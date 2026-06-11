قم بتحويل أغطية الأواني القديمة إلى أجراس رياح الشرفة الريفية اللطيفة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

قد يكون لديك غطاء لكل وعاء في مطبخك، ولكن ماذا يحدث عندما ينكسر الوعاء؟ سينتهي بك الأمر مع كومة من الأغطية الموجودة في الجزء الخلفي من خزانة مطبخك، والتي تهدد بالانهيار في كل مرة تصل فيها إلى وعاء المخزون الخاص بك. بدلًا من رمي أغطية الأواني القديمة، أعد استخدامها لإنشاء قطعة ديكور رائعة: أصيص زرع معلق، وحامل علم، ومغذي للطيور، وساعة حائط… أنت حقًا مقيد بخيالك فقط. إحدى أسهل الطرق لإعادة تدوير أغطية الأواني القديمة هي تحويلها إلى أجراس رياح ريفية. يمكنك إضافة ثقوب إلى حافة غطاء كبير وتعليق أغطية أصغر منه.

يمكنك الحصول على هذه الحيلة الذكية لإعادة استخدام أغطية الأواني والمقالي القديمة الجاهزة للتعليق من العوارض الخشبية في الشرفة أو الفناء في فترة ما بعد الظهر. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم المواد هي أشياء ربما تكون في متناول يدك بالفعل – أغطية الأواني القديمة والخيوط – فهي ميسورة التكلفة للغاية. إذا كنت تستخدم أغطية الأواني الخزفية، فتأكد من عدم وجود رقائق فيها. يمكن أن تؤدي الرقائق إلى حدوث تشققات، مما قد يؤدي إلى الكسر. آخر شيء تريده هو الخروج إلى شرفتك للاستماع إلى دقات الريح الخاصة بك مع فنجان من القهوة في يدك والدوس عن غير قصد على الأواني الفخارية المكسورة.

لحفر ثقوب في أغطية الألمنيوم الناعمة، استخدم مطرقة ومسمارًا أو لقمة ثقب متعددة الأغراض، مثل هذه المجموعة المكونة من خمس قطع من لقم الحفر Cnpmbo Four-Flute. ومع ذلك، فإن المعادن الأكثر صلابة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، سوف تتطلب مثقابًا كهربائيًا مزودًا بمثقاب ملتوي أو متدرج. لحفر ثقوب في الأغطية الخزفية، استخدمي لقمة ذات رأس كربيد واحتفظي ببعض الماء جاهزًا. ستحتاج أيضًا إلى بعض حماية العين. إن حفر الثقوب في الزجاج عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لذا من الأفضل تجنب الأغطية الزجاجية.