراعة وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 وتصل إلى ارتفاع ناضج بين 4 و 12 قدمًا. إذا كنت في منطقة زراعة أكثر برودة ، فقد ترى أشجارك في الخارج عند حوالي 5 أقدام بينما تسمح المناخات الأكثر دفئًا للأشجار المزهرة بالوصول إلى 12 قدمًا. يختلف العرض أيضًا ، عادة ما بين 4 و 10 أقدام. يحتوي على معدل نمو سريع ، لذلك يتم ملء المناظر الطبيعية بسرعة دون أن تتغلب عليها الشجرة.
مع نموها ، يعرض Zuni قوامًا وألوانًا جميلة طوال الفصول. في الربيع والصيف ، الأوراق البيضاوية الصغيرة هي لون أخضر غني. يظهر أزهار الخزامى المذهلة في الصيف والأسابيع القليلة ، مع الإزهار عادة ما بين يوليو وسبتمبر. كل زهرة متوترة فردية صغيرة ، لكن الزهور تنمو معًا في مجموعات تتراوح طولها بين 3 و 5 بوصات. يغير الطقس السقوط أوراق الشجر إلى مجموعة من البرتقالي المحمر إلى ألوان حمراء عميقة لاستمرار الجمال. يضيف لحاء التقشير الملمس إلى الشجرة خلال فصل الشتاء عندما تختفي الأوراق.
تنمو أشجار زوني كريب ميرتل
نظرًا لأن Zuni Crepe Myrtle عبارة عن شجرة شبه دورية ، فإنها تتناسب مع مساحات أصغر. تحتاج الشجرة إلى أشعة الشمس الكاملة ، لذا اختر بقعة مشمسة مع مساحة كافية لاستيعاب ما لا يقل عن 12 قدمًا من الارتفاع وعرض 10 أقدام. إنه مصنع لهجة جميل ، ويمكنه أن يقدم بعض الخصوصية مع منع مناظر غير سارة عند استخدامها كمصنع للحدود. يمكنك أيضًا زراعة شبه كريب مثل الزوني في الأواني الكبيرة. تأكد من استنزاف الحاوية بشكل جيد ومليء بتربة التخصيب لمساعدة الشجرة على النمو بقوة.
من السهل نسبيًا الحفاظ على شجرة كريب ميرتل صحية ومزدهرة مع مجموعة متنوعة Zuni. لقد زاد من مقاومة الآفات والعفن لمساعدتها على النمو مع عدد أقل من المشكلات. يعد الري العميق أمرًا مهمًا ، خاصةً في حين أن الشجرة تنشئ جذورها خلال موسم النمو الأول. تعتمد متطلبات الري على كميات هطول الأمطار – تحتاج الشجرة إلى كميات معتدلة من الماء وقد تحتاج إلى سقي عندما تكون التربة جافة. تخصيب الشجرة في أوائل الربيع لتشجيع النمو.
تكون متطلبات التقليم ضئيلة نسبيًا – قم بقطع أي خشب ميت وإزالة المصاصين في قاعدة شجرة راسخة بينما لا تزال الشجرة نائمة في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع. إذا انتظرت حتى وقت لاحق في الربيع عند بدء نمو جديد ، فإن تقليمك سيزيل الإزهار المحتمل. يمكن أن يشجع تقليم السقوط نموًا جديدًا قبل انخفاض درجة الحرارة مباشرة ، وقد تتسبب درجات الحرارة المتجمدة في تلف الكريب. تنمو الشجرة بشكل جيد مع ثلاث إلى سبعة جذوع رئيسية ، ولكن يمكنك أيضًا تقليمها للتحكم في حجم وشكل النبات.