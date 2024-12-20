قم بتجميل مساحة الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام رصف الطوب الذي يمكنك صنعه بنفسك للجلوس بجانب المدفأة

عندما يكون برد الشتاء في كامل قوته، تبدأ تلك الليالي الدافئة في الهواء الطلق حول النار في تسمية اسمك – إذا كان إعداد حفرة النار الخاص بك جذابًا مثل الفكرة نفسها. بينما تحلم بنوع مذهل قبل وبعد تجديدات الفناء الخلفي التي تريدها لمساحتك الخاصة، فكر في كيفية إضافة تجديد مقاعدك بجوار المدفأة إلى هذا التحول. غالبًا ما تكون حفر النار هي النقطة المحورية في تصميمات الفناء الخلفي، ولكن إذا كانت المقاعد المحيطة بك لا تزال تتكون من كراسي التخييم القديمة القابلة للطي، فقد يكون الوقت قد حان لترقية تستحقها. والخبر السار هو أن هناك طريقة رائعة لإنجاز المهمة بنفسك – باستخدام أحجار الرصف لإنشاء مقعد أنيق يكمل حفرة النار الخاصة بك.

لا يعمل هذا المشروع على تحسين مظهر الفناء الخلفي الخاص بك فحسب، بل يمنحك أيضًا حلاً قويًا وعمليًا للجلوس. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لهذا المشروع حتى تكون متأكدًا من أنك ستحب النتيجة النهائية. مع القليل من الجهد والإبداع، يمكن أن تصبح منطقة حفرة النار الخاصة بك مكانًا دافئًا وجذابًا للتجمعات في أي وقت من السنة.