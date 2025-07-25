قم بتحويل المساحة خلف سريرك بفكرة جدار كريستينا هاك المذهلة

غالبًا ما تكون مساحة الجدار خلف سريرك غير مستغلة ويمكن أن تتسبب حتى في سقوط غرف النوم الأكثر مذهلة من الناحية الجمالية. على الرغم من وجود بعض خيارات التصميم ، يمكنك جعل المساحة أكثر تنسيقًا وجذابة بصريًا. قد يقترح ديكور داخلي أفكارًا إبداعية لإثارة غرفة نومك ، مثل تطبيق خلفية لتحفيز المؤامرات البصرية أو تعليق جدار المعرض لإضافة سحر وشخصية. وجدت كريستينا هاك ، خبيرة التصميم ونجمة HGTV ، نجاحًا في إنشاء مساحة غرفة نوم أكثر ديناميكية باستخدام الملمس ، مثل تثبيت Shiplap خلف اللوح الأمامي. بالنسبة للعملاء في حلقة من “Christina on the Coast” ، أعطت جدارًا تقليديًا لللكنة لمسة مستوحاة من العطلة عن طريق إضافة Shiplap كجدار لهجة خلف جدار غرفة نومهم الخلفية ورسمه باللون الرمادي الداكن.

Shiplap هو تفاصيل تصميم متعددة الاستخدامات ، ويمكن أن تتكيف مع أنماط داخلية مختلفة. يمكن أن يرفع سحرها الريفي الخالد بسهولة من خلال إضافة الدفء والراحة ، لذلك ليس من المستغرب أن يكون Shiplap اختيارًا شائعًا لخبراء التصميم لإنشاء جو مريح. تدمج Haack مجموعة متنوعة من التقنيات لإنشاء المؤامرات البصرية في المنازل التي تصممها ، لكنها غالبًا ما تقوم بتثبيت Shiplap على جدار متواضع كوسيلة لإضافة نسيج وربط في بعض المشاعر والجماليات من جميع أنحاء المنزل.