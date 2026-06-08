قم بتجميل المناظر الطبيعية الخاصة بك بشجيرة تزهر في الصيف والتي ستحبها الملقحات في الفناء الخلفي

بالنسبة لكثير من الناس، غالبًا ما تكون فكرة إنشاء حديقة صديقة للملقحات مرتبطة بفصل الربيع. بداية موسم النمو، والزهور التي بدأت للتو في التفتح، وظهور الملقحات في بداية الموسم بعد شتاء طويل – هذه الزخارف هي ما يساعد على منح الربيع هذا الشعور بالحياة المنعشة. ومع ذلك، فإن الربيع ليس هو الوقت الوحيد الذي تتواجد فيه الملقحات. في الواقع، في حين أن بعض أنواع الملقحات، مثل بعض النحل، تكون أكثر نشاطًا في الربيع، فإن الملقحات الشائعة الأخرى تصل إلى ذروتها في النشاط خلال أشهر الصيف. ونتيجة لذلك، عندما تستخدم النباتات المزهرة في الصيف وتجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك، يمكنك الاستمتاع بالحياة والحيوية التي توفرها الحياة البرية المحلية لفترة أطول.
نبتة سانت جون (Hypericum perforatum)، المعروفة أيضًا باسم عشب الماعز، هي شجيرة مبهرجة يمكنها تعزيز المظهر البصري لحديقتك مع جذب مجموعة من الملقحات. تزهر طوال فصلي الربيع والصيف بأزهار صفراء ملحوظة، مما يجعلها إضافة مشرقة وحيوية لحديقتك. تحظى نبتة سانت جون بشعبية كبيرة بين النحل والفراشات، كما أنها نبات يستخدم لجذب المزيد من الطيور الطنانة. في حين أنه يمكنك في البداية إضافة هذه الشجيرة الجذابة لتجميل المناظر الطبيعية الخاصة بك خلال فصل الصيف وجذب الملقحات، فإنها توفر أيضًا جاذبية للحياة البرية خارج موسم النمو عندما تزور الطيور لتناول البذور.
كيفية زراعة نبتة سانت جون للملقحات
قبل أن تقرر إضافة نبتة سانت جون إلى حديقتك للملقحات، هناك شيء مهم يجب أن تضعه في الاعتبار: النمو. هذا النبات من النباتات القوية، وينتشر بسهولة في جميع أنحاء الحديقة، بل ويصبح غازيًا في بعض المناطق. في الواقع، إنها واحدة من العديد من النباتات التي تعتبر غازية على طول الساحل الغربي. ونتيجة لذلك، تحقق جيدًا من منطقتك المحددة والإرشادات المحلية قبل التسوق لشراء هذا النبات. آخر شيء تريده هو تقديم أنواع جميلة ولكن من المحتمل أن تكون غازية عندما يكون هدفك هو مساعدة الحياة البرية المحلية وجذب المزيد من الملقحات.
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الآمنة لزراعة نبتة سانت جون، ابدأ بفحص منطقة النمو الخاصة بك. نظرًا لأنها معمرة، فسوف ترغب في أن تكون قادرًا على الاستفادة من نموها عامًا بعد عام. يمكنك أيضًا زراعة نبتة سانت جون في وعاء، مما يسمح لك بالحفاظ على نموها بسهولة أكبر ومنع انتشارها أثناء قضاء الشتاء في الداخل إذا كنت خارج مناطق الصلابة. ومع ذلك، فإن هذا النبات يتحمل الشتاء في المناطق من 3 إلى 8، مما يسمح له بالازدهار في مجموعة واسعة من المناخات.
ينبغي زراعة نبتة سانت جون في مكان به شمس كاملة أو ظل جزئي. ليس من الصعب إرضاءه فيما يتعلق بمواصفات التربة من حيث نوع الرقم الهيدروجيني، ولكنها تحتاج إلى تصريف جيد. إنه يتحمل الجفاف والتربة الفقيرة، وهذا أحد الأسباب التي تجعله نباتًا سهلاً للمبتدئين.