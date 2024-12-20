قم بتجميل مساحة الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام رصف الطوب الذي يمكنك صنعه بنفسك للجلوس بجانب المدفأة

عندما يكون برد الشتاء في كامل قوته، تبدأ تلك الليالي الدافئة في الهواء الطلق حول النار في تسمية اسمك – إذا كان إعداد حفرة النار الخاص بك جذابًا مثل الفكرة نفسها. بينما تحلم بنوع مذهل قبل وبعد تجديدات الفناء الخلفي التي تريدها لمساحتك الخاصة، فكر في كيفية إضافة تجديد مقاعدك بجوار المدفأة إلى هذا التحول. غالبًا ما تكون حفر النار هي النقطة المحورية في تصميمات الفناء الخلفي، ولكن إذا كانت المقاعد المحيطة بك لا تزال تتكون من كراسي التخييم القديمة القابلة للطي، فقد يكون الوقت قد حان لترقية تستحقها. والخبر السار هو أن هناك طريقة رائعة لإنجاز المهمة بنفسك – باستخدام أحجار الرصف لإنشاء مقعد أنيق يكمل حفرة النار الخاصة بك.
لا يعمل هذا المشروع على تحسين مظهر الفناء الخلفي الخاص بك فحسب، بل يمنحك أيضًا حلاً قويًا وعمليًا للجلوس. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لهذا المشروع حتى تكون متأكدًا من أنك ستحب النتيجة النهائية. مع القليل من الجهد والإبداع، يمكن أن تصبح منطقة حفرة النار الخاصة بك مكانًا دافئًا وجذابًا للتجمعات في أي وقت من السنة.
بناء مقعد حفرة النار مع أرضيات من الطوب
يعد تحويل مقاعد الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام رصف الطوب هذا طريقة رائعة لتحسين تصميم حفرة النار الخاصة بك. تمت مشاركة هذا المشروع مؤخرًا على قناة “Nail And Screw” على اليوتيوب، والذي يسير عبر خطوات سهلة للحصول على نتيجة مذهلة. تبدأ العملية بالتخطيط بعناية للتخطيط الخاص بك وتحديد منطقة المقعد وحفرة النار. لتجنب الأخطاء الشائعة عند وضع الرصف في مساحتك الخارجية، من المهم ألا تفوت إعداد قاعدتك بشكل صحيح.
بمجرد أن يصبح الأساس جاهزًا، قم بخلط الخرسانة وصبها، مع تسويتها بحافة مستقيمة لإنشاء قاعدة صلبة، ووضع علامة على المخطط الدائري للمقعد باستخدام وتد مركزي وشريط قياس. قم بتكديس الرصف بعناية لبناء المقعد، واستخدم الطوب المدعم لمزيد من الثبات – لذلك سيصمد تصميمك أمام اختبار الزمن. بعد ذلك، يمكنك قص العتبات الخرسانية وتشكيلها لتناسب التصميم المنحني لمناطق الجلوس. بمجرد الانتهاء من ذلك، كل ما تبقى عليك فعله هو إضافة طبقة من الجص لإضفاء مظهر مصقول على المقعد.
الاعتبارات الأساسية لتصميم مقعد الرصف الخاص بك
عند تصميم مقعد رصف لمنطقة حفرة النار الخاصة بك، يعد التخطيط المدروس أمرًا أساسيًا للتأكد من حصولك على نتيجة رائعة. أحد الاعتبارات الحاسمة هو التخطيط – عند التخطيط، ستحتاج إلى محاذاة الجزء الخلفي من كتلة الرصف مع طبقات القاعدة الدائرية للحصول على منحنى أكثر سلاسة. من المفيد أيضًا ترك مساحة كافية (قدمين على الأقل) بين المقعد وحفرة النار لتوفير الراحة. نظرًا لأن مقاعد الرصف عبارة عن هياكل ثابتة، فلن تتمكن من تحريكها حول حفرة النار عندما ينفخ الدخان في وجهك، لذا قد ترغب في بناء مقعدين على جانبي الحفرة.
إذا كنت تسعى إلى الكمال، فقد تتساءل عن كيفية قطع أحجار الرصف للحصول على المقاس المثالي. مع الحاجة إلى قطع متعددة للحصول على تصميم دقيق، فكر في استخدام أدوات كهربائية مثل المنشار الدائري لتوفير الوقت ومنحك لمسة نهائية أكثر نظافة. للارتقاء بتصميم DIY الخاص بك إلى المستوى التالي وإضافة المزيد من الشخصية، يمكنك بناء المقعد على صندوق زرع الرصف، باستخدام نفس الرصف لإضافة بعض السحر الإضافي. ومع ذلك، قررت التعامل مع مقاعدك بجانب المدفأة، فأخذ الوقت للتخطيط المدروس يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا – مما يجعل رؤيتك الجميلة في الفناء الخلفي تنبض بالحياة.