قم بتجميل المناظر الطبيعية الخاصة بك بشجيرة تزهر في الصيف والتي ستحبها الملقحات في الفناء الخلفي

قبل أن تقرر إضافة نبتة سانت جون إلى حديقتك للملقحات، هناك شيء مهم يجب أن تضعه في الاعتبار: النمو. هذا النبات من النباتات القوية، وينتشر بسهولة في جميع أنحاء الحديقة، بل ويصبح غازيًا في بعض المناطق. في الواقع، إنها واحدة من العديد من النباتات التي تعتبر غازية على طول الساحل الغربي. ونتيجة لذلك، تحقق جيدًا من منطقتك المحددة والإرشادات المحلية قبل التسوق لشراء هذا النبات. آخر شيء تريده هو تقديم أنواع جميلة ولكن من المحتمل أن تكون غازية عندما يكون هدفك هو مساعدة الحياة البرية المحلية وجذب المزيد من الملقحات.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الآمنة لزراعة نبتة سانت جون، ابدأ بفحص منطقة النمو الخاصة بك. نظرًا لأنها معمرة، فسوف ترغب في أن تكون قادرًا على الاستفادة من نموها عامًا بعد عام. يمكنك أيضًا زراعة نبتة سانت جون في وعاء، مما يسمح لك بالحفاظ على نموها بسهولة أكبر ومنع انتشارها أثناء قضاء الشتاء في الداخل إذا كنت خارج مناطق الصلابة. ومع ذلك، فإن هذا النبات يتحمل الشتاء في المناطق من 3 إلى 8، مما يسمح له بالازدهار في مجموعة واسعة من المناخات.

ينبغي زراعة نبتة سانت جون في مكان به شمس كاملة أو ظل جزئي. ليس من الصعب إرضاءه فيما يتعلق بمواصفات التربة من حيث نوع الرقم الهيدروجيني، ولكنها تحتاج إلى تصريف جيد. إنه يتحمل الجفاف والتربة الفقيرة، وهذا أحد الأسباب التي تجعله نباتًا سهلاً للمبتدئين.