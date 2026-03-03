قم بتحويل إبريق الشاي القديم من متجر التوفير إلى محطة تكاثر النباتات اللطيفة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
بقدر ما تذهب مشاريع DIY منخفضة الجهد، فإن تحويل إبريق الشاي الموفر إلى محطة انتشار غريبة قد يكون مجرد فكرة لطيفة هناك. إذا كنت مهتمًا بالتسوق القديم، فأنت تعلم أن أباريق الشاي هي واحدة من العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير. بالإضافة إلى ذلك، فهي ميسورة التكلفة، وغالبًا ما تكلفك بضعة دولارات فقط. بمجرد حصولك على إبريق الشاي الخاص بك إلى المنزل، عليك أن تعرف كيفية تصميمه أو ما يجب فعله به – إذا كنت لا ترغب في استخدامه لتقديم الشاي، فهذا يعني. الآن، بفضل مستخدم TikTok الماهر @endless.inspired، يمكنك منح أدوات الشاي المُدخر الخاص بك غرضًا جديدًا تمامًا. إنها تقترح تحويلها إلى محطة تكاثر للنباتات المنزلية التي لا نهاية لها عن طريق وضع قطع في الصنبور.
إن استخدام إبريق الشاي كوعاء للتكاثر يعمل بسبب الشكل الفطري للإبريق. يحتوي الجزء الداخلي المنتفخ على ما يكفي من الماء لغمر العقدة، وهي البقعة الموجودة على جذع النبات التي تنمو الجذور. الفوهة ضيقة وقوية وطول مثالي للحفاظ على القطع في وضع مستقيم. سيسمح لك إبريق الشاي الزجاجي الشفاف بمشاهدة الجذور تنمو في الوقت الفعلي، وهو أمر جميل ومناسب للمبتدئين. اختر إبريق شاي خزفي عتيق إذا كنت تفضل الإدلاء ببيان العرض أثناء نشر النباتات. بمجرد العثور على إبريق الشاي الذي تفضله، ستحتاج فقط إلى الوصول إلى المياه العذبة والنباتات المنزلية المزدهرة المفضلة لديك للبدء. ليس عليك التسوق في متجر التوفير أيضًا. يمكنك شراء أدوات الشاي الفخارية بأسعار معقولة عبر الإنترنت، مثل إبريق الشاي الخزفي الدولي المعتمد سعة 40 أونصة من السيراميك مقابل 30 دولارًا تقريبًا.
إنشاء إناء لتكاثر إبريق الشاي لشتلات النباتات المنزلية
إحدى متع التوفير هي عدم معرفة مصدر الشيء، ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضًا جانبًا سلبيًا. قبل أن تتمكن من تحويل إبريق الشاي المُدخر إلى محطة تكاثر، قم بتنظيفه جيدًا. استخدم الماء الساخن والصابون متبوعًا بالمبيض المخفف لإزالة أي غبار أو أوساخ أو جراثيم قد تؤثر سلبًا على صحة القطع. حتى الكميات الصغيرة من الأوساخ يمكن أن تؤثر على جودة المياه. اشطف إبريق الشاي جيدًا بالماء النظيف بعد تبييضه.
يعمل هذا الاختراق بشكل أفضل مع نباتات الكروم التي تمنح مساحتك الداخلية مظهرًا جديدًا – فكر في نباتات البوثوس أو الفيلوديندرون أو ترادسكانتيا. تحتوي هذه النباتات على سيقان مرنة تنحني لمنحنيات فوهة إبريق الشاي دون أن تنكسر. تشمل النباتات المنزلية الشائعة الأخرى التي يسهل نشرها نباتات ZZ ونباتات العنكبوت والقوليوس ونباتات اليشم. أولاً، قم بقص قطعة صحية من الجذع أسفل عقدة الورقة مباشرة وقم بإزالة جميع الأوراق السفلية وأي زهور أو فاكهة. املأ إبريق الشاي الخاص بك بالمياه العذبة وأدخل القطع بلطف في الفوهة. أعد الغطاء على إبريق الشاي وضع محطة الانتشار الخاصة بك في مكان به ضوء ساطع وغير مباشر، مثل حافة النافذة أو الرف.
لقد فعلت ذلك! لقد قمت بإنشاء عرض مذهل لتكاثر النباتات باستخدام قصاصات وإبريق شاي فقط. للحفاظ على صحة الإعداد بمجرد أن تبدأ القطع في التجذر، قم بتغيير الماء بمجرد أن يبدو غائمًا أو تبدأ رائحته في الظهور. يمكنك شطف إبريق الشاي في نفس الوقت أيضًا. من السهل اكتشاف مشاكل المياه في الأوعية الزجاجية، ولكن ليس في أباريق الشاي الفخارية، لذا ارفع غطاء الأخيرة بشكل متكرر للتحقق.