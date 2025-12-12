قم بتحويل الكمبيوتر اللوحي المنسي إلى تلفزيون مطبخ مؤطر يبدو وكأنه ديكور حائط

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

مع سرعة تقدم التكنولوجيا، ينتهي بنا الأمر بتراكم الأجهزة القديمة. إذا كان لديك جهاز لوحي محشو في أحد الأدراج، فهناك حيلة ستجعلك تعشقه مرة أخرى. وتبين أن هذا النوع من الأجهزة يمكن تحويله بسهولة إلى تلفزيون مطبخ ذو إطار جميل. نظرًا لأنه يمكن تعليقه، فإنه يضيف لمسة من الأناقة إلى الحائط أيضًا! على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من أجهزة التلفاز الصغيرة التي تعتبر رائعة للمطابخ، إلا أن إعادة استخدام الكمبيوتر اللوحي يعد حلاً مناسبًا للميزانية ولا يتطلب شراء جهاز إلكتروني آخر. شارك مستخدم TikTok @cozycottagelauren مثالًا ذكيًا لهذه الأعمال اليدوية.

أول شيء ستحتاج إليه هو إطار صورة بحجم جهازك اللوحي تقريبًا. تأكد من ملاءمتها للداخل، ولكن يمكنك أيضًا إضافة حصيرة لملئها وإطارًا زخرفيًا. تعتبر متاجر السلع المستعملة أماكن ممتازة لتسجيل الإطارات، خاصة إذا كنت من محبي القطع القديمة الرخيصة. هناك مصدر أساسي آخر لهذا المشروع وهو تعليق الإطار على الحائط. لتجنب ثقوب الأظافر، استخدم الشرائط اللاصقة بدلاً من ذلك، مثل هذه العبوة المكونة من 16 شريط تحكم. ما عليك سوى التأكد من قدرتهم على دعم الوزن المشترك للإطار والجهاز اللوحي.

إذا كان الإطار الخاص بك يحتاج إلى لمسة نهائية أو كنت ترغب في أن يتناسب مع مطبخك، فما عليك سوى تغيير شكله. أخرج الزجاج ورش عليه اللون الذي تريده. أثناء تجفيفه، يمكنك تنظيف جهازك اللوحي باستخدام قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بمسح علامات التلطخ بلطف باستخدام حركات دائرية. سيبدو أجمل كثيرًا عندما تحاول مشاهدة عرض أثناء إعداد الوجبة.