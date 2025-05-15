قم بتجميل الفناء الصغير الخاص بك بشجرة مزهرة سريعة النمو لن تتولى المسؤولية

عندما يكون لديك ساحة صغيرة ، قد تعتقد أن الأشجار غير واردة ، ولكن هناك العديد من الأشجار الصغيرة النمو التي ستجلب اللون والطول والملمس إلى مساحتك الخارجية. أحد هذه الخيارات هو Zuni Crepe Myrtle (Lagerstroemia indica x fauriei ‘Zuni’). يمكن أن يكون مناسبة مثالية إذا كنت تبحث عن أشجار تتفتح مع الزهور الأرجواني الرائعة. نظرًا لأنه عادةً ما يكون أكثر إحكاما من أصناف Crepe Myrtle الأخرى ، فإن Zuni شبه الدوري يعمل بشكل جيد عندما يكون لديك مساحة محدودة ولكنك لا تزال تريد مصنعًا مؤثرًا ومبهجًا.

تعمل Zuni Crepe Myrtles بشكل جيد في مناطق زراعة وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 وتصل إلى ارتفاع ناضج بين 4 و 12 قدمًا. إذا كنت في منطقة زراعة أكثر برودة ، فقد ترى أشجارك في الخارج عند حوالي 5 أقدام بينما تسمح المناخات الأكثر دفئًا للأشجار المزهرة بالوصول إلى 12 قدمًا. يختلف العرض أيضًا ، عادة ما بين 4 و 10 أقدام. يحتوي على معدل نمو سريع ، لذلك يتم ملء المناظر الطبيعية بسرعة دون أن تتغلب عليها الشجرة.

مع نموها ، يعرض Zuni قوامًا وألوانًا جميلة طوال الفصول. في الربيع والصيف ، الأوراق البيضاوية الصغيرة هي لون أخضر غني. يظهر أزهار الخزامى المذهلة في الصيف والأسابيع القليلة ، مع الإزهار عادة ما بين يوليو وسبتمبر. كل زهرة متوترة فردية صغيرة ، لكن الزهور تنمو معًا في مجموعات تتراوح طولها بين 3 و 5 بوصات. يغير الطقس السقوط أوراق الشجر إلى مجموعة من البرتقالي المحمر إلى ألوان حمراء عميقة لاستمرار الجمال. يضيف لحاء التقشير الملمس إلى الشجرة خلال فصل الشتاء عندما تختفي الأوراق.