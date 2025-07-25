قم بتحويل المساحة خلف سريرك بفكرة جدار كريستينا هاك المذهلة

غالبًا ما تكون مساحة الجدار خلف سريرك غير مستغلة ويمكن أن تتسبب حتى في سقوط غرف النوم الأكثر مذهلة من الناحية الجمالية. على الرغم من وجود بعض خيارات التصميم ، يمكنك جعل المساحة أكثر تنسيقًا وجذابة بصريًا. قد يقترح ديكور داخلي أفكارًا إبداعية لإثارة غرفة نومك ، مثل تطبيق خلفية لتحفيز المؤامرات البصرية أو تعليق جدار المعرض لإضافة سحر وشخصية. وجدت كريستينا هاك ، خبيرة التصميم ونجمة HGTV ، نجاحًا في إنشاء مساحة غرفة نوم أكثر ديناميكية باستخدام الملمس ، مثل تثبيت Shiplap خلف اللوح الأمامي. بالنسبة للعملاء في حلقة من “Christina on the Coast” ، أعطت جدارًا تقليديًا لللكنة لمسة مستوحاة من العطلة عن طريق إضافة Shiplap كجدار لهجة خلف جدار غرفة نومهم الخلفية ورسمه باللون الرمادي الداكن.
Shiplap هو تفاصيل تصميم متعددة الاستخدامات ، ويمكن أن تتكيف مع أنماط داخلية مختلفة. يمكن أن يرفع سحرها الريفي الخالد بسهولة من خلال إضافة الدفء والراحة ، لذلك ليس من المستغرب أن يكون Shiplap اختيارًا شائعًا لخبراء التصميم لإنشاء جو مريح. تدمج Haack مجموعة متنوعة من التقنيات لإنشاء المؤامرات البصرية في المنازل التي تصممها ، لكنها غالبًا ما تقوم بتثبيت Shiplap على جدار متواضع كوسيلة لإضافة نسيج وربط في بعض المشاعر والجماليات من جميع أنحاء المنزل.
تأخذ كريستينا هاك على جدار لهجة السفينة
يمكن لجدار Shiplap ربط مساحة الجدار العارية فوق سريرك مع بقية غرفتك وخلق نقطة محورية مذهلة. فكر في إضافة اللون إلى Shiplap ، مثل نظام ألوان Moody’s Haack الذي تقدمت بطلب إلى مشروعها المستوحى من العطلات. تتفهم هاك أن الجدار الخلفي لغرفة النوم يميل إلى أن يكون النقطة المحورية ، وتضخّم ذلك عن طريق الوصول إلى شحن رمادي غامق بدلاً من اللون الأبيض التقليدي. يمكن لهذه الخدعة ربط الجدار العاري مع بقية غرفتك وتخلق بُعد أكثر إلى مساحة مملة خلاف ذلك.
لسحب جدار لهجة Shiplap في منزلك ، يمكنك متابعة نصائح Haack باستخدامه كخلفية في غرف أخرى أيضًا. أثناء تصميم منزل جيرانها في حلقة أخرى من “Christina on the Coast” ، قامت Haack بتطبيق Shiplap الأبيض على جدار لهجة خلف مرآة الحمام لمسة ساحلية مشرقة ومتجددة الهواء التي تكمل مظهرًا تقليديًا. إذا كنت قلقًا بشأن جدار اللكنة الخاص بك ، ففكر في التغييرات الصغيرة في التصميم التي يمكنك إجراؤها على سفنك حتى يبرز جدار غرفة نومك أكثر. جدران السفن البيضاء ، مثل Haack المستخدمة لجيرانها ، تضيء المساحة ، ولكن استخدام ألوان الطلاء الترابية يمكن أن يجعل جدار لهجةك يبدو مريحًا وأنيقًا ، مع الحفاظ على مظهره المفتوح والمتجدد التهوية. قد يكون طبقة جديدة من الطلاء سرًا لـ Shiplap الذي يشعر بالذات والفريدة الفريدة. باستخدام لوحة ألوان مزاجية ، على غرار فكرة هاك لمشروعها المستوحى من العطلات ، يمكن أن يجعل المساحة تبدو حميمة ومثيرة.